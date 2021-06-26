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Уличная проститутка на фоне подъезжающего автомобиля
Фото: picture-alliance/empics/Y. Mok

Проституция

Продажа своего тела в целях заработка, оказание платных сексуальных услуг.

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Контекст

Проститутка в ожидании клиента

Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки

Репортаж DW о работницах секс-индустрии в одной из беднейших стран Европы.
Общество29 января 2023 г.
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Почему хотят запретить проституцию в Испании

Почему хотят запретить проституцию в Испании

По замыслу правительства, наказание должно грозить и сутенерам, и мужчинам, пользующимся услугами проституток.
Общество1 декабря 2022 г.04:22 мин.
Добровольцы помогают беженцам на вокзале в Берлине

Немецкая полиция призывает беженок из Украины к осторожности

Немецкая полиция призывает беженок из Украины к осторожности

Среди помощников-добровольцев, предлагающих жилье беженкам из Украины, встречаются сутенеры. Как с ними борются?
Культура11 марта 2022 г.
Купюра в 20 евро, театральная маска и секс-работница, сидящая на кровати

Выставка в Мангейме показывает реальный мир проституции

Выставка в Мангейме показывает реальный мир проституции

Фотограф Хюп Ерликайя показывает секс-работниц не обезличенными существами, а людьми со своими тревогами и надеждами.
Культура23 ноября 2021 г.
Акция протеста в Штутгарте против закрытия борделей во время пандемии, август 2020 года

За что проститутки в ФРГ критикуют закон о защите их прав?

За что проститутки в ФРГ критикуют закон о защите их прав?

Проститутки в ФРГ считают закон о защите прав занятых в сфере секс-услуг дискриминационным. DW с историей одной девушки.
Общество24 октября 2021 г.
Француженка, убившая своего мужа-насильника, Валери Бако в зале суда

Убившую мужа-насильника француженку освободили в зале суда

Убившую мужа-насильника француженку освободили в зале суда

Валери Беко решилась на убийство мужчины, который изнасиловал ее, будучи ее отчимом, а впоследствии женился на ней.
Правосудие и закон26 июня 2021 г.
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