В Германии выросли цены на энергоносители в результате войны

Больше остальных при этом возросли цены на природный газ: в январе он стоил на 50 с лишним процентов больше, чем годом ранее. Цены на электроэнергию увеличились на 27,3 процента, на нефтепродукты - на 12,6 процента.
Кроме того, значительно подорожал импорт энергоносителей: газ стоил в январе почти на четверть больше, чем год назад, нефтепродукты - на 14,6 процента, электроэнергия - на 45,7 процента.
Между тем в настоящее время цены на топливо в Германии вновь снижаются. Бензин и дизель на немецких автозаправках стоят сейчас примерно столько же, как и до начала полномасштабной войны в Украине, отмечает Reuters. По данным Еврокомиссии и Федерального ведомства по картелям, в ФРГ 13 февраля 2023 года бензин Super E5 продавался в среднем за 1,83 евро за литр, дизельное топливо - 1,78 евро за литр, 21 февраля 2022 года эти показатели составляли соответственно 1,80 евро и 1,66 евро.
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