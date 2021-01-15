 Где деньги Януковича и что не так с санкциями ЕС | Украина и украинцы: взгляд из Европы | DW | 12.02.2021

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Украина

Где деньги Януковича и что не так с санкциями ЕС

Украинский премьер Денис Шмыгаль считает, что санкции ЕС против бывшей верхушки страны можно снимать, если украденные деньги возвращены. Впрочем, санкции уже отменяются, а денег все нет. Почему так?

Портрет Януковича из его резиденции

Картина из резиденции Януковича

Визит премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля в Брюссель совпал по времени с консультациями европейских дипломатов о том, что делать с введенными в 2014 году санкциями ЕС против экс-президента Виктора Януковича и его окружения. Накануне визита "Радио Свобода" со ссылкой на свои источники сообщило, что очередное продление санкций на год в начале марта не затронет трех человек - экс-министра образования Дмитрия Табачника, экс-главу Национального банка Украины Сергея Арбузова и бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.

В таком случае в санкционном списке останутся лишь семеро, включая самого Януковича и его сына Александра. В марте 2014 года список состоял из 18 человек. Он был утвержден вскоре после убийства десятков демонстрантов на акциях протеста в Киеве и побега Януковича в Россию. Цель санкций состояла в возвращении в украинский бюджет денег, вероятно украденных политической верхушкой Украины.

Шмыгаль: "Деньги возвращены - санкции можно отменять"

Комментируя постоянное сокращение санкционного списка ЕС, Денис Шмыгаль назвал такое развитие событий закономерным. "Что касается отдельных физических лиц, то там, где санкции сыграли свою роль, средства или ценности, которые были украдены, возвращены, конечно, там санкции могут завершать свое действие", - сказал Шмыгаль на пресс-конференции в Брюсселе в четверг, 11 февраля.

Денис Шмыгаль (слева) и Жозеп Боррель в Брюсселе 11 февраля

Денис Шмыгаль (слева) и Жозеп Боррель в Брюсселе 11 февраля

Проблема, однако, в том, что до сих пор ни цента денег со счетов Виктора Януковича и его окружения в европейских банках так и не были возвращены. Ведь для этого нужны как минимум решения украинских судов о конфискации активов бывших украинских чиновников на основании того, что они выведены из страны в результате хищения бюджетных средств. Но ни одно из десятков уголовных производств до сих пор не завершилось судебным приговором.

Генеральная прокуратура Украины (ГПУ), начиная с 2014 года, не расследовала должным образом ни одно из этих дел, констатировал в беседе с DW бывший генпрокурор Руслан Рябошапка. "Когда я пришел в 2019 году в Генпрокуратуру, я был очень разочарован тем, как мало было сделано за пять лет для расследования этих дел", - признается бывший глава генпрокуратуры. Известный юрист, специалист по вопросам борьбы с коррупцией Рябошапка возглавил следственный орган в августе 2019 года, но продержался на должности лишь полгода.

Дела переданы в НАБУ

Под руководством Руслана Рябошапки была проведена реформа ГПУ, в результате которой прокуратура потеряла функции следствия. Коррупционные дела против окружения Януковича были переданы в Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ). "Следователям НАБУ приходится наверстывать то, что не было сделано за пять лет. Это очень трудно, а во многих случаях просто уже невозможно. Процессуальные сроки подходят к завершению или уже истекли", - признает Рябошапка.

Руслан Рябошапка (фото из архива)

Руслан Рябошапка (фото из архива)

По его словам, у украинских властей после 2014 года не было политической воли расследовать коррупцию предшественников. По информации собеседников DW в правоохранительных структурах, в Национальном бюро, образно говоря, "не слишком обрадовались передаче в этот орган дел Януковича" из-за нехватки следователей и ресурсов на расследование дел, перспективы своевременного завершения которых туманны.

Слова Дениса Шмыгаля о том, что санкции ЕС выполнили свою функцию, Рябошапка считает "не совсем честными". "В 2014 году Евросоюз ввел санкции в обмен на обещания предоставить доказательства хищения средств предыдущей властью. А украинская власть не смогла эти доказательства предоставить", - указывает бывший генпрокурор.

Санкции выходят боком самому ЕС

Отсутствие результатов расследования в Украине дорого стоит европейским налогоплательщикам. Дело в том, что Суд ЕC в Люксембурге принял уже несколько десятков решений в пользу лиц из санкционного списка, которые заявляют о незаконности блокировки их активов. Большинство этих решений не имели практического значения, поскольку из-за длительности рассмотрения преимущественно отменялись постфактум санкции за предыдущие годы.

В бывшей резиденции Януковича Межигорье

В бывшей резиденции Януковича "Межигорье"

Однако каждый раз Евросоюзу приходится тратить после таких поражений крупные суммы на оплату судебных расходов, а также возмещать судебные издержки санкционированным украинцам. Например, экс-президент Виктор Янукович платит своим лондонским адвокатам 1500 фунтов в час, как выяснила DW. Вместе с сыном Александром беглец постфактум уже несколько раз отменял через суд санкции ЕС и его расходы покрывали европейские налогоплательщики.

Формальной причиной отмены санкций судьями обычно становится то, что Совет ЕС, продлевая санкции, "прилагает недостаточные усилия, чтобы убедиться, что длительная блокировка активов оправдана и следствие продвигается, получая доказательства коррупционных преступлений". В некоторых случаях судьи констатируют недостаточные гарантии со стороны Украины права на защиту своим беглецам, которые скрываются в России. Так было и третьего февраля этого года, когда Суд ЕС отменил еще действующие, продленные в марте 2020 года санкции против экс-министра доходов и сборов Александра Клименко.

Украинские правоохранительные органы подозревают Клименко в хищении около трех миллиардов гривен на возмещении государством НДС фиктивным фирмам. Расследование завершилось лишь осенью 2019 года, но до решения суда по этому делу еще очень далеко. Отмена санкций со стороны ЕС, впрочем, вероятно, пока не слишком поможет экс-министру, поскольку львиная доля обнаруженных на Западе средств Клименко - 14 миллионов долларов - размещены в Лихтенштейне.

Латвия не церемонится, Швейцария ждет

Так же мало что изменит вероятное снятие санкций с Сергея Арбузова. 50 миллионов на его счетах правительство Латвии, как сообщали латвийские СМИ, конфисковало по подозрению в отмывании денег еще в 2016 году. Это произошло после того, как Украина не смогла передать латвийским коллегам доказательства его коррупционных преступлений.

Какой бы ни была судьба санкций ЕС, большая часть средств Виктора Януковича и его окружения, очевидно, осела в другом месте - в Швейцарии. Как сообщала ранее DW со ссылкой на данные Федерального ведомства юстиции Швейцарии, в банках этой страны заморожены активы на сумму около 145 миллионов швейцарских франков.

Швейцария, в отличие от ЕС, не снимает санкций с окружения Януковича из-за слишком медленного продвижения в расследовании. Дело в том, что в этой стране деньги заморожены не на основании решения правительства, а руководствуясь специально принятым законом, который должен облегчать конфискацию иностранных денег сомнительного происхождения. В Швейцарии блокировка активов может длиться столько, сколько нужно для расследования.

Смотрите также:

  • Дом на территории бывшей охотничьей резиденции Виктора Януковича Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    За "благотворительные взносы"

    Бывшая охотничья резиденция Виктора Януковича "Сухолучье", как и Межигорье, сейчас время контролирует Самооборона Майдана. Ее активисты создали общественную организацию "Национальный парк Украины Межигорье", которая собирает "благотворительные взносы" за посещение бывших угодий беглого экс-президента Украины. За эти деньги охраняют и ухаживают за резиденциями.

  • Церковь на территории резиденция Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Среди лесов на берегу Киевского водохранилища

    Резиденция "Сухолучье" находится на территории Днепровско-Тетеревского лесничества на берегу Киевского водохранилища в 80 км от столицы Украины, вокруг на более чем 30 гектарах - леса. Роскошный дом Януковича "Хонка-2", баня, беседки с коваными люстрами и даже собственная церковь - все это расположено в "Сухолучье".

  • Финский дом Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом-корабль

    Финский дом "Хонка-2" выглядит как корабль с внутренними балконами в виде капитанских мостиков и мачтами. На полу дорогой паркет из древесины 18 разных пород деревьев.

  • В доме Хонка-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Умная система

    В "Хонке-2" уже четвертый год нет света и отопления, и дом никто не убирает. Однако там нет пыли благодаря "умной" системе естественного кондиционирования и очистки воздуха. Дом частично разграблен. Из дорогой мебели остался огромный деревянный стол на 18 персон, гигантские журнальные столы, три стула, диван и мраморный камин в рост человека.

  • Массажный стол в доме Хонки-2

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Остался один массажный стол (182230)

    В одной части "Хонки-2" четыре года назад была оборудована спа-зона для охотников. Здесь есть сауна, тропический душ, джакузи, бассейн и массажный стол, сделанный полностью из белого мрамора. Мародеры забрали всю сантехнику и оборудование сауны, однако не смогли поднять массажный стол, поэтому он до сих пор стоит на своем месте.

  • Разгразбленный тир с движущимися мишенями

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Охотничье оружие пропало

    На территории бывшей резиденции Януковича раньше был собственный тир с движущимися мишенями - резиновыми копиями диких животных, по которым стреляли гости и хозяева "Сухолучье". После 2014 года охотничье оружие исчезло, а система подвижных мишеней разрушена.

  • Дом на территории резиденции Сухолучье

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Янукович ночевал в "Сухолучье" всего 2-3 раза

    В резиденции до сих пор работают те, кто занимался ее обслуживанием во времена Януковича. До 2014 года это было более сотни рабочих, сейчас - всего 40, включая охрану. Они ухаживают за газонами, кормят животных. По их словам, Виктор Янукович ночевал в этой резиденции только 2-3 раза. В большинстве случаев после охоты ее участники здесь только обедали и возвращались в Межигорье.

  • Разграбленный дом экс-генпрокурора Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Дом экс-генпрокурора Пшонки

    По соседству с резиденцией Януковича "Сухолучье" стоит бывшая дача экс-генпрокурора Украины Виктора Пшонки. До 2016 года ее никто не охранял, поэтому она полностью разграблена мародерами. Здесь сняли окна, деревянный пол, гламурную плитку и кичевые обои с розовыми цветами.

  • Беседка у воды возле бывшей дачи Пшонки

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Рыбалка с пирса Пшонки

    Сейчас общественная организация "Национальный парк Украины Межигорье" также взяла этот объект под свою охрану и после уплаты благотворительных взносов предоставляет доступ к воде. Ведь здесь еще сохранился пирс и спуск для лодок. Половить рыбу в Киевском водохранилище возле бывшей дачи Пшонки обойдется рыбакам в 150 гривен.

  • Отдыхающие на территории Сухолучья

    Во что превратилась охотничья резиденция Януковича "Сухолучье"

    Отдых для всех желающих

    В "Сухолучье" и на бывшую дачу Пшонки может сейчас приехать любой желающий, поставить палатку и отдохнуть в резиденциях бывших высокопоставленных чиновников. Вход на прежде закрытую территорию стоит 50 гривен.

    Автор: Лилия Ржеутская, Киев


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