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Фото: AP
ПолитикаГермания

В Германии выросли цены на энергоносители в результате войны

Ольга Лебедева
15 мин. назад

По данным Федерального статистического ведомства, в январе 2023-го цены на энергоносители были на треть выше, чем годом ранее. При этом в последнее время вновь наблюдается их снижение.

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Начавшееся год назад полномасштабное российское вторжение в Украину оказало значительное влияние на динамику роста цен на энергоносители в Германии в 2022 году. Цены производителей энергии в январе 2023 года были на треть выше, чем в том же месяце прошлого года, заявило в четверг, 23 февраля, Федеральное статистическое ведомство Германии. 

Больше остальных подорожал природный газ

Больше остальных при этом возросли цены на природный газ: в январе он стоил на 50 с лишним процентов больше, чем годом ранее. Цены на электроэнергию увеличились на 27,3 процента, на нефтепродукты - на 12,6 процента.

Кроме того, значительно подорожал импорт энергоносителей: газ стоил в январе почти на четверть больше, чем год назад, нефтепродукты - на 14,6 процента, электроэнергия - на 45,7 процента.

Между тем в настоящее время цены на топливо в Германии вновь снижаются. Бензин и дизель на немецких автозаправках стоят сейчас примерно столько же, как и до начала полномасштабной войны в Украине, отмечает Reuters. По данным Еврокомиссии и Федерального ведомства по картелям, в ФРГ 13 февраля 2023 года бензин Super E5 продавался в среднем за 1,83 евро за литр, дизельное топливо - 1,78 евро за литр, 21 февраля 2022 года эти показатели составляли соответственно 1,80 евро и 1,66 евро.

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