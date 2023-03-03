Новый пакет помощи Украине и иные события 373-го дня войны

На 373-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину в пятницу, 3 марта, российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже около 16 млн жителей Украины.

США анонсировали новый пакет помощи Украине

Украина получит от США новый пакет военной помощи на $400 млн, сообщил госсекретарь Энтони Блинкен. Пакет включает в себя "дополнительные боеприпасы для предоставленных США HIMARS и гаубиц, которые Украина так эффективно использует для самообороны, а также боеприпасы для боевых машин пехоты Bradley, бронированные мостоукладчики...", - отмечается в сообщении Госдепартамента . "Только Россия могла бы сегодня закончить свою войну, пока Россия не сделает этого, столько, сколько потребуется, мы будем стоять единым фронтом с Украиной и укреплять ее вооруженные силы на поле боя, чтобы Украина занимала максимально сильную позицию за столом переговоров", - заявил Блинкен.

Байден и Шольц встретились в Вашингтоне

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц (Olaf Scholz) в ходе визита в Вашингтон опроверг впечатление о разногласиях между Германией и США по поводу военной помощи Украине. "Трансатлантические отношения, особенно отношения между Германией и США, лучше, чем они были в течение многих лет. Это важно в наше время, когда нам бросает вызов ужасная агрессивная война России против Украины", - сказал глава немецкого правительства перед началом встречи с президентом США Джо Байденом.

Лидеры обеих стран провели встречу за закрытыми дверями, на которой, как полагают, обсуждались вопросы дальнейшего оказания помощи Украине в отражения российской агрессии и другие важные вопросы двустороннего взаимодействия на международной, в частности политика в отношении Китая.

В то же время заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник выразил обеспокоенность тем, что в последнее время между США и Германией не все гладко в вопросе поддержки Украины. "Конечно, с украинской точки зрения, важно, чтобы США и Германия, как наши ключевые союзники, как можно теснее координировали свою военную помощь. Тот факт, что не все идет гладко в этом процессе, беспокоит нас", - заявил он в интервью медиакомпании ntv. По словам бывшего посла Украины в Германии, в Киеве надеялись на новые совместные инициативы Вашингтона и Берлина по ускорению поставок оружия. "Прежде всего, на то, что наконец-то будет достигнут прогресс в вопросе истребителей. Жаль, что драгоценное время снова упущено", - подчеркнул Мельник.

ЕС готов ввести санкции против Китая

Евросоюз готов ввести санкции против Китая, если он поставит России оружие для войны против Украины. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя ЕC. По его словам, если Китай поставит оружие России, это будет абсолютной "красной чертой".

Ранее представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби, комментируя возможности Китая поставлять оружие России, заявил, что в Пекине пока не приняли окончательное решение по этому поводу, но и не прекратили обсуждать такую возможность. "Китай не снял вопрос с обсуждения, но и ничего не сделал. Поэтому я не хочу рассуждать о возможных последствиях", – пояснил он.

Возбуждено "дело о теракте" из-за событий в Брянской области

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте после нападения "украинских диверсантов" на Брянскую область 1 марта. Как сообщается в Telegram-канале ведомства, расследование также ведется по статьям о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов и уничтожении имущества. "Осуществляется сбор и фиксация доказательств совершения представителями украинских вооруженных формирований преступлений в отношении гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов на территории населенных пунктов Любечане и Сушаны Климовского района Брянской области", - говорится в сообщении.

Тем временем, Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ обнародовала видео, на котором, как утверждается, показаны два автомобиля, обстрелянных накануне "украинскими диверсантами" в Брянской области. Запись смонтирована - она состоит из нескольких фрагментов, а также фото. На первых кадрах видна машина, изрешеченная пулями, в салоне неподвижно лежит окровавленный человек, вероятно, погибший. На водительском сиденье второй машины также находится неподвижный человек, но следов пуль на кузове автомобиля не видно. Кроме того, на записи ФСБ показаны несколько фотографий с минами и гильзами, они лежат просто на земле. Telegram-канал "Можем объяснить" обратил внимание на подозрительные нестыковки в ролике. В частности, один из обстрелянных автомобилей на видео стоит в одном месте, а на фотографиях - в другом.

Херсонская область под обстрелом

Российские войска продолжают атаковать освобожденные территории Херсонской области. По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки россияне 65 раз обстреляли область, выпустив 366 снарядов из тяжелой артиллерии и "Градов". Город Херсон подвергся обстрелу четыре раза. В результате обстрелов один человек погиб, еще 17 получили ранения. "Вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летнего пострадавшего доставили в ближайшее медучреждение военные. Однако врачи не смогли ничего сделать, лишь констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российского обстрела, оказались слишком тяжелыми", - говорится в сообщении военной администрация региона в Telegram-канале. Отмечается, что под обстрел также попало село Казацкое Каховского района - два человека получили ранения. Медики оказывают им необходимую помощь.

В районе оккупированного города Енакиево в Донецкой области около 13.30 по местному времени был уничтожен российский истребитель-бомбардировщик Су-34, заявило командование Воздушных сил Украины. По данным украинской стороны, один пилот погиб, второй тяжело ранен. Ранее в сети появилось несколько видео, снятых в Енакиево после крушения самолета. Назначенный Россией "глава городской администрации" Роман Храменков попросил жителей уйти в укрытия и опубликовал фотографию, на которой предположительно видны клубы дыма над местом падения самолета. В разговоре с ТАСС он сообщил, что оба пилота остались живы, они катапультировались.

Министерство обороны России пока не комментировало случившееся. Однако в сводке за 3 марта ведомство заявило, что Воздушно-космические силы РФ сбили украинский самолет Су-24 в районе города Красноармейск в Донецкой области. Красноармейск и Енакиево находятся примерно в 100 километрах друг от друга.

Украинские власти намерены принудительно эвакуировать детей из зоны боевых действий

Украинские власти предлагают принудительно эвакуировать детей с их родителями из зон боевых действий. Как сообщило Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, решения будут приниматься по отдельным населенным пунктам, где ведутся активные боевые действия, при этом родители не смогут отказаться от эвакуации своих детей. "Если родители не могут позаботиться о безопасности детей, это сделает государство", - цитирует ведомство вице-премьера Украины Ирину Верещук. Ранее она вновь призвала эвакуироваться всех жителей Бахмута, где остаются около 5 тысяч человек, в том числе 37 детей.

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