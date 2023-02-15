Швейцария начала конфискацию активов окружения Януковича

Правительство Швейцарии (Федеральный совет) решило начать административную процедуру конфискации активов соратников экс-президента Украины Виктора Януковича, замороженных в стране после революции в Украине в феврале 2014 года. Речь идет о сумме 130 млн швейцарских франков (в пересчете 131,7 млн евро), сообщается в среду, 15 февраля, на сайте правительства Швейцарии.

В Берне полагают, что у этих денежных средств - незаконное происхождение. Начав процедуру их конфискации, Швейцария поддерживает Украину, подчеркивается в пресс-релизе. При этом указывается, что решение о конфискации никак не связано с санкциями против России, введенными в 2022 году.

Заморозка активов Януковича в Швейцарии

Через несколько дней после отстранения Виктора Януковича от власти в 2014 году Федеральный совет постановил заморозить в Швейцарии все активы, принадлежащие Януковичу и его окружению. В последующие месяцы Украина возбудила уголовное дело с целью конфискации этих средств и направила швейцарским властям несколько писем с просьбой о сотрудничестве.

С тех пор Швейцария предоставила Украине многочисленные документы и другие доказательства, напоминают в Берне. Несмотря на это, с момента возбуждения уголовного дела украинские власти столкнулись с определенными трудностями в попытке конфисковать активы окружения Януковича .

"До сих пор они (украинские власти. - Ред.) не смогли получить судебное решение, предписывающее конфискацию активов. Военная агрессия России против Украины, начатая в 2022 году, серьезно усугубила эти трудности. Учитывая вышеизложенное, Федеральный совет считает, что начало процедуры конфискации на основании Закона о нелегальных иностранных активах (FIAA) теперь возможно и целесообразно", - говорится в заявлении правительства Швейцарии.

Отмечается, что активы останутся замороженными, пока система административной юстиции Швейцарии не примет окончательное решение в вопросе об их конфискации. В случае конфискации активы будут возвращены народу Украины через международное соглашение, подчеркивают швейцарские власти.

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