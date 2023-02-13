355-й день войны: Россия потеряла бригаду морпехов

На 355-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в понедельник, 13 февраля, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

Потеря бригады морской пехоты

155-я бригада морской пехоты (в нее входило около 5 тысяч человек), которая базировалась во Владивостоке и поселке Славянка Приморского края, могла потерять практически весь личный состав при штурме города Угледар в Донецкой области. Об этом сообщает американское издание Politico, ссылаясь на представителя Сил обороны Таврического направления ВСУ Алексея Дмитрашковского. По словам Дмитрашковского, в последние недели морпехи теряли по 150-300 человек в день.

Информацию о больших потерях бригады подтверждает издание 7x7, которому удалось поговорить с одним из морпехов.

"Кто выжил, сказали, что дезертиры. Лучше бы я попал в плен и не вернулся. Отношение максимально плохое. Уже положили человек 500, может больше. Командир бригады сказал, что домой мы уедем только 200-ми либо 300-ми (ранеными)", - сообщил он. По его словам, бригада на 80-90 процентов состояла из мобилизованных, которых все время "подвозили", потому что люди постоянно погибали.

Боевые действия

Российская армия, по данным Генштаба ВСУ, продолжала наступление на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Одновременно, по данным министерства обороны Великобритании, российская армия продолжает строить оборонительные укрепления в тылу - в Запорожской и Луганской областях, куда одновременно перебрасывает личный состав. Так, военные РФ, вероятно, усилили оборонительные укрепления в центральной части Запорожской области, особенно возле села Тарасовка, добавили в Лондоне.

Таким образом Россия готовится к украинскому наступлению на этих двух направлениях. Крупный прорыв украинских сил в Запорожье "станет серьезной угрозой эффективности российского "сухопутного моста", соединяющего Ростовскую область РФ и аннексированный Крым, а возможные успехи ВСУ в Луганской области "еще больше подорвут декларируемую Россией военную цель "освобождения" Донбасса, подчеркнуло британское Минобороны. "Решение, какой из этих угроз противодействовать в первую очередь, вероятно, является одной из центральных дилемм для российских специалистов по оперативному планированию", - резюмировал Лондон.

На ежедневном брифинге Минобороны РФ заявило о захвате украинского поселка Красная Гора в Донецкой области "добровольцами штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии". Накануне основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин утверждал, что его наемники контролируют этот населенных пункт, расположенный в 7 км к северу от Бахмута. Украина факт захвата Красной Горы не подтверждает. "Это не соответствует действительности", - заявил CNN спикер Восточной группировки ВСУ Сергей Череватый, отметив, что там продолжаются бои.

Обстрелы украинских городов и российской приграничной территории

В ночь на 13 февраля Россия нанесла удары по городам Дружковка и Покровск в Донецкой области, заявил глава региональной военной администрации Павел Кириленко. Никто не пострадал, однако в Дружковке повреждена больница, в Покровске - 7 домов и детский сад, добавил Кириленко.

Российские подразделения обстреляли из артиллерии Херсон, под удар попала производственная база одного из предприятий, сообщила Херсонская областная государственная администрация. Один человек погиб.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил о новом обстреле региона, расположенного близ границы с Украиной. "В Шебекинском городском округе под обстрел попал поселок Красное. Пострадавших нет. В очередной раз есть разрушения на территории школы - сильно посечен фасад и выбиты окна", - написал он в Telegram. Глава регионального правительства напомнил, что в приграничных населенных пунктах все учебные заведения работают в дистанционном режиме.

Еще одна смерть от "кувалды Вагнера"

В Telegram-канале Grey Zone, который связывают с частной военной компанией "Вагнер", появился видеоролик с предположительной казнью еще одного заключенного, завербованного на войну с Украиной. В первой части ролика приведены отрывки из высказываний мужчины, предположительно снятые в украинском плену.

Во второй части видео мужчина называет себя Дмитрием Якущенко, говорит, что попал на фронт в составе ЧВК "Вагнер", а позднее "понял, что это не моя война". Он утверждает, что получил удар по голове и потерял сознание, находясь в украинском городе Днепр, а очнулся уже в помещении, в котором ведется съемка - и в котором его предположительно убьют ударами кувалды.

Позже появилось еще одно видео с Якущенко, где он заявляет, что ему стыдно за свои слова, произнесенные в украинском плену, но "это был единственный способ, чтобы выжить". Кроме того, мужчина утверждает, что после возвращения из плена он "принес много ценной информации, которая спасла жизнь многим ребятам, поэтому был прощен".

Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова собирается обратиться в Следственный комитет с просьбой проверить подлинность видеозаписи с предположительным убийством наемника. "Внесудебные казни недопустимы и нужно, конечно, проверять", - заявила она РБК.

Польша и Германия начали учить украинских солдат управлять "леопардами"

Бундесвер 13 февраля приступил к обучению украинских военнослужащих эксплуатации боевых танков Leopard 2, заявила представитель Минобороны ФРГ. Тренинг проходит в школе танковых войск в нижнесаксонском Мунстере и будет завершен к концу первого квартала года, "синхронно" с передачей Украине танков, сообщается далее. Берлин пообещал Киеву 14 танков Leopard 2A6.

Такое же обучение началось и в Польше - подготовку на танковом полигоне в Свентошуве на юго-западе страны проходят 105 украинцев, причем она продолжается уже неделю, а весь курс займет около месяца. "Речь идет о 21 экипаже танков, а также о техническом персонале по обслуживанию танков", - сообщил "Укринформу" начальник учебной группы 10-й бронетанковой бригады Кшиштоф Серадский.

13 февраля танковый полигон посетили президент Польши Анджей Дуда и министр обороны Мариуш Блащак.

Владимир Путин пересел на поезд

Президент России, видимо, исходя из соображений безопасности, все чаще пользуется бронированным поездом для своих поездок по России. Об этом написало издание Центр "Досье", ссылаясь на знакомого Путина и источник, близкий к Администрации президента. "После начала войны, в феврале-марте, он (Путин. - Ред.) стал очень активно пользоваться поездом, особенно чтобы добраться до своей резиденции на Валдае" - цитирует "Досье" этот источник.

По данным издания, поезд был модицифирован для поездок Путина в 2014-2015 годах, но использовать его регулярно он начал лишь незадолго до переброски российских войск к границе с Украиной - в августе-сентябре 2021 года. Главным преимуществом этого вида транспорта является тот факт, что его передвижение невозможно отследить - в отличие от самолетов, для отслеживания которых существуют специальные сервисы. Не привлекает внимания и внешний вид поезда - это типичные для российских железных дорог серые вагоны с красной полосой. Обращают на себя внимание лишь антенны спецсвязи, большее количество осей (шесть, а не четыре) в вагонах и три локомотива, которые необходимы, чтобы тянуть тяжелые бронированные вагоны.

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