НАТО не видит изменений в ядерной позиции РФ

Столтенберг заявил, что Путин пытается запугать союзников Украины при помощи ядерных угроз, однако члены и партнеры НАТО расширят военную помощь Киеву. Сам альянс 4 апреля также расширится за счет Финляндии.
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НАТО пристально наблюдает за происходящим в России, но не фиксирует изменений в ядерной политике Москвы после заявления президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 3 апреля, на пресс-конференции накануне встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе. "Мы не увидели никаких изменений в их ядерной позиции, которые требовали бы каких-либо изменений нашей ядерной позиции", - заявил он.
"Путин пытается использовать ядерное оружие, чтобы помешать нам поддерживать Украину. Но нас не запугать", - сказал генсек Североатлантического альянса. Он заверил, что НАТО продолжит оказывать военную поддержку Украине, в том числе укрепляя ВСУ. По его словам, эта поддержка будет рассчитана на долгое время, поэтому члены альянса должны разработать многолетнюю программу для Украины.
Столтенберг вновь упомянул необходимость заключения международных договоренностей после войны с тем, чтобы Украина могла сдерживать потенциальную внешнюю агрессию. "Нам нужно смотреть в будущее, когда война закончится, поэтому министры должны начать договариваться о долгосрочном партнерстве с Украиной", - сказал он.
Альянс готов продолжать политическое сближение с Украиной, для чего Киев должен продолжить проведение реформ, борьбу с коррупцией, развитие демократических институтов, отход от советских военных стандартов и правил и переход к стандартам НАТО, а также совершенствовать интероперабельность с альянсом. "Наша позиция не изменилась: Украина станет членом альянса. Однако сейчас основное внимание необходимо уделить тому, чтобы она выстояла как суверенное государство, - подчеркнул глава НАТО, добавив, что это и будет первым шагом Украины к членству. - Дверь в альянс остается открытой".
Поддержка Молдовы
Союзники готовы усилить поддержку Молдовы и делать больше для этой страны, заявил Столтенберг. "Молдова оказалась в уязвимом положении из-за войны России против Украины и присутствия российских войск в Приднестровье без согласия Кишинева", - сказал он. Он напомнил, что Молдова - страна-партнер НАТО,и пообещал, что в рамках этого партнерства будут предприниматься новые шаги.
Путин хотел "меньше НАТО", но уже 4 апреля над штаб-квартирой альянса будет поднят флаг Финляндии, и граница НАТО с Россией увеличится, напомнил Столтенберг. В связи с этим он назвал эту неделю исторической, как и решение пригласить Финляндию и Швецию в альянс. "Это был самый быстрый процесс ратификации в современной истории НАТО", - указал генсек. Несмотря на препятствия со стороны Анкары и Будапешта, Финляндии удалось стать 31-м членом Североатлантического альянса, в то время как Швеция по-прежнему ждет положительного решения властей Турции.
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