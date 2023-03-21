Генсек НАТО: Ситуация по безопасности изменилась надолго

Подводя итоги работы Североатлантического альянса в 2022 году, Йенс Столтенберг приветствовал рост расходов на оборону в Европе и Канаде, призвав страны-члены продолжать двигаться в этом направлении.

Даже если война в Украине закончится в ближайшие дни, обстановка в сфере безопасности изменилась надолго. Такую оценку высказал генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 21 марта, на пресс-конференции в штаб-квартире альянса в Брюсселе, где он представил итоги работы НАТО в 2022 году.

О членстве Швеции и Финляндии в НАТО

По словам Столтенберга, "главное - чтобы Швеция и Финляндия быстро стали полноправными членами НАТО". Прием этих стран в альянс сделает их безопаснее, а НАТО - сильнее. К тому же этот шаг продемонстрирует, что двери альянса остаются открытыми, подчеркнул генсек организации.

О войне России против Украины

Комментируя войну России против Украины, Столтенберг отметил, что для западных союзников "она была шоком, но не неожиданностью". "Оно (военное вторжение РФ в Украину. - Ред.) стало кульминацией модели агрессивных действий", - пояснил генсек НАТО.

При этом Столтенберг напомнил, что на саммите НАТО в Мадриде в июне 2022 года была принята стратегическая концепция, рассматривающая Россию как "самую существенную угрозу нашей безопасности", "вместе с сохраняющейся угрозой терроризма", а также констатирующая, что Китай представляет собой вызов интересам, безопасности и ценностям альянса.

Увеличение расходов на оборону

Кроме того, Столтенберг подчеркнул, что на фоне войны России против Украины многие страны-члены альянса объявили об увеличении военных расходов. "Теперь эти обещания должны превратиться в реальные деньги, контракты и конкретное оборудование. Потому что расходы на оборону лежат в основе всего, что мы делаем", - отметил генсек НАТО. При этом он выразил ожидание, что на саммите альянса в Вильнюсе в июле 2023 года государства-члены возьмут на себя еще более амбициозные обязательства в плане военных бюджетов.

По данным Столтенберга, 2022 год стал восьмым подряд годом увеличения расходов на оборону в Европе и Канаде. В общей сложности с 2014-го они выросли на 350 млрд долларов США.

Защита критической инфраструктуры

Как отмечается на сайте НАТО , в настоящее время альянс находится в процессе согласования новых целей по объемам производства боеприпасов и ведет переговоры с оборонной промышленностью в этой связи.

Кроме того, НАТО усиливает меры по защите критической национальной инфраструктуры, включающей пролегающие под водой кабели и трубопроводы, "в частности, путем создания координационной ячейки по подводной инфраструктуре и совместной оперативной группы НАТО-ЕС".

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