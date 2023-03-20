Финны вновь признаны самой счастливой нацией на планете

Россия и Украина заняли 70-е и 92-е место в глобальном рейтинге счастья среди 137 стран. В исследовании учитывались данные за последние три года. Показатель Украины выше, чем был после аннексии Крыма.

Финляндия остается страной с самым счастливым населением на нашей планете. К таким выводам пришли авторы ежегодного Глобального отчета о счастье, представленного в Нью-Йорке в понедельник, 20 марта, в Международный день счастья. Несмотря на значительное ухудшение ситуации с безопасностью в Европе в результате войны РФ против Украины и еще не завершенное вступление Финляндии в НАТО, эта скандинавская страна уже шестой год подряд является лидером рейтинга счастья.

В пятерку наиболее счастливых стран вошли также (в порядке понижения места) Дания, Исландия, Израиль и Нидерланды, за ними в первой десятке следуют Швеция, Норвегия, Швейцария, Люксембург и Новая Зеландия. Германия заняла 16-ю позицию, опустившись за год на две строчки рейтинга. Сравнительно высокие места заняли балтийские государства - Литва (20-е), Эстония (31-е) и Латвия (41-е). Самыми несчастливыми среди 137 стран, представленных в докладе, признаны Сьерра-Леоне, Ливан и Афганистан.

Украина и Россия слегка улучшили позиции

Между тем Украина (92-е место) и Россия (70-е) даже несколько улучшили свои позиции по сравнению с прошлым годом, при этом показатель Украины минимально снизился. "Несмотря на масштабы страданий и ущерба в Украине, оценка жизни (ее жителями - Ред.) в сентябре 2022 года была выше, чем после аннексии (Крыма. - Ред.) в 2014 году", - отмечают аналитики. По их мнению, в числе прочего это связано с более сильным чувством единения украинцев и их доверием к президенту Владимиру Зеленскому. "Российское вторжение выковало Украину в единую нацию", - отметил один из авторов отчета, профессор Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве.

Авторы доклада отмечают, что в целом оценка своей жизни большинством жителей планеты в 2020-2022 годах оставалась на стабильном уровне, несмотря на пандемию и другие кризисы. Показатели последних трех лет в среднем были так же высоки, как и в предыдущие три года. Эксперты отмечают и то, что более счастливыми ощущают себя жители тех стран, где счастье и благополучие как можно равномернее распределены среди населения.

Ежегодный Глобальный доклад о счастье готовят ученые в США на основе опросов ассоциации социологических организаций Gallup International за последние три года. Индекс счастья подсчитывается с учетом шести ключевых критериев: социальная поддержка, доходы, здоровье, свобода, щедрость и отсутствие коррупции.

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