Россия и Украина: чего им теперь ждать от Евросоюза?

Новые санкции против РФ, макрофинансовая помощь Киеву, потолок цен на газ - в том числе российский: какими будут следующие шаги Евросоюза, вы узнаете в разборе DW.

Украина получит 18 миллиардов евро, а Россия - девятый пакет санкций. На саммите Европейского Союза, который завершился поздним вечером 15 декабря, лидерам 27 стран удалось принять самые спорные решения последних недель или даже месяцев.

Макрофинансовую помощь Украине на общую сумму 18 млрд евро до этого блокировала единственная страна - Венгрия, а такие решения в Евросоюзе должны приниматься единогласно. При этом проект помощи Украине шел одним пакетом с проектом помощи Венгрии из фондов ЕС. До этого Еврокомиссия - исполнительный орган Евросоюза - заморозила часть выплат Будапешту в связи с несоблюдением демократических стандартов и недостаточной борьбой с коррупцией.

Многие политики стран ЕС назвали блокирование помощи Украине Венгрией шантажом с целью разморозки этих средств и призвали европейское сообщество на него не поддаваться. В конце концов приемлемый компромисс был найден: Еврокомиссия пообещала Венгрии выплатить первый транш в обмен на доказательства проведенных реформ. Для получения всех средств из фондов ЕС Венгрия должна пройти 27 основных этапов реформ, пояснили в Еврокомиссии 16 декабря.

Между тем первый транш макрофинансовой помощи Украине Евросоюз рассчитывает выплатить уже в январе, тем более что для этого больше не придется задействовать план "Б", который сработал бы в случае отказа Венгрии. "Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько потребуется", - заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на пресс-конференции по итогам саммита ЕС. Она напомнила, что в 2022 году ЕС оказал Украине финансовую помощь на 19,7 млрд евро. "В том, что касается поддержки нашего соседа, Европейский Союз, как и должно быть, - в авангарде. Так будет и дальше", - пообещала фон дер Ляйен.

Девятый пакет санкций против РФ

Вокруг нового пакета санкций в отношении России тоже велись жаркие дискуссии. Евросоюзу становится все сложнее договориться о штрафных мерах, отмечают наблюдатели, однако в итоге пакеты санкций все же принимаются единогласно.

Роттердам, Нидерланды Фото: Hollandse Hoogte/ANP/imago images

На этот раз Польша и Литва - сторонницы резкого ужесточения штрафных мер против РФ - изначально возражали против исключения, которое будет сделано для находящихся под санкциями российских лиц, чтобы они смогли экспортировать удобрения и сельскохозяйственную продукцию в третьи страны. В Еврокомиссии объяснили, как будет действовать этот механизм, на таком примере: если российское судно перевозит российские удобрения через порт в Роттердаме, то оно не может заплатить портовый сбор, если компания-собственник находится под санкциями и ее счета заморожены, а значит, экспорт под угрозой. Однако удобрения и сельхозпродукция не подпадают под санкции Евросоюза, поэтому лицу, которому нужно осуществить платеж, позволят это сделать в рамках исключения из санкций.

"Ни одна из мер, принятых в связи с действиями РФ по дестабилизации ситуации в Украине, не направлена против торговли сельскохозяйственной и пищевой продукцией, в том числе пшеницей и удобрениями, между третьими странами и Россией", - подчеркивают в Совете ЕС. Он указывает на стремление Евросоюза найти выходы из продовольственного кризиса, вызванного войной России в Украине. "Во избежание сбоев в каналах оплаты сельскохозяйственной продукции принято решение ввести отступление, позволяющее размораживать активы и экономические ресурсы, доступные определенным лицам, которые до включения в санкционный список играли значительную роль в международной торговле сельскохозяйственными и пищевыми продуктами, включая пшеницу и удобрения", - говорится в заявлении Брюсселя.

Кто попал под санкции

Вечером 16 декабря подробности девятого пакета санкций были опубликованы в официальном журнале ЕС. В санкционный список внесены 190 новых лиц, среди которых 141 физических и 49 юридических лиц. Таким образом, под санкциями ЕС уже находится 1557 лиц, из них - 1386 физических и 171 юридическое лицо.

В новый список попали родственники уже находящихся под санкциями россиян - две дочери Рамзана Кадырова и его двоюродный брат, а также жена, сын, племянник и внучатый племянник Юрия Ковальчука. Среди других фигурантов списка - военные, политики, оккупанты, пропагандисты, судьи.

Рамзан Кадыров уже под санкциями ЕС Фото: AP/picture alliance

77 позиций в санкционном списке занимает оборонный сектор России - туда вошли ВС РФ, Росгвардия, ВКС, ВДВ, ВМФ и другие подразделения, лица, причастные к нанесению ударов по гражданским объектам, лица, вывозящие зерно из Украины, лица, занимающиеся похищением украинских детей и их депортацией в Россию, а также 21 предприятие российского ВПК.

В политическом списке 59 позиций: 12 членов правительства (в том числе министры культуры, образования, науки, природных ресурсов), 42 члена Госдумы (среди них Валентина Терешкова, Анастасия Удальцова, Дмитрий Саблин) и Совфеда и пять политических партий: "Единая Россия", "Новые люди", ЛДПР, "Справедливая Россия" и КПРФ. Это первый случай, когда политические партии подпали под санкции ЕС - все их активы в Евросоюзе заморожены, любому члену этих партий будет запрещен въезд в ЕС. Под санкции попал и Роскомнадзор.

Впервые объектом штрафных мер ЕС стала судебная власть в России - в список вошли глава Конституционного суда и девять его судей.

Среди СМИ санкции коснулись ВГТРК, "Национальной Медиа Группы" (НМГ), АНО "ТВ-Новости". Их контент запрещено распространять в ЕС по любым каналам, включая приложения и частные перепосты в соцсетях, подчеркнули в Еврокомиссии. За распространение дезинформации и пропаганды Евросоюз включил в санкционный список сотрудников СМИ, среди которых Марина Ким и Борис Корчевников. Далее по списку идут Никита Михалков и Григорий Лепс.

Потолок цен на газ

Еще одним результатом саммита лидеров ЕС стал установленный срок для принятия потолка цен на газ. Этот многомесячный спор должен завершиться 19 декабря на совете министров энергетики стран Евросоюза.

Многие правительства по-прежнему опасаются, что странам не удастся обеспечить достаточно газа для отопления на зиму 2023-24 годов. Из-за этого они не смогли договориться о механизме, корректирующем газовый рынок, который подразумевает и потолок цен на газ. Предложенный Еврокомиссией план не устроил большинство стран ЕС.

Между тем эмбарго ЕС на морские поставки российской нефти и потолок цен, установленный G7 для российского "черного золота", уже действуют.

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