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Пожар под Курском после удара с беспилотника, декабрь 2022Фото: TASS/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

Курск вслед за Белгородом отменил парад на День победы

Сергей Ромашенко
2 ч. назад

Отмену парада на 9 мая власти Курской области объяснили соображениями безопасности. В Белгородской области отмену парада мотивировали нежеланием "провоцировать противника" большим количеством военной техники.

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В Курске по соображениям безопасности отменен военный парад на День победы 9 мая, сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, уточнив, что это связано с позицией оперштаба региона, который на прошлой неделе принял решение усилить антитеррористические меры. "Учитывая это решение, мы решили, что 9 мая военный парад проводиться не будет", - сказал Старовойт на еженедельной планерке в понедельник, 10 апреля.

Губернатор пообещал позднее сообщить, в каком формате и где именно будут проходить акции "Бессмертный полк".

Отмена парада в Белгороде

На прошлой неделе парад 9 мая был отменен в Белгородской области. Губернатор Вячеслав Гладков объяснял это нежеланием "провоцировать противника". "Парада не будет, для того чтобы не провоцировать противника большим количеством скопления техники и военнослужащих в центре Белгорода", - сказал он.

На фоне войны России против Украины граничащие с Украиной территории Курской, Белгородской и Брянской областей часто подвергаются обстрелам. Не далее, как 1 апреля на крышу дома культуры в селе Дроновка Курской области с беспилотника было сброшено взрывное устройство. Уже на следующий день в Суджанском районе Курской области в селе Николаево-Дарьино семь человек были ранены в результате минометного обстрела. 5 апреля в результате очередного обстрела остались без электричества несколько сел.

В Москве парад 9 мая состоится по плану, но на нем будут действовать усиленные меры безопасности, сообщал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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