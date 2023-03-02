В Белый дом без журналистов. Канцлер Шольц едет в США

Канцлер ФРГ отправляется с визитом в США. На повестке дня не только поддержка Украины. Какие вопросы еще он обсудит с американским президентом Джо Байденом?

За несколько дней до визита канцлера ФРГ Олафа Шольца (Olaf Scholz) в Вашингтон, который состоится 3 марта, произошло примечательное событие: советник президента Байдена по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан сказал в одном из телевизионных интервью, что президент США согласился поставить Украине боевые танки Abrams только под давлением Германии, по настоятельным требованиям Шольца. Поставки американских танков должны последовать после того, как Германия и другие европейские страны-члены НАТО отправят Украине немецкие танки Leopard.

Влияние Шольца в Вашингтоне?

Тем самым Салливан не только противоречил Байдену, который ранее подчеркнул, что Германия не заставила его изменить свое мнение, но и официальным заявлениям из Берлина. Зачем была нужна эта небольшая сенсация за несколько дней до приезда канцлера?

Вашингтону "хотелось избежать впечатления, что американцы оказались под давлением", говорит Хеннинг Хофф (Henning Hoff), эксперт Германского общества внешней политики (DGAP) в интервью DW: "Как выяснилось, канцлер Шольц сумел объяснить в Вашингтоне, что ему нужна эта поддержка, иначе Германии будет очень трудно сделать шаг (с поставкой танков. - Ред.). В конечном счете, это удалось и потому, что канцлер на самом деле имеет очень хорошие личные связи с президентом Байденом".

Немецкий танк Leopard 2 Фото: Martin Meissner/AP Photo/picture alliance

Тем самым Шольц продемонстрировал, что имеет в Вашингтоне определенное влияние - хотя критики в этот раз увидели здесь даже признаки шантажа. В ходе войны России против Украины, которая длится уже год, Шольца часто критиковали за нерешительность - как во внутренней политике, так и на международной арене. В частности, канцлер ФРГ до тех пор отказывался поставлять Киеву боевые танки, пока Байден не согласился отправить "Абрамсы". В итоге тот факт, что немецкие танки Leopard должны прибыть в Украину в ближайшие недели, в то время как американские Abrams ожидаются там не ранее конца года, вероятно, укрепит позиции канцлера в Вашингтоне.

Зависимость Европы от США в вопросах безопасности

Однако война в Украине еще раз наглядно показала, насколько велика зависимость Германии и ЕС от США в сфере безопасности. Американская военная и финансовая помощь Украине - на сегодняшний день с большим отрывом самая крупная из всех, оказываемых западными странами Киеву. А без "ядерного зонтика" США вся эта европейская поддержка вряд ли была бы убедительной перед лицом ядерной угрозы со стороны России.

Поэтому, подчеркивает Хофф, "идея о том, что Европа может быть автономной в вопросах политики безопасности", на ближайшее время является иллюзорной": "Европейцы должны приложить невероятные усилия, чтобы наверстать упущенное в области оборонной политики и политики безопасности, и только тогда мы сможем снова говорить о том, что Европа в состоянии действовать в этих сферах самостоятельно".

Байден посетил Варшаву, а не Берлин

Вскоре после начала российской агрессии против Украины правительство Германии одобрило выделение 100 миллиардов евро на нужды бундесвера. Ведь на фоне начавшейся войны стало очевидно, что вооружение и оснащение армии ФРГ оставляет желать лучшего. Американские президенты еще до Байдена призывали Германию больше тратить на оборону. Но даже сейчас ФРГ лишь медленно приближается к заявленной цели НАТО в два процента ВВП расходов на оборону. В прошлом году этот показатель составил чуть менее 1,5%.

А вот Польша, напротив, намерена потратить в этом году 4% ВВП на нужды своих вооруженных сил. Когда после своего неожиданного визита в Киев Байден посетил Варшаву, он похвалил поляков за их усилия - и это было замечено в Германии. В Берлине обратили внимание и на то, что пытаясь укрепить альянс против России, президент США во время своего турне не заехал в Германию. Хеннинг Хофф считает, что это не значит, что американцы оставляют Германию в стороне, но их особое внимание к Польше "естественно": "Польша становится очень, очень важным игроком в Европе с точки зрения политики безопасности".

Джо Байден в Польше, февраль 2023 года Фото: Evan Vucci/AP/picture alliance

Во время визита в Киев Джо Байден заявил, что Украина будет получать поддержку "столько, сколько потребуется". Европейские союзники также полагаются на это обещание. Но в самих Соединенных Штатах растут сомнения на этот счет. Среди американской общественности идея щедрой и продолжительной поддержки Украины ослабевает, и республиканцы в Конгрессе подхватывают эти настроения, в том числе в связи с начинающейся в стране президентской избирательной кампанией. Если следующим президентом будет республиканец, то в этом вопросе карты будут перетасованы по-новому. Тогда и европейцам придется приспосабливаться к тому, что в отношениях с Россией они будут больше предоставлены сами себе.

Как Берлину общаться дальше с Китаем

В любом случае, Вашингтон видит в Китае, а не в России реального крупного соперника. Также США опасаются, что Пекин может поставлять РФ оружие. Именно поэтому Джо Байден пытается найти союзников против КНР - и, вероятно, это будет непростой темой на переговорах с Олафом Шольцем. Ведь у Германии еще со времен канцлера Ангелы Меркель (Angela Merkel) налажено тесное торговое сотрудничество с Китаем, которое Берлин не хотел бы испортить.

Германия осуществляет экономическое сотрудничество с Китаем в намного более крупных масштабах, чем с РФ. По данным статистического портала Statista, объем торговли Германии с Россией в 2021 году, перед самой войной, составлял около 60 миллиардов евро, в то время как с Китаем был в четыре раза больше - около 247 миллиардов евро. Сегодня этот разрыв еще увеличился - из-за санкций в отношении России.

Хеннинг Хофф так описывает дилемму Олафа Шольца в Вашингтоне: "На уровне политики безопасности всем абсолютно ясно, что без Америки ничего не получится. Но, похоже, считается, что на уровне экономической и торговой политики можно будет отстраниться от этого - но я не думаю, что это сработает. (...) Давление будет нарастать, чтобы более четко обозначить свою позицию, и есть первые признаки того, что мнение Шольца начинает меняться".

Другим вопросом торговой политики между Берлином и Вашингтоном является Inflation Reduction Act - крупная американская программа субсидирования внутренней экономики. Европейцы обеспокоены тем, что она нанесет серьезный ущерб европейскому экспорту. Байден и Шольц во время встречи, скорее всего, также будут говорить об этом.

Незадолго до поездки Шольца в США было объявлено, что после беседы двух политических лидеров не будет пресс-конференции. Пул немецких журналистов в этот раз не сопровождает канцлера. По словам пресс-секретаря немецкого правительства Штеффена Хебештрайта (Steffen Hebestreit), Байден и Шольц хотят провести "очень конфиденциальный обмен мнениями друг с другом": это было "очень важно для них", и не секрет, что они "высоко ценят друг друга".

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