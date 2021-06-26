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Фото: picture-alliance/empics/Y. Mok
Проституция
Продажа своего тела в целях заработка, оказание платных сексуальных услуг.
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Контекст
Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки
Проститутки Молдовы: жизнь вне закона и копеечные заработки
Репортаж DW о работницах секс-индустрии в одной из беднейших стран Европы.
Общество
29.01.2023
29 января 2023 г.
Почему хотят запретить проституцию в Испании
Почему хотят запретить проституцию в Испании
По замыслу правительства, наказание должно грозить и сутенерам, и мужчинам, пользующимся услугами проституток.
Общество
01.12.2022
1 декабря 2022 г.
04:22 мин.
Немецкая полиция призывает беженок из Украины к осторожности
Немецкая полиция призывает беженок из Украины к осторожности
Среди помощников-добровольцев, предлагающих жилье беженкам из Украины, встречаются сутенеры. Как с ними борются?
Культура
11.03.2022
11 марта 2022 г.
Выставка в Мангейме показывает реальный мир проституции
Выставка в Мангейме показывает реальный мир проституции
Фотограф Хюп Ерликайя показывает секс-работниц не обезличенными существами, а людьми со своими тревогами и надеждами.
Культура
23.11.2021
23 ноября 2021 г.
За что проститутки в ФРГ критикуют закон о защите их прав?
За что проститутки в ФРГ критикуют закон о защите их прав?
Проститутки в ФРГ считают закон о защите прав занятых в сфере секс-услуг дискриминационным. DW с историей одной девушки.
Общество
24.10.2021
24 октября 2021 г.
Убившую мужа-насильника француженку освободили в зале суда
Убившую мужа-насильника француженку освободили в зале суда
Валери Беко решилась на убийство мужчины, который изнасиловал ее, будучи ее отчимом, а впоследствии женился на ней.
Правосудие и закон
26.06.2021
26 июня 2021 г.
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