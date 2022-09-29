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Российский олигарх Олег Дерипаска
Российский олигарх Олег ДерипаскаФото: picture.alliance/dpa/Tass/V. Smirnov
ПолитикаРоссия

Олега Дерипаску в США обвинили в нарушении санкций

Ольга Лебедева
48 мин. назад

Среди прочего Дерипаску обвиняют в махинациях ради рождения двух его детей на территории США. Олигарх уклонялся от санкций ради преимуществ жизни в Америке, несмотря на его тесные связи с Кремлем, считает прокурор.

https://www.dw.com/ru/olega-deripasku-v-ssa-obvinili-v-narusenii-sankcij/a-63290231

Власти США предъявили уголовное обвинение российскому миллиардеру Олегу Дерипаске в нарушении санкционного режима Вашингтона. В четверг, 29 сентября, были обнародованы документы уголовного дела в отношении Дерипаски, согласно которым олигарх использовал финансовую систему США для обслуживания трех принадлежащих ему роскошных объектов недвижимости, а также нанял женщину для покупки от его имени музыкальной студии в Калифорнии.

Прокуроры заявили, что нарушение санкций российским бизнесменом также заключалось в том, что его девушка приехала из России в США для рождения совместных детей. Как отмечает AP, в обвинительном акте против Дерипаски фигурируют три женщины - Екатерина Воронина, Наталья Бардакова и Ольга Шрики. По этим данным, Воронина в 2020 и 2022 годах летала в США на роды, Бардакова и Шрики организовывали поездку.

Дерипаска потратил сотни тысяч долларов, чтобы его ребенок мог родиться в США и мог воспользоваться американской системой здравоохранения, а также получить американское гражданство по праву рождения на территории США, указывается далее. После рождения ребенка три подельницы Дерипаски вступили в сговор и написали фамилию его ребенка с незначительной ошибкой, чтобы скрыть имя его настоящего отца, отмечается в документах.

Ложь и уклонение от санкций ради получения выгоды от жизни в США

Дерипаска лгал и уклонялся от санкций США, стремясь получить выгоду от жизни в Америке, "несмотря на его тесные связи с Кремлем и его огромное состояние, полученное благодаря связям с коррумпированным режимом", заявил федеральный прокурор Манхэттана Эндрю Адамс, возглавляющий оперативную группу по расследованию преступлений российских олигархов. "Лицемерие в поисках комфорта и гражданства Соединенных Штатов и использование при этом плодов безжалостного, антидемократического режима, поразительно", - отметил далее Адамс.

Олег Дерипаска находится под санкциями США с 2018 года. Среди прочего, власти в Вашингтоне подозревают его в причастии к предполагаемому вмешательству в выборы президента США в 2016 году.

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