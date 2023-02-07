Евросоюз призвал Молдову к структурным реформам

На заседании Совета ассоциации ЕС-Молдова подвели итоги реформ в стране в 2022 году. Кишинев достиг существенного прогресса в сфере юстиции и борьбы с коррупцией, заявили в Еврокомиссии.

Молдова и Евросоюз договорились углубить сотрудничество в ряде ключевых областей, подписав три соглашения в таможенной и налоговой сфере, а также в сфере здравоохранения. Об этом говорится в совместном заявлении, опубликованном во вторник, 7 февраля, по итогам седьмого заседания Совета ассоциации ЕС-Молдова, которое состоялось в Брюсселе.

Премьер-министр Молдовы Наталья Гаврилица Фото: gov.md

Участники заседания под председательством верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля и премьер-министра Молдовы Натальи Гаврилицы обсудили проведенные Кишиневым в 2022 году реформы в рамках соглашения об ассоциации с ЕС. "В 2022 году Молдова, несмотря на тяжелые последствия российской агрессии против Украины, добилась значительного прогресса в нескольких областях, в частности, в сфере юстиции и в борьбе с коррупцией", - говорится в сообщении, размещенном на сайте Еврокомиссии по итогам заседания.

Брюссель подчеркнул важность глубоких реформ в Молдове

В связи с этим ЕС существенно расширил поддержку страны с целью повышения ее устойчивости к кризисам, предоставив с октября 2021 года кредиты и гранты на сумму 1,09 млрд евро. Брюссель также подтвердил обязательство поддерживать усилия Молдовы по макроэкономической и финансовой стабилизации в рамках текущей программы макрофинансовой помощи на сумму 150 миллионов евро.

В то же время Евросоюз приветствовал стремление Молдовы активизировать усилия по борьбе с чрезмерным влиянием олигархов в экономической, политической и общественной жизни. В связи с этим ЕС подчеркнул важность глубоких структурных и нормативных реформ в области правосудия, финансирования политических партий, законов о выборах, собственности СМИ, налогообложения, политики в области конкуренции, а также полного выполнения рекомендаций Венецианской комиссии. Кроме того, ЕС призвал Молдову более активно бороться с отмыванием денег, а также с организованной и трансграничной преступностью, особенно с контрабандой людей в связи с войной в Украине.

Благодарность за помощь Молдовы украинским беженцам

В то же время ЕС приветствовал твердую позицию Молдовы против российской агрессии в Украине и высоко оценил ее солидарность с украинскими беженцами. Брюссель приветствовал недавнее решение Кишинева предоставить временную защиту людям, спасающимся от войны в Украине, в соответствии с законодательством ЕС. Кроме того, Европейский Союз выразил признательность Молдове за ее вклад в организацию транзита зерна и топлива из Украины, а также перевозки других товаров между Молдовой, Украиной и ЕС.

ЕС подтвердил свою непоколебимую поддержку Кишинева в его стремлении урегулировать приднестровский конфликт на основе суверенитета и территориальной целостности Республики Молдова в пределах ее международно признанных границ с особым статусом для приднестровского региона. Евросоюз осудил продолжающееся использование Россией энергии в качестве оружия для дестабилизации Молдовы и выразил признательность за конструктивный подход молдавского правительства к этому кризису.

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