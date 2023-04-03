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Генеральный сектератрь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в Брюсселе
Йенс Столтенберг на пресс-конференции в БрюсселеФото: Geert Vanden Wijngaert/AP Photo/piccture alliance
КонфликтыГлобальные темы

НАТО не видит изменений в ядерной позиции РФ

Ксения Польская Брюссель
34 мин. назад

Столтенберг заявил, что Путин пытается запугать союзников Украины при помощи ядерных угроз, однако члены и партнеры НАТО расширят военную помощь Киеву. Сам альянс 4 апреля также расширится за счет Финляндии.

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НАТО пристально наблюдает за происходящим в России, но не фиксирует изменений в ядерной политике Москвы после заявления президента РФ Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, сообщил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг в понедельник, 3 апреля, на пресс-конференции накануне встречи глав МИД стран альянса в Брюсселе. "Мы не увидели никаких изменений в их ядерной позиции, которые требовали бы каких-либо изменений нашей ядерной позиции", - заявил он.

"Путин пытается использовать ядерное оружие, чтобы помешать нам поддерживать Украину. Но нас не запугать", - сказал генсек Североатлантического альянса. Он заверил, что НАТО продолжит оказывать военную поддержку Украине, в том числе укрепляя ВСУ. По его словам, эта поддержка будет рассчитана на долгое время, поэтому члены альянса должны разработать многолетнюю программу для Украины.

Расширение военной помощи Украине

В то же время Киев срочно нуждается в летальном оружии, подчеркнул генсек НАТО, указав, что на встречах министров стран-членов альянса и его партнеров 4 и 5 апреля речь пойдет о продолжении и расширении военной помощи Украине.

Столтенберг вновь упомянул необходимость заключения международных договоренностей после войны с тем, чтобы Украина могла сдерживать потенциальную внешнюю агрессию. "Нам нужно смотреть в будущее, когда война закончится, поэтому министры должны начать договариваться о долгосрочном партнерстве с Украиной", - сказал он.

Альянс готов продолжать политическое сближение с Украиной, для чего Киев должен продолжить проведение реформ, борьбу с коррупцией, развитие демократических институтов, отход от советских военных стандартов и правил и переход к стандартам НАТО, а также совершенствовать интероперабельность с альянсом. "Наша позиция не изменилась: Украина станет членом альянса. Однако сейчас основное внимание необходимо уделить тому, чтобы она выстояла как суверенное государство, - подчеркнул глава НАТО, добавив, что это и будет первым шагом Украины к членству. - Дверь в альянс остается открытой".

Поддержка Молдовы

Союзники готовы усилить поддержку Молдовы и делать больше для этой страны, заявил Столтенберг. "Молдова оказалась в уязвимом положении из-за войны России против Украины и присутствия российских войск в Приднестровье без согласия Кишинева", - сказал он. Он напомнил, что Молдова - страна-партнер НАТО,и пообещал, что в рамках этого партнерства будут предприниматься новые шаги.

Путин хотел "меньше НАТО", но уже 4 апреля над штаб-квартирой альянса будет поднят флаг Финляндии, и граница НАТО с Россией увеличится, напомнил Столтенберг. В связи с этим он назвал эту неделю исторической, как и решение пригласить Финляндию и Швецию в альянс. "Это был самый быстрый процесс ратификации в современной истории НАТО", - указал генсек. Несмотря на препятствия со стороны Анкары и Будапешта, Финляндии удалось стать 31-м членом Североатлантического альянса, в то время как Швеция по-прежнему ждет положительного решения властей Турции.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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