(Не) последний день УПЦ МП в Лавре: верующие, санкции и суд

Шквальный ветер, снег и почти нулевая температура. Такой необычной для весны погодой встретила Киево-Печерская лавра верующих во время богослужения Украинской православной церкви (Московского патриархата) в среду, 29 марта. Именно этот день должен был стать последним для единоличного пользования УПЦ МП так называемой Нижней Лаврой. Ведь с 29 марта заповедник "Киево-Печерская лавра" расторг договор от 2013 года, которым по распоряжению правительства Николая Азарова часть Киево-Печерской лавры была передана в бессрочную бесплатную аренду УПЦ МП. Однако представители церкви не собираются сдаваться без боя. DW выяснила, есть ли шанс у УПЦ МП остаться в Лавре и что говорят верующие.

Верующие УПЦ МП на службе

С самого утра 29 марта у входа в Киево-Печерскую Лавру было многолюдно. Верующие и противники УПЦ МП, журналисты и просто зеваки заходили внутрь без всяких препятствий. В частности, в Лавре заметили боксера Александра Усика, который однако от комментариев отказался, сказав, что "пришел молиться, а не комментировать". Из мер безопасности - лишь несколько полицейских, которые стояли перед входом и проверяли ехавшие в Лавру автомобили. В общем мирную обстановку лишь иногда нарушали споры. Так, пламенную дискуссию на повышенных тонах с верующими УПЦ МП вел киевлянин Кирилл, который пришел "посмотреть на то, как реализуется постановление Минкульта о расторжении договора с УПЦ МП". "Мне не нравится тот факт, что в центре Украины находится отделение российской православной церкви", - говорит он, и тут же несогласие с его словами высказывает несколько верующих УПЦ МП.

В соцсетях УПЦ МП сообщала о тысячах верующих, пришедших на службу. Хотя, по оценкам корреспондента DW, вблизи и внутри Крестовоздвиженского храма на территории так называемой Нижней лавры, где с 8 утра проходила служба, собралось около трехсот человек. "Обычно людей больше. Сегодня просто рабочий день, поэтому многие отсутствуют. Но если бы это был выходной день, то людей было бы больше", - убеждает DW верующая УПЦ МП Дарья. Она пришла помолиться о мире и надеется, что ее церкви разрешат остаться в Лавре. "Надеюсь, что удастся договориться, и хотя бы на сложный период для страны, период войны, не будет внутренних противостояний и ссорящих общество действий", - отмечает она.

Прихожане УПЦ МП молятся возле Крестовоздвиженского храма Фото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

Просить Бога "сохранить Лавру в православной вере, в канонической Украинской православной церкви" приехал в Киев из Винницы верующий Анатолий. Он убеждает, что особых призывов приходить на службу от руководства УПЦ МП не было. "Это обычная служба. В Великий пост служба каждый день проходит", - объясняет он DW. Анатолий против того, чтобы делить даже по очереди Лавру с другими церквями, ведь каноническая, по его мнению, только УПЦ МП. В то же время верующий промосковской церкви Виталий в вопросе дальнейшей судьбы УПЦ МП в Лавре полагается на волю Божью и убеждает, что не рассматривает силовое противостояние. "Что, мы будем биться в рукопашную? Нет, конечно. Мы пришли помолиться. Если будут выталкивать - пойдем", - рассказывает он DW.

Выселения УПЦ МП пока не будет

Тем временем внутри Крестовоздвиженского храма яблоку негде упасть. Здесь душно и тесно, но люди не обращают внимания на это, они слушают проповедь. Богослужение завершает наместник Свято-Успенской Киево-Печерской лавры митрополит Павел (Лебедь), с прошлого года находящийся под санкциями в Украине, причину введения которых власть, впрочем, так и не раскрыла. Практически вся его проповедь касается ситуации с Лаврой и противостояния с Православной церковью Украины (ПЦУ).

В какой-то момент Павел уверяет свою паству, что из Лавры в ближайшее время УПЦ МП не будет выселяться. "Я хочу поставить в известность всех - закон на нашей стороне. Потому что по закону нас не имеют права выселить, ведь у нас есть долгосрочный договор бесплатного пользования. И во время военного положения этот договор не имеют права расторгнуть. И даже когда закончится война, дай Бог, чтобы она закончилась скорее, четыре месяца не должны ничего делать", - заявил он.

Кроме того, по словам Павла, УПЦ МП обжаловала решение об отмене договора аренды в суде. "Мы имеем право оставаться в Лавре до тех пор, пока не пройдут суды и не будет решения суда", - подчеркнул он. Как уточнил адвокат УПЦ МП Никита Чекман в комментарии YouTube-канала "Первый казацкий", иск подан 23 марта в Хозяйственный суд города Киева, но производство еще не открыто из-за задержки с назначением судьи. Основанием для обращения за судебной защитой, по словам Чекмана, стала невозможность ознакомиться с выводами межведомственной рабочей группы, которая зафиксировала нарушения со стороны УПЦ МП условий договора по использованию государственного имущества. "Заповедник обвиняет монастырь в нарушении условий договора, но и в то же время лишает даже возможности официально предоставить свои объяснения на этот счет", - пояснил адвокат.

Прихожане в Крестовоздвиженском храме, 29 марта 2023 года Фото: DW

Шансы УПЦ МП в украинском суде

Судебное разбирательство может занять от одного до нескольких лет, объясняет DW Дмитрий Вовк, руководитель Центра исследования верховенства права и религии Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого. "Ведь нужно пройти первую инстанцию, апелляцию и Верховный суд", - говорит он. Но в конце концов УПЦ МП не выиграет суд, ведь ситуация дошла до той точки, что у украинского общества нет доверия и оно настроено категорически против УПЦ МП, убежден Вовк. "Сейчас нет суда, который удовлетворил бы требования УПЦ МП. Это политический вопрос. Если позиция президента состоит в том, что УПЦ МП должна уйти из Лавры, то они оттуда уйдут", - прогнозирует юрист.

В то же время Волк напоминает о международных стандартах свободы религии или убеждений, которые заключаются в том, что государство не должно дискриминировать религиозные общины. "Удивительно, что, с одной стороны, власти говорят о самовольном строительстве, а с другой говорят, что если Павел уйдет, то УПЦ МП сможет остаться", - отмечает он. Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявлял, что главным требованием от государства к УПЦ МП является отграничение от подсанкционных лиц, в частности митрополита Павла. "Принципиально ситуация изменится, когда подсанкционные лица покинут территорию Лавры", - недавно говорил он.

Но представителей УПЦ МП не устраивает подобный сценарий. "Я общался с СБУ, которые требовали от меня, чтобы я пошел на компромисс - чтобы братия осталась (в Лавре. - Ред.), а ушел Блаженнейший (наместник УПЦ МП Онуфрий. - Ред.), семинария, и ушел я. Я сказал, что с креста не сходят, а снимают. Я сказал, что не может быть компромисса с Богом. Мы остаемся верными церкви, а не политическим партиям. А мне ответили, что тогда против меня будет возбуждено уголовное дело", - заявил своей пастве Павел во время проповеди 29 марта. В то же время, Павел не исключил, что УПЦ МП потеряет единоличное пользование Нижней Лаврой: "Не судите нас, если нас даже выгонят. Бог им судья, а нам нужно быть достойными гражданами". Однако в этот же день Павел набросился с проклятиями на президента Украины Владимира Зеленского и его семью. "Говорю вам, господин президент, и всей вашей своре, что слезы наши не упадут в землю. Они упадут вам на голову. Вы думаете, что войдя во власть на наших спинах, вы можете так поступать? Господь не простит ни вам, ни вашей семье(…) Горе вам, бойтесь", - пригрозил он.

Приверженцы УПЦ МП заблокировали вход

Уже с 30 марта в Киево-Печерской Лавре должна была начать работу совместная комиссия по принятию зданий в государственное пользование. "Будут, в том числе, представители митрополии, министерства и заповедника, которые будут заниматься приемом тех зданий, которые должны перейти от пользования митрополией к пользованию государства. Процесс будет постепенным, и я надеюсь, что все будет нормально", - отмечал Ткаченко на брифинге в Харькове. Однако уже в первый день все пошло не по плану - комиссия не смогла начать проверки зданий, ведь несколько десятков приверженцев УПЦ МП заблокировали вход в один из корпусов Лавры. Толпа ходила от одного храма к другому, напевая молитвенные песни.

Сторонники УПЦ МП встречают комиссию Минкульта, 30 марта 2023 года Фото: DW

Как пояснила журналистам директор департамента культурного наследия Минкульта Марьяна Томин, которая является членом комиссии, в четверг должна была состояться проверка технического состояния 111 корпуса. Однако, по ее словам, из-за блокировки комиссия проведет лишь "внешнее обследование и составит акты". "Как это возможно в рамках закона. У нас три месяца на проверку, сегодня только первый день", - отметила Томин.

Впоследствии к журналистам вышел митрополит Павел, который заявил, что, несмотря на окончание договора аренды УПЦ МП не покинет Лавру, а членов комиссии не пустят на территорию заповедника, пока не будет "решения суда". Не обошлось и без скандалов. Павел запретил журналистке телеканала "Эспрессо" задавать ему вопросы и оттолкнул ее во время интервью, а один из монахов Лавры ударил и сломал камеру журналистов "Суспильного".

Как дальше будет работать комиссия, а также будут ли для этого привлечены правоохранители, неизвестно. Ранее Ткаченко заявлял, что "никаких насильственных действий (относительно УПЦ МП в Лавре. - Ред.) никогда не будет", а все будет происходить "в рамках закона".

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