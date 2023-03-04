ФРГ удалось почти компенсировать нетто-импорт газа из РФ

За счет увеличения поставок из Норвегии, Нидерландов и Бельгии Германия смогла почти компенсировать нетто-импорт газа из РФ, от которого ФРГ ранее отказалась, указали в Федеральном агентстве по сетям.

Резкое увеличение ввоза газа из Норвегии, Нидерландов и Бельгии почти компенсировало те объемы нетто-импорта этого сырья из РФ, от которых Германии пришлось отказаться с конца августа 2022 года. Об этом в субботу, 4 марта, передало агентство dpa со ссылкой на попавший в ее распоряжение отчет Федерального агентства по сетям (Bundesnetzagentur, BNetzA).

Согласно документу с 2017 года до конца февраля 2022 года в Германию из Норвегии ежемесячно поступало в среднем 26 тераватт-часов природного газа. После прекращения поставок из РФ этот объем вырос до 41 тераватт-часа. Нетто-импорт из Нидерландов увеличился с 2 до 25 тераватт-часов. С Бельгией газовые потоки до войны в Украине составляли около 2 тераватт-часов в месяц в обоих направлениях. Начиная с сентября 2022 года, однако, поставки были переориентированы исключительно из Бельгии в ФРГ, а объемы подняты до 23 тераватт-часов ежемесячно.

Ситуация со снабжением ФРГ газом - стабильная

Кроме того, с сентября значительно меньше природного газа было перенаправлено из Германии в другие страны. Существенное сокращение экспорта коснулось, в частности, Швейцарии, передало агентство dpa.

В целом Федеральное агентство по сетям оценивает ситуацию со снабжением ФРГ этим сырьем как "стабильную". "Безопасность поставок гарантирована", - указано в ежедневном отчете ведомства. В то же время оно не дает добро на отказ от мер экономии, ключевой задачей остается подготовка ФРГ к следующей зиме.

Газохранилища в ФРГ заполнены на 70,1%

На 1 марта уровень заполнения немецких газохранилищ - крупнейших в ЕС - составлял 70,1%, импорт трубопроводного газа из Норвегии и Нидерландов шел без перебоев, первые три СПГ-терминала в ФРГ наращивали прием сжиженного газа, биржевые цены на голубое топливо были существенно ниже, чем в начале февраля 2022 года - до полномасштабного вторжения России в Украину.

Формально отопительный период продлится в Германии еще два месяца - до 30 апреля.

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