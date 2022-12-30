Как в Украине (не) конфискуют подсанкционные активы россиян

Служба безопасности Украины и Государственное бюро расследований (ГБР) взялись "минимизировать влияние РФ на энергосистему" страны. Так пресс-служба СБУ на своем сайте прокомментировала обыски, которые в конце ноября сотрудники этих двух правоохранительных органов провели в киевском офисе группы энергетических компаний - "ВС Энерджи". Следствие ведется сразу по десяти статьям уголовного кодекса - в частности, по подозрению в создании преступной организации, мошенничестве, отмывании денег, финансировании терроризма, а также посягательстве на территориальную целостность Украины.

Бизнесмен и вице-спикер, который хочет "лечить" украинцев

В группу "ВС Энерджи" входят пять энергораспределительных компаний: "Житомироблэнерго", "Херсоноблэнерго", "Кировоградоблэнерго", "Черновцыоблэнерго" и "Ровнооблэнерго". ГБР, согласно собственному сообщению, "проверяет причастность" к этим активам заместителя председателя Госдумы России Александра Бабакова.

Российскому политику уже объявлено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины. Как российский парламентарий он голосовал в свое время за аннексию Крыма и позднее за аннексию четырех областей на востоке и юге Украины. Бабаков - убежденный сторонник военного вторжения в Украину, которое он называет "закономерной реакцией на то, что творилось годами". Вице-спикер Госдумы говорит, что "украинцев надо лечить", заявляет об "отвращении к украинскости" и о том, что готов "отдать для победы все".

Александр Бабаков заявляет, что готов отдать для победы России в войне с Украиной "все" Фото: Grigory Sysoyev/ITAR-TASS/dpa/picture alliance

По заявлениям российского политика не совсем ясно, имел ли Бабаков при этом в виду и свои бизнес-активы. Во всяком случае, для национализации имущества Бабакова (если удастся доказать, что это действительно его имущество) у Киева есть не только политические аргументы, но и юридические основания. Несколько месяцев назад влиятельный российский политик был внесен в санкционный список, утвержденный Советом национальной безопасности и обороны Украины. Согласно украинскому законодательству, решением суда имущество подсанкционных лиц может быть национализировано, если оно принадлежат тем, кто "своими действиями создал существенную угрозу национальной безопасности, суверенитету или территориальной целостности Украины", либо в значительной степени способствовал, в том числе путем финансирования, совершению таких действий другими лицами.

Вместе с Бабаковым под санкции попали также Евгений Гинер и Михаил Воеводин, которых в СМИ часто называют бизнес-партнерами российского вице-спикера. СБУ прямо называет Бабакова "бенефициаром" одной из энергетических компаний, работающих в Украине". Под описание в пресс-релизе СБУ компании, которая имеет активы в Житомирской, Херсонской, Кировоградской, Черновицкой и Ровенской областях, подходит только "ВС Энерджи". Еще одним совладельцем стратегического актива в энергетике спецслужба, не упоминая фамилии, называет "владельца футбольного клуба ЦСКА". Многолетним совладельцем и президентом этого армейского клуба из Москвы является Евгений Гинер.

"Не россияне, а граждане ЕС"

По требованию правоохранительных органов акции "ВС Энерджи" в ноябре были арестованы решением суда в Киеве. Однако кроме ареста, закон о санкциях дает основания и для национализации имущества лиц, представляющих угрозу для нацбезопасности. СБУ, инициировавшая внесение упомянутых россиян в санкционный список, не ответила на вопрос DW, планирует ли спецслужба инициировать в рамках СНБО национализацию облэнерго, контролируемых группой "ВС Энерджи".

ЦСКА - Центральный спортивный клуб армии - традиционно находится под патронатом российского Минобороны. Его президенту СБУ приписывает контроль над украинскими облэнерго Фото: ITAR-TASS/IMAGO

Первым прецедентом национализации подсанкционных активов стало имущество российского олигарха Владимира Евтушенкова. 9 декабря глава Фонда государственного имущества Украины Рустем Умеров сообщил, что правительство передало в собственность фонда 17 объектов недвижимого имущества и корпоративные права на 5 предприятий Евтушенкова, которые в сентябре были конфискованы решением Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) по представлению Минюста. Именно такая процедура национализации собственности подсанкционных лиц предусмотрена законодательством. В фонде госимущества подчеркивают, что конфискованные у россиянина активы будут проданы, а вырученные средства будут направлены на усиление обороноспособности и восстановление Украины.

Однако в случае с "ВС Энерджи" правительство относительно национализации пока молчит. Сначала нужно будет доказать в суде, что владельцами действительно являются подсанкционные россияне. В соответствии с реестрами корпоративных прав, владельцами группы равными долями по 20 процентов являются двое граждан Германии и трое граждан Латвии. В заявлении на сайте "ВС Энерджи" отмечается, что эти граждане уже более 8 лет "обладают и пользуются всеми юридическими и бенефициарными правами". Бабаков и Воеводин, отмечено в заявлении, никогда не владели акциями компаний группы. В "ВС Энерджи" признают лишь, что бенефициаром этих активов раньше был Евгений Гинер, который, однако, "перестал быть акционером группы в 2014 году как юридически, так и фактически".

Родственники, знакомые и салон игровых автоматов

Эта ситуация - симптоматична. За последние годы целый ряд активов в Украине - то ли фактически, то ли чисто на бумаге - сменили российских владельцев на граждан ЕС. Как правило, речь идет не об известных бизнесменах, а о юристах, бизнес-консультантах или просто людях, о которых нет информации в открытых источниках.

Но внесенные в мае изменения в санкционное законодательство дают возможность взыскивать в пользу государства и имущество, оформленное на третьих лиц или на "подставные" компании, отметила в комментарии DW глава аналитического центра "Институт законодательных идей" Татьяна Хутор. "Для этого нужно установить связь между собственником имущества и подсанкционным лицом. Эти лица должны быть связаны между собой посредством рабочих или семейных отношений, дружеских отношений или любым другим образом, который бы доказывал, что вполне возможно, что подсанкционное лицо знало об этом третьем лице", - объясняет эксперт.

Пять энергораспределительных компаний в Украине, начиная с 2001 года, взяла под контроль группа компаний "ВС Энерджи" Фото: Sergei Malgavko/TASS/picture alliance

В случае "ВС Энерджи" обстоятельства выглядят так. После 2014 года в украинских реестрах корпоративных прав появилась информация, что бенефициарными владельцами, стоящими за цепочкой фирм в различных юрисдикциях, на которые оформлены украинские облэнерго, являются пятеро граждан ЕС. В частности, 20 процентов "ВС Энерджи" принадлежат Марине Ярославской из Берлина. Каким бизнесом раньше занималась эта женщина широкой публике неизвестно.

Ярославская при регистрации имущественных прав на долю в "ВС Энерджи", как свидетельствуют данные в украинском реестре компаний, указала адрес на Финкенштрассе в Берлине. Проанализировав немецкую базу корпоративных прав, DW выяснила, что по крайней мере, по состоянию на 2007 год в том же частном доме на Финкенштрасе проживал президент ЦСКА Евгений Гинер, а также его сын Вадим Гинер. На это указывают архивные данные о регистрации фирмы MMK Hausverwaltungsgesellschaft, занимавшейся недвижимостью. Этой фирмой Гинер-старший владел вместе со своим давним бизнес-партнером Михаилом Воеводиным.

Другим совладельцем украинской "ВС Энерджи" указан еще один житель Берлина Олег Сизерман. Согласно реестру компаний Германии, у Сизермана с 2002 года есть бизнес - он является владельцем фирмы, которой в немецкой столице принадлежит небольшой салон игровых автоматов. Кроме того, Сизерман - давний знакомый Евгения Гинера и Михаила Воеводина. С 2004 по 2019 год Сизерман был директором ныне уже ликвидированной берлинской компании по управлению недвижимостью VOGIS Grundstücks- und Handels- GmbH, владельцами которой были Гинер и Воеводин.

За какие деньги куплено?

Как отмечает юрист Татьяна Хутор, для определения является ли номинальный владелец также и фактическим инвестором, суд может учесть и имущественное положение. "Нужно установить факт того, что третье лицо не могло за собственные средства приобрести имущество, собственником которого оно является. Это могут быть имеющиеся банковские выписки или другая информация, если ее можно будет получить через, например, разные запросы в налоговые органы", - объясняет юрист.

Украинские власти хотят направить деньги за конфискованные российские активы на восстановление Украины. На фото: разрушение в Краматорске Донецкой области Фото: Andriy Andriyenko/AP Photo/picture alliance

Максимальная годовая прибыль игрового салона Олега Сизермана составила 42 тысячи евро, следует из имеющейся в публичном доступе отчетности за 2010 год. Общая стоимость этого "актива" - менее 100 тысяч евро, указано в отчете. Зато стоимость украинских облэнерго, которыми владеет "ВС Энерджи", по данным Фонда госимущества, на момент приватизации двадцать лет назад составляла в пересчете по действовавшему на тот момент курсу около 100 миллионов долларов. Берлинскому владельцу салона игровых автоматов Сизерману принадлежат 20 процентов "ВС Энерджи".

Мало информации в открытых источниках и о других акционерах "ВС Энерджи " - троих гражданах Латвии, которым также принадлежат по 20 процентов компании. Двое из них упоминаются в контексте скандала Panama Papers. Согласно "Панамским документам", на которые ссылается в своем расследовании Центр исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP), латвийцы по состоянию на 2011 год в интересах Александра Бабакова руководили оффшорной компанией с Британских Виргинских Островов, созданной в 2005 году.

Трудная работа во многих странах

По словам главы "Института законодательных идей", дело в таких случаях для правоохранителей усложняется еще и тем, что нужно не только собрать данные о связях номинальных владельцев из ЕС с лицами из санкционного списка, но и доказать, что россияне через формальных владельцев "совершают действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения активами".

Без интенсивного взаимодействия с европейской группой Freeze and Seize Task Force, с американским KleptoCapture и экспертным центром Всемирного банка Combating Kleptocracy Cell не обойтись, отмечает Хутор и предостерегает: решение ВАКС о конфискации может быть обжаловано владельцами в международных арбитражах. "Перспективы Украины в международных спорах с российскими инвесторами и инвесторами из третьих стран, относительно которых была применена конфискация активов, достаточно неоднозначны и рискованны", - отметила эксперт в комментарии для DW. Она подчеркнула, что конфискация с учетом таких рисков должна быть безупречно юридически обоснована, в том числе и в сотрудничестве с международными партерами.

Именно здесь могут возникнуть самые большие проблемы, опасается руководитель общественной организации StateWatch Глеб Каневский. "Для того, чтобы собрать доказательства, надо обращаться, скажем, к компетентным органам Германии и Латвии. Как показывает опыт, международное правовое сотрудничество по поиску и возвращению активов налажено в украинских правоохранительных органах плохо", - констатирует Каневский. Он напоминает, что из заграницы за более чем восемь лет так и не возвращены деньги людей из окружения экс-президента Виктора Януковича, замороженные во исполнение санкций.

Глеб Каневский координирует проект StateWatch по обнаружению подсанкционных активов россиян. По своему опыту эксперт знает, что украинские власти смогут довести конфискацию ключевых активов россиян в Украине до результата лишь в том случае, если президент Владимир Зеленский лично будет контролировать этот процесс. "Зеленский должен сделать этот вопрос приоритетом. Ведь он требует у Запада конфисковать замороженные активы россиян и передать их на восстановление Украины. Если Украина сама не будет конфисковывать активы россиян, то зачем эта головная боль западным партнерам?" - спрашивает эксперт.

По его мнению, ускорить процесс конфискации можно было бы, если внести в санкционные списки и номинальных владельцев активов. "Если владельцев компании - независимо от того, россияне это или граждане ЕС - обоснованно подозревают в посягательстве на территориальную целостность Украины, то с точки зрения санкционного законодательства нет принципиальной разницы, являются ли они фактическими либо только номинальными владельцами", - отмечает руководитель StateWatch. Каневский отмечает также, что прецедентов внесения граждан ЕС в санкционный список до сих пор нет. Чтобы избежать политических рисков такого шага, надо собрать очень убедительные доказательства, добавляет эксперт.

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