Финляндия приступила к сооружению забора на границе с РФ

Трехметровым забором планируется обнести около 200 км границы с Россией. В Финляндии опасаются возможного наплыва мигрантов через российскую границу.

Кандидат в НАТО Финляндия на фоне войны России против Украины приступила к сооружению на границе с РФ трехметрового забора протяженностью 200 километров. Непосредственно строительные работы начнутся в марте после выкорчевывания деревьев, сообщила финская погранслужба во вторник, 28 февраля.

Первый участок заграждения протяженностью три километра будет возведен в Иматре в юго-восточной части страны. Еще 75 километров забора будет построено к 2025 году. Стоимость строительства оценивается в 380 млн евро. Общая протяженность границы Финляндии с Россией составляет 1300 км.

Забор с колючей проволокой

Трехметровые забор будет оснащен колючей проволокой, на некоторых участках будут установлены камеры ночного видения, фонари и громкоговорители. В настоящее время на финско-российской границе установлен лишь простой забор из дерева. В Финляндии, однако, опасаются, что Россия может использовать в качестве политического рычага мигрантов, поэтому парламент в июле одобрил поправки к законодательству, которые облегчают возведение пограничных заграждений.

По словам бригадного генерала Яри Толппанена, финско-российская граница в прошлом функционировала хорошо, но российская агрессия против Украины принципиально изменила ситуацию в сфере безопасности, поэтому возведение пограничного забора стало насущно необходимым в целях предотвращения массового въезда нелегальных мигрантов со стороны России.

В сентябре в Финляндию бежало большое число россиян после того, как президент РФ Владимир Путин объявил в стране частичную мобилизацию. В мае Финляндия и Швеция на фоне войны в Украине отказались от давнего внеблокового статуса и запросили членства в НАТО. Россия пригрозила им серьезными последствиями.

Смотрите также: