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Генсек НАТО Йенс Столенберг (фото из архива)
Фото: Jacquelyn Martin/AP/dpa/picture alliance
КонфликтыЕвропа

Столтенберг проведет заседание комиссии Украина-НАТО

Анастасия Аринушкина
8 мин. назад

Йенс Стольенберг намерен созвать заседание комиссии Украина-НАТО уже в апреле. Венгрия возражает против этого, заявляя, что Киев нарушает права венгерского меньшинства на западе Украины.

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Генсек НАТО Йенс Столтенберг хочет созвать заседание Комиссии НАТО-Украина на уровне министров впервые с 2017 года. Об этом он заявил во вторник, 21 марта, в Брюсселе. Против заседания возражает Венгрия: по мнению Будапешта, Киев нарушает права венгерского меньшинства на западе Украины.

Йенс Столтенберг подчеркнул, что он с уважением относится к вопросам, поднятым Венгрией относительно защиты прав меньшинств в Украине, и "всегда пытается достичь консенсуса". Однако если странам не удастся прийти к единству, у генсека НАТО есть прерогатива созыва подобных встреч, и он планирует ей воспользоваться, заявил Столтенберг, отметив, что комиссия Украина-НАТО - это платформа для демонстрации поддержки Украины.

Первое заседание комиссии Украина - НАТО может пройти уже в апреле на полях встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе. Кроме того, Йенс Столтенберг не исключил, что в июле лидеры союзников по Североатлантическому альянсу встретятся с Владимиром Зеленским в ходе саммита НАТО в Вильнюсе.

Венгрия протестует из-за украинского закона об образовании

Заседание комиссии Украина-НАТО в последний раз проходило в 2017 году. После этого Венгрия объявила, что заблокирует последующие встречи на высшем уровне. Причиной стал закон об образовании в Украине, который ограничивает школьные уроки на языках национальных меньшинств. По словам главы МИД Венгрии Петера Сийярто, Будапешт по-прежнему возражает против созыва комиссии.

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