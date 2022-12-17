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Европейский суд в Люксембурге (фото из архива)Фото: Alexandre Marchi/MAXPPP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Российские олигархи оспаривают санкции в Европейском суде

Жан Рофе
55 мин. назад

На рассмотрении высшей судебной инстанции ЕС находится более 60 исков от лиц и компаний из РФ и Беларуси, находящихся под санкциями, сообщила газета Bild.

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Олигархи и компании из России и Беларуси оспаривают санкции, введенные против них Евросоюзом, в Европейском суде в Люксембурге. В настоящее время на рассмотрении высшей судебной инстанции ЕС находится 61 иск от лиц и компаний, включенных в черные списки Брюсселя, сообщила немецкая газета Bild в выпуске за субботу, 17 декабря.

Согласно документам, размещенным на сайте Европейского суда, два олигарха - Григорий Березкин и Геннадий Тимченко - требуют, к примеру, компенсации за якобы понесенный ими "нематериальный ущерб". Мультимиллиардер Березкин, владеющий группой компаний ЕСН, в своей жалобе утверждает, что "понес серьезный репутационный ущерб" и не имеет отношения к событиям в Украине,а также не поддерживает правительство РФ. В качестве компенсации нематериального ущерба он запросил символический один евро. Между тем проживающий в Швейцарии Тимченко, главный акционер банка "Россия" и близкий друг Владимира Путина, с которым президент даже иногда играет в хоккей, добивается выплаты 1 млн евро. Он считает, что власти ЕС явно ошиблись в оценке его отношений с Путиным.

В списке истцов, как следует из судебных документов, есть и другие известные на Западе олигархи, в том числе бывший владелец лондонского футбольного клуба "Челси" Роман Абрамович и руководитель финансовой группы "Альфа-Групп" Михаил Фридман. Абрамович, как и Тимченко, требует 1 млн евро "в качестве компенсации за причиненный нематериальный ущерб". Если иск Абрамовича удовлетворят, эта сумма будет направлена в благотворительный фонд, созданный им на средства от продажи ФК "Челси" для помощи жертвам войны. Исключения из санкционного списка ранее пытался добиться и российский миллиардер Алишер Усманов, но Европейский суд отказался удовлетворить его требования.

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Сайт немецкой газеты Bild

Материал Bild
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