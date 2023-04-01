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Митрополит Вышгородский и Чернобыльский Павел в судеФото: Pavlo Bagmut/Avalon//Photoshot/picture alliance
РелигияУкраина

Наместника Киево-Печерской лавры отправили под арест

Даниил Сотников
8 мин. назад

СБУ обвиняет митрополита в разжигании религиозной розни и оправдании вооруженной агрессии России против Украины.

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Шевченковский суд Киева отправил наместника Киево-Печерской лавры митрополита Вышгородского и Чернобыльского Павла (в миру - Петр Лебедь) под домашний арест на 60 дней, сообщают украинские СМИ со ссылкой на корреспондентов в субботу, 1 апреля. Суд также обязал его носить электронный браслет. Ходатайство прокуратуры о запрете записи публичных видео суд отклонил. Также суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты Павла - про посещение богослужений в Киево-Печерской Лавре.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) сообщила митрополиту о подозрении. Спецслужба считает его причастным к разжиганию религиозной розни (статья 161 УКУ), а также оправданию или отрицанию вооруженной агрессии России против Украины (статья 436-2 УКУ).

По словам самого Павла, сотрудники СБУ вручили ему уведомление о подозрении в субботу утром. "Сказали, что я сотрудничаю с Россией, и еще там одно межрелигиозное разжигание, еще говорят, что я проклинал президента. Никогда в жизни этого не было и не будет. Поэтому прошу вас хранить мир. Молитесь, церковь гонят. Ни за что и ни про что", - заявил Павел. Утром 1 апреля в доме митрополита прошел обыск. Его самого увезли на допрос, после чего доставили в суд.

УПЦ МП отказалась покидать Киево-Печерскую лавру

С 29 марта был расторгнут договор аренды Киево-Печерской лавры с Украинской православной церковью Московского патриархата. Лавра объяснила этот шаг выводами межведомственной рабочей группы, зафиксировавшей нарушение со стороны церкви в вопросе использования государственного имущества. Представители УПЦ заявили, что не намерены покидать монастырь, и обратились с иском в суд, который его отклонил.

В Украине УПЦ МП обвиняют в пророссийском настрое. В феврале Служба безопасности Украины сообщила, что расследует почти 60 уголовных производств в отношении священнослужителей УПЦ МП, а "углубленную проверку" прошли более 350 церковных сооружений и 850 человек.

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