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Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Минобороны Украины Алексей Резников и помощник министра обороны США по международной безопасности Селест Уоллендер
Генсек НАТО Йенс Столтенберг, глава Минобороны Украины Алексей Резников и помощник министра обороны США по международной безопасности Селест УоллендерФото: AP
КонфликтыУкраина

Десятки стран помогают Киеву победить. Какие следующие шаги?

Ксения Польская Брюссель
28 мин. назад

Более 50 стран - как в НАТО, так и за пределами альянса - помогают Украине отразить российскую агрессию. Какими будут следующие шаги этой проукраинской коалиции, решали министры обороны в Брюсселе.

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В один день, 14 февраля, в Брюсселе прошла встреча контактной группы обороны Украины под эгидой США, которую еще называют "форматом Рамштайн", и стартовали заседания министров обороны стран НАТО, которые продлятся до 15 февраля. Украина участвовала в обоих мероприятиях - ее представлял глава Минобороны Алексей Резников.

С утра он прибыл в штаб-квартиру НАТО в отличном расположении духа, улыбался и шутил. Сняв куртку в стиле милитари, уже привычном для украинского руководства, Резников неожиданно продемонстрировал собравшимся политикам и журналистам не только двубортный костюм и канареечный галстук, но и защитного цвета нагрудный платок с вытканными на нем истребителями. На этом развлекательная часть программы в НАТО завершилась.

Встреча контактной группы, куда входит более 50 стран, причем некоторые - анонимно, прошла за закрытыми дверями. Ее координировала миссия США при НАТО, поэтому представители Соединенных Штатов дважды выступили публично - перед заседанием и после него, а также пообщались с журналистами.

Пентагон ожидает начала украинского контрнаступления весной, заявил министр обороны США Ллойд Остин, а союзники Украины будут ее поддерживать. "Страны позаботятся о том, чтобы любые неудачи на поле боя были временными", - сказал он.

Это уже девятая встреча контактной группы по Украине с начала полномасштабного вторжения России в эту страну. С тех пор члены группы предоставили Украине летальных вооружений на 50 миллиардов долларов, сообщил Остин. Он привел несколько примеров международного сотрудничества ради поддержки Киева: США, Германия и Нидерланды объединились для поставок Украине противовоздушных систем Patriot, Франция и Италия - систем ПВО SAMP/T, Евросоюз организовал обучающую миссию для украинских солдат, а "танковая коалиция" - Германия, Польша, Канада, Испания, Португалия, Норвегия, Дания и Нидерланды отвечают за поставки "Леопардов" и связанную с ними логистику - обучение украинских военных, плацдарм для маневров, ремонт техники, запчасти и боеприпасы для нее.

Усилить военную поддержку Украины

"Сегодня это изнурительная война на истощение, - сказал генсек НАТО Йенс Столтенберг. - А следовательно, это также битва логистики". Альянс должен обеспечить Украине необходимое оружие, чтобы она смогла "отвоевать территорию, освободить свои земли, выиграть эту войну и восторжествовать как суверенное независимое государство", заявил он. В 2023 году Столтенберг ожидает увеличения расходов на оборону в странах НАТО и дальнейшего наращивания военной помощи Украине.

На заседании министров обороны стран НАТО и Украины в Брюсселе
На заседании министров обороны стран НАТО и Украины в БрюсселеФото: KENZO TRIBOUILLARD/AFP

На это настроены и страны альянса. Одна из сил, подталкивающих к увеличению помощи Украине, - Эстония. Ее министр обороны Ханно Певкур уверен, что страны контактной группы в 2023 году должны выделить военной помощи Украине как минимум на 100 миллиардов долларов, то есть удвоить сумму. По его подсчетам, совокупный ВВП стран контактной группы – около 50 триллионов долларов, а если бы в идеале каждая из них выделила по одному проценту, как Эстония, то Украина получила бы помощи на 500 миллиардов. Таллинн выступает и с другой инициативой - совместных закупок амуниции для Украины в рамках Европейского Союза.

"Бои усиливаются, поэтому наша поддержка Украины также должна быть усилена", - сказала глава Минобороны Нидерландов Кайса Оллонгрен. В 2023 году ее страна выделила миллиард евро на военную помощь Украине, а на 2023 года заложила в бюджет на эти цели 2,5 миллиарда евро. "Мы делаем все, чтобы Украина и дальше могла противостоять российской агрессии", - подчеркнула она, добавив, что война может затянуться. Несмотря на это, украинской армии придется переходить с советских систем вооружений на европейские и американские, а в рамках этого перехода может быть осуществлен и переход на новые системы ПВО, в том числе и истребители, предложила Оллонгрен.

Западные истребители для Украины

Конкретного ответа на вопрос о поставках истребителей Украине на встречах НАТО не прозвучало. "На сегодня у меня не будет никаких заявлений по самолетам", - сказал министр обороны США Ллойд Остин, председательствовавший на встрече контактной группы.

В Брюсселе назвали приоритетными другие темы. Помимо обеспечения стабильных логистических цепочек в поставках вооружений Украине, о чем говорили все участники, крайне важная проблема - восполнение запасов боеприпасов, которые из-за войны в Украине истощаются так быстро, что производство за такими темпами не успевает.

"Я думаю, что все поняли, что вопросы ПВО и закупки боеприпасов стоят гораздо острее, чем дискуссия об истребителях, о которых все знают, что одно только летное обучение займет несколько месяцев, не говоря уже о передаче навыков, необходимых для развертывания систем вооружения", - сказал министр обороны Германии Борис Писториус (Boris Pistorius).

Украинский офицер и министр обороны ФРГ Борис Писториус
Украинский офицер и министр обороны ФРГ Борис ПисториусФото: Olivier Matthys/AP/picture alliance

Избежать дефицита боеприпасов

По разным оценкам, запасов амуниции Украине должно хватить на сроки от нескольких месяцев до нескольких недель, отметил Писториус в разговоре с журналистами. Именно поэтому необходимо уже сейчас заключать контракты с оружейными компаниями и использовать все производственные мощности для изготовления амуниции, убежден он.

Министр сообщил, что Германия возобновит производство боеприпасов для предоставленных Украине зенитных самоходных установок Gepard: контракты с компаниями уже подписаны, фирма Rheinmetall приступит к производству боеприпасов в ближайшее время. По его словам, "Гепарды" в Украине оказались очень эффективными против иранских беспилотников. Сами украинцы даже рассказывали СМИ, как один такой танк за бой сбил десять дронов "Шахид".

Украина продолжает сопротивляться и давать отпор России несмотря на то, что "год назад казалась легкой целью", сказал Остин на заключительной пресс-конференции контактной группы. Россия выбранную ей войну проиграла, заявляют в Пентагоне, - "стратегически, оперативно, и тактически", став "изгоем в мире". Она бросает в бой плохо подготовленных и плохо оснащенных солдат, из-за чего уровень потерь очень высок, в то время как у Украины тактические преимущества. По словам представителей США, основная задача для всех союзников - к тому моменту, когда Киев планирует весеннее контрнаступление, собрать все системы вооружений, интегрировать их, обучить украинских военных и обеспечить их боеприпасами.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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