Чем помогут Украине самолеты МиГ-29: оценка эксперта

Как могут повлиять на ход войны поставки Украине самолетов МиГ-29? Почему США опасаются передать Киеву истребители F16? С чем должна считаться Украина, принимая решения о ведении боевых действий? Интервью DW.

Правительство Словакии одобрило решение об отправке Украине 13 истребителей МиГ-29. DW поговорила с австрийским экспертом по военно-политическим вопросам, экс-руководителем Института укрепления мира и управления конфликтами Академии национальной обороны Вооруженных сил Австрии генералом Вальтером Файхтингером (Walter Feichtinger) о роли авиации в войне в Украине, о том, почему США занимают осторожную позицию в вопросе о поставках Украине истребителей F16, и о возрастающей зависимости Украины от западных союзников.

DW: Словакия вслед за Польшей объявила о том, что поставит Украине истребители МиГ-29. Что это за самолеты?

Вальтер Файхтингер: Это истребители советской разработки, и украинские пилоты очень хорошо с ними знакомы. Эти же самолеты используются и российской армией. Поэтому можно предположить, что поставка Украине МиГ-29 обеспечит определенный паритет в возможном воздушном бою. Эти истребители уже были у Украины, и часть их была уничтожена в ходе войны. Так что речь идет, скорее, о замене вооружения.

- Какую роль на этом этапе войны в Украине играют самолеты? Насколько важны они для ВСУ?

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- Война идет во всех измерениях, а атаки - во всех направлениях: крылатыми ракетами, ракетами, выпущенными с земли и с самолетов. Поэтому для Украины важно получить как можно больше всевозможных вооружений, чтобы иметь возможность оказать какое-то сопротивление. Область противовоздушной обороны является самой важной, потому что уничтожение критической инфраструктуры ложится невероятным бременем на Украину.

Кроме того, на поле боя для украинской армии важна каждая

система вооружений, с помощью которой можно отразить российскую атаку или поддержать собственную контратаку. Поэтому на счету каждая ракета, каждая единица техники, и, конечно, самолеты - это очень важный компонент.

- Дискуссия на Западе о поставках Украине истребителей была очень интенсивной. Для многих стран это, похоже, "красная линия". Почему Запад так опасается поставлять Украине самолеты? Дело в каких-то политических соображениях, или в том, что они могут существенно повлиять на ход войны?

- В ходе этой войны мы часто видели "красные линии": и когда речь шла о поставке ракетных систем и об их радиусе действия, и когда говорилось о поставках танков… В итоге Украина получила ракетные системы, получила боевые танки. Теперь на очереди - самолеты.

Отличие от всех предыдущих видов вооружения состоит в том, что с помощью самолетов можно достичь территории России, что, впрочем, исключено практически, поскольку их число ограничено. Но речь идет о досягаемости российской территории, а, значит, и о сдерживании очень дальнобойных артиллерийских систем с дальностью до 300 километров и, возможно, самолетов. В остальном, это вполне логичное развитие событий, когда в зависимости от ситуации на поле боя Запад готов поставлять все новые и новые системы.

- Возможно ли, что вслед за Польшей и Словакией решение о поставках Украине самолетов примут и другие страны? Например, Германия или США?

- США в этом вопросе занимают осторожную позицию, в особенности, потому, что у них есть летное устройство собственного производства. Истребитель F-16 - это очень современный боевой самолет. У других стран, возможно, есть системы вооружения, сохранившиеся еще со времен Советского Союза. Я имею в виду, в частности, страны Балтии, ранее входившие в Варшавский договор.

Если эти системы будут переданы Украине, украинская армия получит очень большое преимущество, потому что украинские ВВС знакомы с этими самолетами. Кроме того, страны, передавшие самолеты Украине, будут модернизироваться западными системами вооружений. Это будет чистка арсеналов в странах НАТО: старое советское оборудование передадут Украине, а затем будет закуплено новое западное оборудование.

- Украина неоднократно просила поставить ей истребители F16. Они намного лучше, чем МиГ-29? Каковы их преимущества и недостатки?

- Эксперты считают, что F-16 значительно превосходят большинство российских истребителей и с соответствующим вооружением и ракетными системами могут показать себя лучше, чем российские системы. Но нежелание поставить их Украине понятно, в том числе, и потому, что переход на другой самолет требует много времени и невероятно больших усилий.

Речь идет не только о пилотах, которые управляют самолетом, а о всей логистике, которая с ними связана. Это очень чувствительные устройства, которые должны постоянно обслуживаться, это требует много времени, огромных усилий, и неясно, как можно справиться с этим за относительно короткое время. Говоря об относительно коротком времени, я подразумеваю месяцы. В таком случае придется исходить из того, что война не закончится в этом году, а будет длиться гораздо дольше. А это уже основополагающий вопрос: к чему готов Запад и на что он рассчитывает.

- Может ли Россия счесть эти поставки эскалацией конфликта?

- Россия считает эскалацией конфликта поставки любых видов вооружений - это совершенно очевидно из ее политической риторики. Но дело в том, что с каждой новой поставкой, с каждой новой системой вооружения Украина становится все более и более зависимой в решении о том, как продолжать эту войну. Поскольку решение о том, можно ли продолжать эту войну в больших масштабах, в значительной степени, принимается не в Украине, а за рубежом, в частности, в Вашингтоне.

За этим необходимо внимательно наблюдать, в том числе, и потому, что в США в обозримом будущем должны состояться выборы, а решения о гарантированных поставках вооружений принято не было. Поэтому Киев оказывает большое давление, чтобы получить как можно больше оружия как можно скорее, и чтобы иметь возможность реализовать свои цели.

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