Насколько УПЦ сегодня независима от Москвы?

Несмотря на заверения руководства УПЦ о самостоятельности, СБУ утверждает, что находит в епархиях церкви свидетельства ее связей с РФ, и подозревает некоторых священников в помощи российским военным.

У Анатолия Слинько, теперь уже бывшего священника Украинской православной церкви Московского патриархата (УПЦ (МП), мысли о выходе из нее назревали годами. После 30-летней службы он вместе с паствой села Зазимье на Киевщине в июле перешел в Православную церковь Украины (ПЦУ), автокефалию которой не признают в УПЦ (именно так - без указания на связь с Московским патриархатом - с мая 2022 года официально называется она. - Ред.) и ряде других поместных церквей.

Первые сомнения у священнослужителя закрались еще в связи со сменой руководства УПЦ МП после смерти летом 2014 года ее предстоятеля митрополита Владимира. Тогда, отправляя гуманитарную помощь украинским солдатам на фронт, по словам Слинько, настоятеля храма в честь Воскресения Христова в Зазимье, он не понимал, почему новый предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий избегает осуждения действий России.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину в феврале 2022 года полностью открыла ему глаза, делится Слинько в разговоре с DW: "Война показала, насколько разрушительными были действия Московской патриархии из-за манипуляций с украинской паствой. От этого теперь гибнут люди. Это показало настоящее лицо московской церкви".

Несогласие внутри церкви

Когда патриарх Московский Кирилл не осудил вторжение РФ в Украину, многие проукраински настроенные священники УПЦ МП, по словам Слинько, ожидали осуждения Кирилла руководством этой церкви и провозглашения автокефалии от Русской православной церкви (РПЦ). Однако предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий ограничился призывом к президенту РФ Владимиру Путину "немедленно прекратить братоубийственную войну", а Синод через несколько дней - обращением к патриарху Кириллу с просьбой призвать руководство РФ к немедленному прекращению боевых действий.

Священник Анатолий Слинько перешел в ПЦУ после 30 лет служения в УПЦ (МП) Фото: privat

По мнению настоятеля храма в честь Воскресения Христова в Зазимье, позиция епископата была недостаточно четкой. Разочарован Слинько и Синодом Украинской православной церкви от 27 мая, от которого ожидал провозглашения автокефалии. Синод выразил несогласие с позицией Кирилла относительно войны и объявил "полную самостоятельность и независимость церкви", которая до этого имела автономию и самоуправление в составе РПЦ. При этом некоторые эксперты считают, что никаких последствий у такого заявления нет.

"Что такое независимая церковь? У них в уставе и до того было написано, что они независимы. Так что изменилось? - задает вопрос историк и религиовед Игорь Козловский в разговоре с DW. - Тем более "независимая" не является каноническим понятием. Канонических понятий три - автокефальная, автономная и экзархат. Они не экзархат, не автономная и не автокефальная (церковь. - Ред.), потому что их нет в диптихе (Константинопольского патриархата из 15 поместных православных церквей. - Ред.)". Религиовед также обращает внимание на то, что Синод провели в экспресс-режиме с нарушениями устава, согласно которому делегатов на него должны были избирать, а не назначать. Это подтвердил и бывший клирик УПЦ Анатолий Слинько.

Как правильно называть церковь

Обновленный на Соборе устав УПЦ официально до сих пор не обнародован. Как рассказала экс-глава Госслужбы по вопросам этнополитики и свободы совести (ДЭСС) Елена Богдан, из него убрали все упоминания о связях с РПЦ, но оставили упоминание о грамоте патриарха РПЦ Алексия II от 1990 года, в которой он даровал УПЦ МП статус независимой и самостоятельной в своем управлении.

Пресс-секретарь УПЦ митрополит Климент Фото: UOC

Как пояснил Игорь Козловский, в этой грамоте написано, что УПЦ является частью Московского патриархата и имеет через него единство с мировым православием. "Это значит, что они оставляют канонические связи. И в уставе РПЦ записано, что они (УПЦ. - Ред.) являются составной частью Московского патриархата. Фактически не изменен статус на уровне их структуры", - указывает религиовед и добавляет, что разрыв связей УПЦ с Москвой означал бы потерю этой церковью каноничности.

Тем временем в УПЦ категорически против того, чтобы ее связывали с Москвой. Интервью с DW 28 ноября пресс-секретарь УПЦ митрополит Климент начал с ультиматума - чтобы разговор состоялся, его самого должность нужно в тексте давать без использования аббревиатуры "МП". До сих пор многие СМИ продолжают ее использовать для указания на происхождение церкви.

"УПЦ является независимой и самостоятельной в своем управлении еще с 1990 года - с тех пор, когда даже Украина еще не имела своей независимости", - заверил митрополит Климент. На вопрос, для чего УПЦ в мае повторно провозгласила свою независимость, он ответил, что Синод максимально точно и недвусмысленно сформулировал пункты устава, где шла речь о самостоятельности и независимости, поскольку на это был не только соответствующий общественный запрос, но и внутрицерковный взгляд".

УПЦ в поле зрения СБУ

В то же время сообщения Службы безопасности Украины (СБУ) о находках во время обысков в епархиях УПЦ говорят о другом. Пророссийская литература, паспорта РФ, атрибутика пророссийских подразделений, тексты молитв за патриарха Кирилла и брошюры с восхвалением российских военных - лишь часть из перечня того, что СБУ, по ее утверждениям, за последние недели обнаружила во время обысков на объектах УПЦ в разных регионах страны. У правоохранителей нет "никаких оснований для уголовного преследования УПЦ", так как нет доказательств того, что фото, опубликованные СБУ, действительно сделаны в храмах УПЦ, возражает митрополит Климент.

СБУ проводит обыск в Киево-Печерской лавре, 22 ноября 2022 года Фото: Efrem Lukatsky/AP Photo/picture alliance

Между тем, по заявлениям СБУ, она подозревает некоторых деятелей УПЦ не только в пропаганде "русского мира", но и в сотрудничестве с оккупантами. По запросу DW в спецслужбе сообщили, что дела в отношении представителей УПЦ обычно возбуждаются по статьям УК о коллаборационистской деятельности, госизмене и оправдании вооруженной агрессии РФ против Украины. В конце октября исполняющий обязанности главы СБУ Василий Малюк в интервью "Интерфакс" заявлял, что с начала вторжения РФ в Украину было открыто 23 уголовных дел в отношении представителей УПЦ (МП). По его словам, есть 33 подозреваемых - "от классических агентов сбора глубинной информации до банальных корректировщиков огня в рясах".

А на днях в Офисе генпрокурора сообщили о первом приговоре, вынесенном священнику УПЦ из Лисичанска - 12 лет заключения за корректировку огня войск РФ. Официально на приговор в УПЦ не отреагировали. Помимо этого, против некоторых представителей УПЦ Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции. Он также поручил правительству подготовить законопроект о предотвращении деятельности в Украине аффилированных с центрами влияния России религиозных организаций, который фактически направлен против УПЦ.

Тех епископов, которые, по данным СМИ, бежали в РФ, Синод УПЦ в ноябре уволил без объяснения причин. На вопрос DW, считает ли церковь их коллаборационистами, митрополит Климент ответил, что эти митрополиты не выполняют своих пасторских обязанностей по отношению к верующим, что и послужило причиной увольнения. Климент также подчеркнул, что не видел никаких доказательств того, что священнослужители УПЦ являются государственными изменниками. Комментируя наличие российского гражданства у епископов УПЦ, он сказал, что не имеет подтвержденной информации по этому поводу.

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