Euronest в Кишиневе: что дальше с Восточным партнерством?

Парламентская ассамблея Euronest заседала в Кишиневе под аккомпанемент уличных протестов, без единодушия участников, но с делегацией белорусских оппозиционных политиков.

Более сотни официальных лиц из стран Восточного партнерства - Армении, Азербайджана, Грузии, Молдовы, Украины - и депутатов Европарламента собрались в столице Молдовы, где с 19 по 21 февраля проходила ежегодная сессия Парламентской ассамблеи Euronest. Приехали в Кишинев и белорусские оппозиционные политики. Второй раз подряд они заняли пустовавшие ранее десять мест, предназначенные для этой страны.

Ассамблея состоит из четырех постоянно действующих комитетов: по политическим вопросам, энергетической безопасности, экономической интеграции и социальным вопросам. Одной из главных тем обсуждения стал прогресс, достигнутый Молдовой и Украиной на пути в ЕС. Но стало также ясно, что не все страны готовы к дальнейшей интеграции.

Протесты, приуроченные к дате

В воскресенье, 19 февраля, проходили слушания в комитетах. А фоном была акция протеста, организованная сторонниками партии "Шор", лидер которой Илан Шор находится в международном розыске по обвинению в краже миллиарда долларов из банковской системы Молдовы. Несколько тысяч митингующих требовали от правительства оплатить счета населения за зимние месяцы, так как стоимость газа в Молдове резко выросла.

Здание парламента Молдовы Фото: Alexander Burakow/DW

Партия "Шор" после вторжения России в Украину продолжает поддерживать контакты с российским руководством и выводит людей на протесты против проевропейского правительства Молдовы. Власти Кишинева не препятствовали проведению акции, а полиция вела себя подчеркнуто корректно.

На встрече в этот день депутаты из стран Восточного партнерства обменялись мнениями о борьбе с российской дезинформацией, рассмотрели отчет об экономическом развитии и проблемах, вызванных пандемией COVID-19, обсудили помощь в восстановлении Украины. Но самое интересное происходило 20 февраля на официальном пленарном заседании и дебатах на тему "Будущее политики Восточного партнерства после агрессивной войны России против Украины. Новый контекст региональной безопасности, вызовы и возможности".

Разнонаправленные интересы

На открытии заседания выступила президент Молдовы Майя Санду, заявившая, что война в Украине преподала всем много ужасных уроков, а самый главный - необходимость уважения международного права, прав человека и принципов демократии. Хрупкие демократии, продолжила она, это мишень для России, и Молдова - не исключение. "Мы хотим быть частью свободного мира, мы хотим быть частью семьи Евросоюза", - сказала Мая Санду.

В подобном ключе высказался и спикер парламента Молдовы Игорь Гросу. Он отметил, что Восточное партнерство открыло для граждан страны границы в Европу, реформировало и укрепило экономику, молодежь получает стипендии ЕС, а молдавские товары легче попадают на европейский рынок. Достижение Украиной и Молдовой статуса стран-кандидатов в члены ЕС, признание европейской перспективы Грузии и война в Украине, по его мнению, требуют актуализировать партнерство.

Страны Восточного партнерства

Молдавская и украинская делегации были в приподнятом настроении, чего не скажешь о представителях других стран. Грузинские депутаты были обеспокоены происходящим в их стране. Как раз 20 февраля без объяснения причин в Грузию не впустили российского журналиста Филиппа Дзядко, создателя проекта Arzamas и экс-главреда Esquire, который уже почти год жил в Тбилиси с семьей. В этот же день бюро парламента Грузии зарегистрировало законопроект движения "Сила народа" под названием "О прозрачности иностранного влияния". Де-факто, это грузинский аналог российского закона об "иноагентах".

Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта" во время дискуссий на сессиях делали все, чтобы в итоговой резолюции не было упоминания о политических узниках в стране, подразумевая экс-президента Михаила Саакашвили и журналиста Нику Гварамия.

Что будет дальше с Восточным партнерством?

Похоже вели себя и депутаты из Азербайджана. Они смогли отклонить текст резолюции на тему "Политические заключенные", где содержался призыв к официальному Баку освободить армянских узников. Впрочем, Армения и Азербайджан больше были заняты своим военным конфликтом, а это, по выражению одного из участников сессии, "совсем не есть тема для Euronest".

Некоторую интригу придало участие белорусской делегации, которая не имела права голосовать, но активно участвовала в дискуссиях. По видеосвязи к участникам обратилась демократический лидер страны Светлана Тихановская.

Есть ли будущее у Восточного партнерства? Фото: Alexander Burakow/DW

Но, как отметил для DW представитель белорусской делегации Анатолий Лебедько, в заключительный день главной темой для всех стало будущее программы Восточного партнерства, которая в некотором роде исчерпала себя. История закончилась статусами кандидатов в члены ЕС для Украины и Молдовы, поясняет политик, а далее не исключено, что кто-то может и выбыть из этого процесса, не сумев выполнить высокие требования ЕС.

Делегации разъехались, чтобы подумать каким может быть продолжение этой политической инициативы ЕС. "И как включить в этот процесс Беларусь", - добавляет Анатолий Лебедько.

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