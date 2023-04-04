Генсек НАТО уверен в скором приеме Швеции

Североатлантический альянс сделает все возможное для того, чтобы Швеция вслед за Финляндией стала полноправным членом НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в понедельник, 4 апреля. "Я уверен, что это случится", - заявил он перед встречей министров иностранных дел НАТО в Брюсселе, на которой пройдет торжественная церемония вступления в альянс Финляндии. Страна станет 31-м членом организации.

Ранее Столтенберг заявлял, что навступление Швеции в НАТО может потребовать недель или месяцев. Пока ее прием не ратифицировали два члена альянса - Венгрия и Турция. Анкара, в частности, обвиняет шведское правительство в недостаточно активной борьбе с курдскими экстремистами, что является одним из условий ратификации. Столтенберг указал, что беседовал на эту тему с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, и тот заверил его в возможных подвижках в ближайшее время.

Касаясь приема Финляндии в НАТО, Столтенберг заявил, что альянс не будет размещать на ее территории военных из других стран-членов без согласия на это со стороны Хельсинки. Он также отметил, что в переговорах с Финляндией пока не обсуждается вопрос о создании постоянных баз НАТО на территории страны.

Реакция Москвы на расширение НАТО

В свою очередь, МИД России заявил, что Москва предпримет ответные меры в связи с вхождением Финляндии в состав НАТО, конкретные же шаги будут зависеть от условий интеграции страны в альянс, "включая размещение на ее территории натовской военной инфраструктуры и ударных систем вооружений".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал расширение НАТО посягательством на безопасность и интересы РФ. "Это вынуждает нас принимать контрмеры в тактическом и стратегическом плане", - заявил он на брифинге.

Смотрите также: