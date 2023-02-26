  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Игорь Гросу
Игорь Гросу (фото из архива)Фото: Simion Ciochina/DW
ПолитикаМолдова

Спикер парламента: Молдова не намерена вступать в НАТО

Екатерина Венкина
49 мин. назад

Молдова не намерена входить в НАТО, но продолжит сотрудничать с альянсом, отметил Гросу. У Кишинева нет информации, что РФ готовит в приднестровском регионе диверсантов, которых затем используют в Украине, указал он.

https://p.dw.com/p/4Nzff

Республика Молдова не намерена становиться членом НАТО, но должна сотрудничать с альянсом для укрепления потенциала безопасности. Уверенность в этом выразил председатель парламента, лидер Партии действия и солидарности Игорь Гросу в эфире передачи Prime Time телеканала PRIME. Текст интервью размещен на сайте канала в субботу, 26 февраля.

При этом, по словам политика, вопрос "о вступлении или невступлении Молдовы в НАТО не стоит".

Гросу - о ближайших целях Путина

Гросу подчеркнул, что у молдавских властей нет информации о том, что РФ готовит в приднестровском регионе диверсантов, которых затем используют в Украине. "Наши данные указывают: да, подразделения находятся в определенной боевой готовности", - отметил он, добавив, что речи об их участии в боевых действиях не идет.

Спикер парламента констатировал, что "судя по имеющимся оценкам, ближайшей целью Путина является выход на административные границы Луганской и Донецкой областей". Украинская армия, судя по всему, массово сосредоточена "на восточном и северном фронтах", добавил он.

План действий по сотрудничеству Молдова-НАТО

Индивидуальный план действий по сотрудничеству Молдова-НАТО был по согласованию сторон одобрен Советом Североатлантического альянса 19 мая 2006 года и 24 мая того же года утвержден Кишиневом. По данным МИД Молдовы, этот план обновлялся в 2010, 2014, 2017 и 2022 годах.

В рамках плана предполагалось повышение уровня боевой подготовки молдавских военных, перевод молдавской армии на стандарты НАТО, расширение сотрудничества с альянсом в области безопасности и участие Кишинева в совместных операциях. Вместе с тем особо подчеркивалась поддержка территориальной целостности и суверенитета Молдовы.

Смотрите также:

Молдаване воюют в Украине по обе стороны фронта

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

external

Кишинев - без российского газа: все объемы перенаправляют в Приднестровье

Кишинев - без российского газа: все объемы перенаправляют в Приднестровье

Кишинев принял решение перенаправлять весь газ, поставляемый "Газпромом", в приднестровский регион. Взамен Тирасполь обязался подавать правому берегу электричество по цене в 73 доллара за мегаватт/час. Это позволило снизить тарифы для потребителей.
Экономика и бизнес11 декабря 2022 г.04:25 мин.
external

Украинские беженцы в Молдове остаются зимовать

Украинские беженцы в Молдове остаются зимовать

В каких условиях живут в Молдове беженцы из Украины с ограниченными возможностями и почему они боятся, что Молдова вновь останется без света из-за российских атак на инфраструктуру?
Политика4 декабря 2022 г.06:32 мин.
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Министр обороны Испании Маргарита Роблес

Испания: Солдаты НАТО никогда не вступят в войну в Украине

Конфликты2 ч. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

На озере Гарда в Северной Италии из-за засушливой погоды заметно упал уровень воды

Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Засуха в Италии: как пересыхают каналы Венеции и мелеет река По

Природа и окружающая среда10 ч. назад5 фото
Эвакуация мирных жителей из Ирпеня, март 2022 года

"Путин вернул немцев в реальность": СМИ ФРГ о годе войны

"Путин вернул немцев в реальность": СМИ ФРГ о годе войны

Конфликты25 февраля 2023 г.
Митинг в поддержку Украины в Берлине

Начался второй год войны и все события 366-го дня вторжения

Начался второй год войны и все события 366-го дня вторжения

Конфликты24 февраля 2023 г.
Подбитый российский танк у посольства РФ в Германии

Подбитый танк и память о жертвах. Реакция в ФРГ на год войны

Подбитый танк и память о жертвах. Реакция в ФРГ на год войны

Конфликты24 февраля 2023 г.
Гаага, Нидерланды

Мир солидарен с Украиной. Акции к годовщине начала войны

Мир солидарен с Украиной. Акции к годовщине начала войны

Конфликты24 февраля 2023 г.17 фото
Украинские танки под Бахмутом, январь 2023

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

"Мирный план" Китая по Украине. Что о нем говорят на Западе

Конфликты24 февраля 2023 г.
На главную страницу