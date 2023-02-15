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Экс-президент Украины Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве, февраль 2019 года
Виктор Янукович на пресс-конференции в Москве, февраль 2019 года Фото: Reuters/T. Makeyeva
ПолитикаШвейцария

Швейцария начала конфискацию активов окружения Януковича

Александра Иванова
28 мин. назад

Начиная процедуру конфискации активов соратников Виктора Януковича на сумму 130 млн франков, Швейцария поддерживает Украину, заявили власти страны.

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Правительство Швейцарии (Федеральный совет) решило начать административную процедуру конфискации активов соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, замороженных в стране после революции в Украине в феврале 2014 года. Речь идет о сумме 130 млн швейцарских франков (в пересчете 131,7 млн евро), сообщается в среду, 15 февраля, на сайте правительства Швейцарии.

В Берне полагают, что у этих денежных средств - незаконное происхождение. Начав процедуру их конфискации, Швейцария поддерживает Украину, подчеркивается в пресс-релизе. При этом указывается, что решение о конфискации никак не связано с санкциями против России, введенными в 2022 году.

Заморозка активов Януковича в Швейцарии

Через несколько дней после отстранения Виктора Януковича от власти в 2014 году Федеральный совет постановил заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Януковичу и его окружению. В последующие месяцы Украина возбудила уголовное дело с целью конфискации этих средств и направила швейцарским властям несколько писем с просьбой о сотрудничестве.

С тех пор Швейцария предоставила Украине многочисленные документы и другие доказательства, напоминают в Берне. Несмотря на это, с момента возбуждения уголовного дела украинские власти столкнулись с определенными трудностями в попытке конфисковать активы окружения Януковича .

"До сих пор они (украинские власти. - Ред.) не смогли получить судебное решение, предписывающее конфискацию активов. Военная агрессия России против Украины, начатая в 2022 году, серьезно усугубила эти трудности. Учитывая вышеизложенное, Федеральный совет считает, что начало процедуры конфискации на основании Закона о нелегальных иностранных активах (FIAA) теперь возможно и целесообразно", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Отмечается, что активы останутся замороженными, пока система административной юстиции Швейцарии не примет окончательное решение в вопросе об их конфискации. В случае конфискации активы будут возвращены народу Украины через международное соглашение, подчеркивают швейцарские власти.

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