Шольц в Вашингтоне: Мы хотим свободы и мира для Украины

Канцлер ФРГ посетил Вашингтон впервые с начала войны России против Украины. Шольц и Байден провели в Белом доме переговоры о поддержке Киева.

Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) провели в пятницу, 3 марта, в Белом доме переговоры по вопросу о поддержке Украины в войне.

Американский лидер принял главу германского кабмина в Овальном кабинете. "Я действительно ценю наше очень хорошее сотрудничество", - сказал Шольц Байдену на английском.

Глава американской администрации в свою очередь поблагодарил канцлера ФРГ за "сильное и стабильное руководство". "Говорю это искренне. Оно сильно изменило ситуацию", - указал Байден, добавив, что Германия предоставила решающую военную и моральную поддержку Украине.

"Хотел бы отметить, что в дополнение к военной помощи моральная поддержка, которую вы оказали украинцам, также имела огромное значение", - подчеркнул американский лидер. Во время их предыдущей встречи в начале февраля 2022 года "Россия накапливала свои войска" на границе с Украиной, напомнил Байден. Запад пообещал ответить, и "вместе мы выполнили это обещание", подчеркнул глава Белого дома.

По словам Шольца, важно послать Украине сигнал, что "мы будем продолжать (поддерживать ее. - Ред.) столько, сколько потребуется, и столько, сколько необходимо".

Шольц посетил Вашингтон впервые с начала войны России против Украины

На фоне визита в США в Twitter канцлера ФРГ была оставлена запись на немецком и английском языках: "Спасибо за твое лидерство и дружбу, Джо! Рад снова вернуться сюда, в Вашингтон. Наша трансатлантическая координация непреложна и сильна как никогда. Мы непоколебимы в нашей поддержке Украины. Мы хотим свободы и мира для Украины".

Шольц посетил Вашингтон впервые с начала войны РФ против Украины. Это - его второй визит в США за почти 15 месяцев с занятия поста главы германского кабинета.

Байден на минувшей неделе побывал в Украине и Польше, сделав лишь короткую остановку на базе ВВС США Рамштайн в земле Рейнланд-Пфальц на западе Германии.

Как указали в канцелярии Шольца в преддверии его переговоров с Байденом, глава германского кабмина выразил уверенность, что состояние трансатлантических отношений, в первую очередь - между Германией и США, лучше, чем на протяжении нескольких лет до этого. На фоне агрессивной войны РФ в Украине их дальнейшее развитие важно в долгосрочной перспективе, подчеркнули в пресс-службе. "Основой для этого является доверие", - подчеркнул Шольц. "Крайне важно, чтобы мы действовали сообща, чтобы мы планировали наши дальнейшие шаги", - добавил он.

Конфиденциальный обмен мнениями

Олаф Шольц Фото: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS/AFP

На официальные фотографии в Белом доме было отведено около четырех минут, после этого президент США и канцлер ФРГ приступили к переговорам наедине. На них, по данным dpa, не были допущены советники и протоколисты.

Как отметил представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт (Steffen Hebestreit), Байден и Шольц хотели провести "очень конфиденциальный обмен мнениями друг с другом". Это было "очень важно для них", и не секрет, что они "высоко ценят друг друга", указывал Хебештрайт.

В Белом доме в свою очередь подчеркнули, что встреча носила характер рабочего визита. Переговоры один на один являются отражением близких отношений между двумя лидерами и подчеркивают возможность провести углубленную беседу с глазу на глаз, добавили там.

Пресс-конференция по итогам беседы двух политиков запланирована не была. Канцлера ФРГ не сопровождал традиционный пул журналистов, хотя обычно при подобного рода встречах их число может достигать 25.

Военная помощь Киеву

Байден приветствовал решение Шольца увеличить военные расходы Германии и диверсифицировать источники энергии, чтобы не прибегать к поставкам из РФ. "Как союзники по НАТО мы делаем альянс сильнее", - подчеркнул американский лидер.

До этого госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон выделил новый пакет военной помощи Украине объемом в 400 млн долларов (375 млн долларов). В Госдепартаменте США указали, что он, в частности, включил комплекты боеприпасов для реактивных систем залпового огня на колесном шасси HIMARS, боекомплекты для боевых машин пехоты Bradley, а также бронированные мостоукладчики.

До визита Шольца в Вашингтон советник президента Байдена по национальное безопасности Джейк Салливан сказал в интервью ABC News, что президент США согласился поставить Украине боевые танки Abrams под давлением Германии, в ответ на настоятельные требования канцлера ФРГ. Это противоречило официальным заявлениям Берлина. Там указывали, что Байден пришел к выводу, что данный шаг был необходим, и решение было принято по обоюдному согласию.

В ходе встречи в Вашингтоне глава американского государства подчеркнул, что Соединенные Штаты действуют с ФРГ в унисон, чтобы предоставить критически важную военную помощь Украине. Байден подтвердил, что имеет в виду весь спектр поставок вооружений Киеву - от боеприпасов и артиллерии до бронетанковой техники, танков и систем противовоздушной обороны.

Санкции против Китая

Олаф Шольц прибыл в Вашингтон в тот момент, когда США проводят консультации с союзниками о введении санкций против Китая - если Пекин окажет поддержку России оружием в ее войне в Украине.

В ЕС уже указывали, что подобные поставки станут "абсолютной красной чертой" и в случае ее пересечения Брюссель ответит принятием рестрикций.

Акт о снижении инфляции США

Как напомнило агентство Reuters, Шольц и Байден в ходе переговоров должны были также коснуться Акта о снижении инфляции США (Inflation Reduction Act). В ЕС были обеспокоены тем, что он нанесет серьезный ущерб европейскому экспорту и готовились оперативно выработать "сильный ответ".

Белый дом: Россия продолжит платить за агрессию

Джо Байден Фото: Susan Walsh/AP/picture alliance

По итогам встречи Белый дом обнародовал лишь короткое заявление для прессы. В нем указывалось, что Байден принял Шольца, чтобы подтвердить "прочные двусторонние отношения между Соединенными Штатами и Германией".

Лидеры обсудили текущие усилия по предоставлению поддержки в области безопасности, а также "гуманитарной, экономической и политической помощи Украине и важность сохранения глобальной солидарности с народом Украины", указали в пресс-службе. Политики подтвердили, что Россия продолжит платить "за агрессию до тех пор, пока это будет необходимо". Джо Байден и Олаф Шольц также обменялись мнениями по другим глобальным вопросам, добавили в Белом доме.

Байден пошутил, что политики решили все мировые проблемы, передало агентство AP со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США. В Белом доме при этом не уточнили, были ли достигнуты какие-либо договоренности по итогам переговоров за закрытыми дверями.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил обеспокоенность, что в последнее время между США и Германией - не все гладко в вопросе поддержки Украины. "Конечно, с украинской точки зрения, важно, чтобы США и Германия - как наши ключевые союзники - как можно теснее координировали свою военную помощь. Тот факт, что не все идет гладко в этом процессе, беспокоит нас", - заявил он в интервью ntv. По словам бывшего посла Украины в Германии, в Киеве надеялись на новые совместные инициативы Вашингтона и Берлина по ускорению поставок оружия. "Прежде всего, на то, что наконец-то будет достигнут прогресс в вопросе истребителей. Жаль, что драгоценное время снова упущено", - подчеркнул Мельник.

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