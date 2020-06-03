За что немецкие проститутки критикуют закон о защите их прав?

Оливия уже почти десять лет работает в сфере секс-услуг в Берлине. Когда разговор заходит о правовом регулировании ее деятельности, она демонстрирует прагматизм: "Не зря же говорят, что это древнейшая профессия в мире. Люди всегда найдут возможность предоставлять секс-услуги".

Секс-работница из Берлина Оливия

Заниматься проституцией не входило в ее планы. В столицу Германии девушка переехала из маленького городка на востоке страны, надеясь начать интересную жизнь. В секс-индустрию же попала по рекомендации подруги. Сейчас Оливии почти 30 лет, и она уже успела поработать практически во всех сферах секс-услуг: эскорт-сервисе класса люкс, салоне эротического массажа, борделе, а также в качестве индивидуального предпринимателя.

"Каждый род деятельности приносит различный доход и имеет свой уровень безопасности", - объясняет Оливия. Она регулярно общается с другими представительницами ее профессии, в том числе членами американского сообщества Black Sex Workers' Collective, и состоит в профсоюзе для работников секс-индустрии. Вместе с тем Оливия - одна из сотен тысяч проституток Германии, которые рискуют подвергнуться преследованию со стороны полиции за отсутствие регистрации.

Проблемы из-за отсутствия регистрации

Когда она была новичком в своем деле, права работающих в секс-индустрии в Германии уже были довольно хорошо защищены. Так называемый "закон о проституции", который действует в стране с 2002 года, легализовал этот вид деятельности и позволял иметь медицинскую страховку и страховку от безработицы. Однако некоторые законодатели сочли закон слишком обтекаемым. "В нашей стране открыть закусочную труднее, чем бордель", - заявила в 2014 году тогдашний министр по делам семьи Мануэла Швезиг (Manuela Schwesig) в интервью газете Die Zeit.

Девушка протестует против обязательной регистрации занятых в секс-индустрии

1 июля 2017 года в ФРГ вступил в силу закон, обязывающий всех работников секс-индустрии официально регистрировать свою деятельность, предоставляя для этого властям свои настоящее имя, адрес и контактную информацию, а также регулярно проходить медосмотр. Кроме того, закон о защите занятых в сфере секс-услуг предписывает им обязательно пользоваться презервативами, а владельцам публичных домов - получать специальное разрешение.

Согласно официальной статистике, в 2019 году в Германии в соответствии с законом были зарегистрированы 40 000 человек, работающих в секс-индустрии. Однако, по неофициальным данным, их число в стране достигает 400 000. Это означает, что 90% всех занятых в данной сфере в ФРГ, по сути, делают это, нарушая закон.

Правовая помощь секс-работницам

Вышеупомянутый закон принимали в 2017 году с целью улучшить их условия труда и пресечь торговлю людьми, сексуальную эксплуатацию и сексуальное рабство. Но сами секс-работницы говорят, что он, наоборот, сделал их более уязвимыми. Ведь проститутки, которые отказываются регистрироваться (из-за опасения раскрывать личные данные или из-за отсутствия постоянного адреса или легального статуса в Германии), де-факто нарушают закон.

Многие секс-работницы опасаются называть свои настоящие имена

"Люди, которые понятия не имеют о сфере секс-услуг, говорят: "Что в этом такого? Это всего лишь удостоверение". Однако секс-индустрия в Германии до сих пор - табуированная сфера. Это означает, что многие просто не могут рассказать о себе все, зная, что эти данные где-то документируют", - объясняет Руби Ребельде (Ruby Rebelde), официальный представитель берлинской организации Hydra, которая на протяжении вот уже 40 лет предоставляет правовую помощь и консультации работницам секс-индустрии.

Многие из тех, кто занимается в Германии проституцией, - иностранки, и бюрократические формальности, связанные с процессом регистрации, могут стать для них серьезным препятствием. "В таких условиях тот, кто приезжает в Германию, чтобы заниматься проституцией, из-за действующего правового положения легко может оказаться вне закона", - подчеркивает Ребельде. И напоминает, что во время пандемии отсутствие регистрации не позволило многим проституткам в ФРГ получить финансовую помощь от государства в период вынужденного отсутствия работы из-за локдауна.

Когда квартира считается борделем

В Германии занятые в секс-индустрии не могут объединяться для совместного проживания и работы, не зарегистрировав при этом свою квартиру как бордель. А ведь группам легче противостоять насилию или попыткам шантажа со стороны недобросовестных клиентов.

Как рассказывает DW берлинская проститутка Оливия, после принятия закона в 2017 году она чаще сталкивалась с попытками шантажа и дурным обращением, чем ранее. Руби Ребельде также считает, что работать в группе гораздо безопаснее, чем в одиночку: "Ведь так можно присматривать друг за другом и делиться опытом".

В свою очередь, сторонники закона указывают, что он привлек внимание к правам секс-работниц. "Получив регистрацию, можно заниматься работой открыто, это помогает улучшить условия труда", - поясняет Анн-Катрин Бивенер (Ann-Kathrin Biewener), официальный представитель комитета по социальным вопросам, вопросам здравоохранения и труда в городском парламенте Берлина, депутат от СДПГ.

"Шведская модель" борьбы с проституцией

Во время локдауна бордели в Германии были вынуждены прекратить работу. При этом многие законодатели, в том числе из партии канцлера ФРГ Ангелы Меркель (Angela Merkel), активно призывали проституток перейти на так называемую "шведскую модель" оказания секс-услуг, при которой уголовная ответственность может наступить для клиента и владельца борделя, но не для самой секс-работницы. По мнению Оливии, в Германии у такой модели нет будущего. В случае ее введения секс-индустрия будет вынуждена уйти в подполье, на этом фоне вырастет число преступлений, связанных с насилием и контрабандой людей, считает девушка.

Демонстрация с требованием открыть бордели в Гамбурге, июль 2020 года

Ожидается, что к 2025 году в Германии будет готова оценка эффективности действия закона о защите занятых в сфере секс-услуг. Промежуточный отчет на эту тему охватывает пока лишь период с 2017 по 2018 годы. На данный момент доказательств того, что закон помог улучшить ситуацию в какой-либо области, например, в плане борьбы с торговлей людьми, нет. Между тем некоторые федеральные земли, в частности Бремен, уже подготовили собственный анализ эффективности применения закона. Судя по этому документу, многие проститутки критикуют закон как мало соответствующий их истинным нуждам.

Со своей стороны, Руби Ребельде подчеркивает, что для дальнейшей законодательной работы в этой области необходимо учитывать мнение самих проституток. "Неправильно говорить о секс-работницах, не разговаривая с ними сами", - убеждена она.

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