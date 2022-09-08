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Президент России Владимир ПутинФото: Yegor Aleyev/TASS Host Photo Agency/REUTERS
КонфликтыРоссия

Мундепы Петербурга потребовали обвинить Путина в госизмене

Даниил Сотников
1 ч. назад

Муниципальные депутаты из Санкт-Петербурга подготовили обращение к Госдуме с призывом обвинить Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны в Украине.

https://www.dw.com/ru/mundepy-iz-peterburga-potrebovali-ot-gosdumy-obvinit-putina-v-gosizmene/a-63054163

Совет муниципального образования (МО) "Смольнинское" в Санкт-Петербурге решил призвать депутатов Госдумы обвинить президента России Владимира Путина в госизмене из-за развязывания войны против Украины, чтобы отстранить его от должности. Об этом сообщил депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга в четверг, 8 сентября.

"Решение поддержало большинство присутствующих депутатов", - написал Палюга, не уточнив, сколько человек проголосовали "за".

Он также опубликовал тексты решения и обращения, которое планируется направить депутатам Госдумы. В обращении подчеркивается, что на войне "гибнут и становятся инвалидами молодые трудоспособные граждане", от последствий вторжения страдает экономика России, а в результате действий Путина блок НАТО расширяется за счет присоединения Швеции и Финляндии. Одной из целей войны была объявлена демилитаризации Украины, но "был достигнут обратный эффект", поскольку с 24 февраля Киев получил новых вооружений на 38 млрд долларов, говорится в обращении.

"Считаем, что решение президента Путина о начале СВО наносит вред безопасности России и ее граждан. В связи с этим просим вас как депутата Государственной думы выступить с предложением о выдвижении обвинения в госизмене против президента РФ для отрешения его от должности", - говорится в тексте документа.

В начале марта депутаты МО "Смольнинское" отправляли  Путину обращение с призывом остановить войну и уйти в отставку.

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