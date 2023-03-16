Правительство Словакии одобрило передачу Киеву МиГ-29

На 387-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий пятницы, 17 марта (время московское).

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Россия продлевает "зерновую сделку" на 60 дней. Об этом он сообщил, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает "Интерфакс".

Ранее Киев заявил, что продление соглашения Москвой только на 60 дней противоречит документу, подписанному Турцией и ООН, поскольку Соглашение о Черноморской зерновой инициативе предусматривает продление как минимум на 120 дней.

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Второй транш макрофинансовой помощи Украине в размере 1,5 млрд евро Евросоюз намерен перечислить на следующей неделе, сообщил вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис. По его словам, эта экстренная помощь, призвана помочь Украине удовлетворить насущные потребности. В общей сложности ЕС запланировал предоставить Киеву макрофинансовую помощь на 18 млрд евро.

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Российская авиация нанесла четыре удара по Авдеевке Донецкой области, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак. По его словам, жертв нет. "Обстрелы города проходят фактически круглосуточно. Бои за Авдеевку продолжаются", - указал Ермак. Руководитель Авдеевской городской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш указал, что, по предварительным данным, ракета Х-59 попала в жилой многоэтажный дом.

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Правительство Словакии одобрило отправку 13 истребителей МиГ-29 в Украину. Об этом сообщил премьер-министр страны Эдуард Хегер. Ранее словацкий министр обороны Ярослав Надь заявил, что Братислава готова поставить Украине 10 самолетов МиГ-29, которые были списаны прошлым летом. Большинство из них не в рабочем состоянии, отмечает агентство Reuters.

По сведениям словацкого информагентства TASR, вместе с истребителями Братислава передаст Украине несколько зенитно-ракетных комплексов "Куб".

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Российские войска, по оценкам британской разведки, добились успехов в боях за Бахмут Донецкой области Украины. За последние дни отдельные подразделения российской армии и бойцы ЧВК "Вагнер" закрепились на левом берегу реки Бахмутка, сообщило министерство обороны Великобритании. Ранее линия фронта проходила вдоль реки. В сообщении отмечается, что украинские войска продолжают защищать западную часть Бахмута.

На остальных участках фронта Россия свела наступательные операции к минимуму. В британской разведке полагают, что это связано с истощением сил. Возобновление наступательных действий ожидается после получения подкреплений, а до тех пор российские командиры будут вынуждены выбирать между проведением наступательных действий и обеспечением надежной обороны по всей линии фронта, говорится в сводке британского Минобороны.

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Российские инструкторы готовят экипажи танков Т-90М "Прорыв" Центрального военного округа к борьбе с танками ВСУ западного производства, сообщило в пятницу Минобороны РФ.

"В ходе подготовки экипажи танков Т-90М "Прорыв" изучают наиболее слабые и уязвимые места новейших танков западного производства, поставляемых для нужд ВСУ странами НАТО, а также оттачивают мастерство в огневой подготовке и управлении боевой машиной. Инструкторы обучают военнослужащих тактическим приемам и особенностям ведения боя с боевыми машинами противника", - говорится в сообщении, которое цитирует "Интерфакс".

По данным Минобороны РФ, "после завершения боевого слаживания" танковые экипажи приступят к выполнению задач в зоне боевых действий в Украине.

В Швейцарии меняется отношение к НАТО

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В нейтральной Швейцарии после начала войны России против Украины изменилось отношение к Североатлантическому союзу. Опрос, проведенный по заказу министерства обороны Швейцарии, впервые выявил, что более половины населения страны выступает за сближение с НАТО. Если годом ранее такой позиции придерживались 45 процентов швейцарцев, то теперь - 55 процентов. 53 процента респондентов считают, что нейтральный статус их страны позволяет планировать оборону совместно с НАТО. В то же время две трети швейцарцев высказались против вступления их страны в Североатлантический альянс.

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Россия потеряет военное влияние в Организации договора о безопасности (ОДКБ) из-за войны в Украине, считают эксперты американского Института изучения войны (ISW). В последнем аналитическом обзоре, в частности, отмечается, что 16 марта премьер-министр Армении Никол Пашинян обвинил Баку в подготовке нового наступления на Нагорный Карабах и заявил, что Еревану придется обратиться в Совбез ООН, если РФ не сможет поддерживать перемирие в этом регионе.

Численности российских "миротворческих сил" в Нагорном Карабахе, скорее всего, недостаточно, поскольку весной 2022 года Москва передислоцировала подразделения 15-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, единственного миротворческого подразделения РФ, из Нагорного Карабаха в Украину, говорится в отчете. Аналитики полагают, что Москва потеряет военное влияние в странах ОДКБ и Грузии, поскольку перебросила на запад части подразделений, постоянно дислоцированных на военных базах в Кыргызстане, оккупированных Абхазии и Южной Осетии и Таджикистане, считают в ISW.

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Бельгия направит в Украину 240 военных грузовиков, первые из них будут высланы туда уже на следующей неделе, пишет бельгийское издание De Standaard. По его данным, в настоящее время автопарк бельгийских вооруженных сил состоит из 400 грузовиков семейства Volvo, однако они находятся в эксплуатации с начала 1990-х годов, и готовится масштабная замена армейского автопарка. Для поставок ВСУ выбраны машины, находящиеся в хорошем состоянии, подчеркивается в публикации. Вместе с грузовиками в Украину будут отправлены также необходимые запчасти.

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Освобождение острова Змеиный в начале войны было одной из главных задач ВСУ, заявил начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов в документальном фильме-трилогии "Военная разведка Украины: на море, в небе, на земле". По его словам, без восстановления контроля над островом было бы невозможным выход судов из украинских портов в Черном море. "Россияне просто экономически бы нас уничтожили", - подчеркнул глава военной разведки Украины.

ISW: Патрушев может стать следующей целью инфокампаний Пригожина

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Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев Фото: Iranian Presidency/ZUMA Press/picture alliance

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин, вероятно, выдумал историю про заговор в Кремле против себя, чтобы продемонстрировать собственную значимость, полагают эксперты американского Института изучения войны (ISW) . 16 марта пресс-служба Пригожина опубликовала "запрос" на комментарий от одного из российских СМИ по поводу якобы обсуждения Путиным и Патрушевым будущего "Группы Вагнера".

Информация об этом "обсуждении", в ходе которого Патрушев якобы сказал Путину, что от "Вагнера" "через полтора-два месяца ничего не останется", как утверждается в пресс-релизе, распространилась в российских и украинских Telegram-каналах. Пригожин опубликовал аудиозапись в ответ на "запрос комментария для прессы", заявив, что о подобных переговорах не слышал.

ISW не нашел признаков того, что такой диалог Путина и Патрушева состоялся, а также не зафиксировал активного обсуждения этой темы в инфопространстве. По мнению аналитиков, Пригожин, судя по всему, сфабриковал само сообщение о "сговоре" ради информационной операции. Более того, Патрушев может стать следующей мишенью Пригожина после его прошлых кампаний против Минобороны и Генштаба России, считают эксперты ISW.

Херсонская ОВА: Российские беспилотники ударили по территории медучреждения

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В Херсоне 16 марта россияне нанесли удары с беспилотников по территории медицинского учреждения, говорится в сообщении военной администрации Херсонской области в Telegram. По данным ОВА, из-за атаки повреждены транспортные средства и здания рядом. Пациенты и медики не пострадали.

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Государственный департамент США одобрил поставку Варшаве 800 ракет Hellfire класса "воздух - земля", которыми будут оснащены польские вертолеты огневой поддержки AW149. Об этом в Twitter сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак. Техническое сопровождение поручено компании PZL Swidnik. Ожидается соответствующее решение Конгресса США.

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Уничтоженный в начале войны в Гостомеле ракетными ударами россиян украинский транспортный самолет "Мрия", считающийся самым крупным в мире, должны были эвакуировать в Германию. Как сообщает немецкое издание Bild со ссылкой на представителя аэропорта Лейпциг - Галле , Ан-225 вместе с другими воздушными судами должен был приземлиться в Германии 25 февраля 2022 года. Самолет "Мрия" был уже заправлен и готов к эвакуации. Однако, по словам капитана экипажа Дмитрия Антонова, им не разрешили взлететь по указанию "топ-менеджмента", пишет Bild.

Politico: Китайские фирмы поставляли в Россию оружие и амуницию

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Несколько китайских компаний поставляли в Россию в 2022 году вооружения и снаряжение, которые могли быть использованы в военных целях. Об этом сообщает американское издание Politico со ссылкой на таможенные данные агрегатора Import Genius . Речь идет, в частности, о штурмовых винтовках, комплектующих для БПЛА и бронежилетах. По данным издания, в числе поставщиков была компания China North Industries Group Corporation Ltd, одна из крупнейших в оборонной индустрии КНР, связанная с китайским правительством. Например, поставленные в Россию винтовки CQ-A, созданные по образцу M16 и помеченные в документах как "гражданские охотничьи ружья", используются в ряде стран полицией и вооруженными силами. В публикации также указывается, что в конце 2022 года в РФ через Турцию были поставлены более 800 тонн китайских бронежилетов.

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На фоне неясности с продлением зерновой сделки Россия продолжает активный вывоз украинского зерна, пишет dpa. По данным агентства, около 2 миллионов тонн зерна могли быть вывезены морским и железнодорожным транспортом с тех украинских территорий, которые сейчас контролирует РФ. В свою очередь, Генштаб ВСУ в вечерней информационной сводке 16 марта сообщил, что российская самоходная баржа с грузом пшеницы была выведена при помощи буксиров из морского порта города Бердянск в Запорожской области.

Владимир Зеленский: "Рашизм не сможет остаться безнаказанным злом"

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"Настанет день, и все виновные в военных преступлениях против украинцев окажутся в залах Международного уголовного суда и национальных судов", - сказал президент Украины Владимир Зеленский в своем вечернем видеообращении в годовщину уничтожения российскими авиаударами театра в Мариуполе, в результате чего погибли люди, укрывшиеся в здании. "Мы до сих пор не знаем, сколько погибших - сотни людей, тысяча?" - напомнил Зеленский. "Настанет день, и мы освободим Мариуполь, - добавил он. - Настанет день, и будет создан трибунал, который вернет справедливость для нашего народа". По словам украинского президента, "рашизм не сможет остаться безнаказанным злом".

Хроника событий 16 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 16 марта 00.00 - 13.59 >>>

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