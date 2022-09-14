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Экс-президент Украины Виктор Янукович
Экс-президент Украины Виктор ЯнуковичФото: Sergey Dolzhenko/dpa/picture alliance
ПолитикаЕвропа

ЕС не продлил санкции против Януковича за хищение госсредств

Даниил Сотников
58 мин. назад

Евросоюз не стал продлевать санкции в отношении Виктора Януковича и его сына Александра, введенные за хищение госсредств, но экс-президент остался в другом санкционном списке ЕС.

https://www.dw.com/ru/es-ne-prodlil-sankcii-v-otnosenii-anukovica-za-hisenie-gossredstv/a-63111743

Совет Евросоюза не стал продлевать санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра, а также экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки и его сына Артема, введенные в 2014 году за вывод и растрату госсредств. Об этом сообщается в Официальном журнале Евросоюза в понедельник, 12 сентября.

В марте 2014 года ЕС ввел штрафные меры в отношении Януковича, Пшонки и их сыновей как "лиц, привлекаемых к уголовной ответственности в Украине по расследованию преступлений в связи с хищением государственных средств и их незаконным выводом за пределы" страны.

Срок действия санкций истек 6 сентября 2022 года, и официальный Брюссель принял решение не продлевать эти меры.

Янукович по-прежнему находится под другими санкциями ЕС

При этом Виктор Янукович с сыном по-прежнему находятся под санкциями Евросоюза - в августе 2022 года против них были введены ограничительные меры "за их роль в подрыве или представлении угрозы территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, стабильности и безопасности государства", а в случае с Александром Януковичем еще и "за проведение сделок с сепаратистскими группировками в донбасском регионе Украины".

Януковичу с сыном неоднократно удавалось добиваться в европейских судах отмены санкций. В качестве причины таких решений суды назвали тот факт, что Совет ЕС перед введением ограничительных мер не удостоверился, получили ли Януковичи возможность использовать право на защиту в украинских судах. Поскольку эти меры действуют один год и ежегодно продлеваются, каждое такое решение - это отдельный юридический акт, поэтому иски подавались отдельно по каждым годовым санкциям.

Шмыгаль: Санкции сыграли свою роль - можно завершать

В санкционном списке, из которого ЕС исключил Януковича, изначально находились 18 человек, но постепенно Брюссель исключал из него фигурантов. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в 2021 году, комментируя эти шаги ЕС, назвал такое развитие событий закономерным. "Что касается отдельных физических лиц, то там, где санкции сыграли свою роль, средства или ценности, которые были украдены, возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - объяснял Шмыгаль.

Бывший генпрокурор Украины Руслан Рябошапка в разговоре с DW тогда раскритиковал заявление премьера, подчеркнув, что украинским властям на самом деле так и не удалось полностью расследовать коррупцию предшественников и вернуть выведенные Януковичем средства. "В 2014 году Евросоюз ввел санкции в обмен на обещания предоставить доказательства хищения средств предыдущей властью. А украинская власть не смогла эти доказательства предоставить", - указывал бывший генпрокурор.

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