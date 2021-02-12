Виктор и Александр Януковичи опять выиграли в Суде ЕС дело о санкциях

Суд общей юрисдикции Евросоюза удовлетворил иски бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра против Совета ЕС. Таким образом судьи в среду, 9 июня, отменили санкции, действовавшие против обоих Януковичей с 7 марта 2019 по 6 марта 2020 года. Об этом сообщается в пресс-релизе Суда ЕС в Люксембурге.
"Нельзя установить, что перед принятием опротестованных актов Совет ЕС удостоверился, что украинские судебные власти удовлетворили право на судебную защиту (Виктора и Александра Януковичей. - Ред.)", - отметили в пресс-службе Суда.
Была ли у Януковичей возможность защиты в украинских судах?
Это уже не первое решение Суда ЕС, отменяющего санкции против Януковичей. В предыдущий раз это случилось в 2019 году. Тогда судьи в Люксембурге отменили санкции, действовавшие против Януковичей с марта 2018 по март 2019 года. Причиной отмены санкций Суд назвал то, что Совет ЕС перед принятием своего решения о санкциях не удостоверился, получили ли Януковичи возможность использовать право на защиту в украинских судах.
Александр Янукович (фото из архива)
В новом иске Виктора и Александра Януковичей приводятся такие же аргументы, как и в их прошлом прошении. Впрочем, в марте 2019 года Совет ЕС добавил в свое решение о санкциях пояснения, что право Януковичей на защиту уважалось во время судебных процессов, которые шли в Украине. Впрочем, эта аргументация не удовлетворила Суд в Люксембурге. Он постановил, что Совет ЕС допустил "ошибку в своей оценке".
Санкции против деятелей режима Януковича действуют один год. Ежегодно в марте Совет ЕС продлевает их до следующего марта. Каждое такое решение является отдельным юридическим актом, поэтому иск подают отдельно по каждым годовым санкциям. Нынешние санкции против Януковичей не были предметом этого судебного процесса, они действуют до 6 марта 2022 года.
Санкции ЕС за хищение государственных денег в Украине
Эти санкции состоят в замораживании всех активов и экономических ресурсов Януковичей на территории Евросоюза. Также гражданам, компаниям и организациям из ЕС запрещено предоставлять Януковичам кредиты. Причиной ограничений Совет ЕС называет присвоение государственных денег и нарушения прав человека в Украине во время правления Виктора Януковича.
Санкции впервые ввели в 2014 году. С тех пор список много раз сокращали. Сейчас в нем состоят восемь высокопоставленных чиновников или бизнесменов времен правления президента Януковича.
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Автор: Александр Савицкий