ISW: РФ заменяет артиллерией спад наступательного потенциала

На 410-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 9 апреля (время московское).

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Россия потеряла более 10 тысяч единиц боевой техники с начала полномасштабного вторжения в Украину, следует из подсчетов аналитической группы Oryx , ведущей их с начала войны на основании фото- и видеодоказательств. При этом почти треть этой техники была захвачена украинскими военными, указывают аналитики: 2834 единицы указаны в отчете как захваченные и 394 - как брошенные российскими силами. Кроме того, в боях было уничтожено 6473 единицы техники и 304 - повреждены.

Наиболее часто украинским военным удавалось захватывать боевые машины пехоты, следует из подсчетов - с начала войны трофеями стали 610 единиц такой российской техники.

ISW: Россия компенсирует артиллерией падение наступательного потенциала

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Российские военные используют артиллерию, чтобы компенсировать свои ухудшившиеся наступательные возможности в Украине, пишет американский Институт изучения войны (Institute for the study of war; ISW) в новом обзоре. Силы РФ используют плотные артиллерийские обстрелы, чтобы разрушить населенные пункты перед их захватом с помощью наземных атак и тем самым компенсируют необходимость проводить эффективные штурмы пехоты, отмечают аналитики. Кроме того, такие обстрелы заменяют нанесение авиаудароов с использованием дефицитных высокоточных боеприпасов, которое подвергает самолеты риску поражения украинской ПВО. Однако "продолжающаяся нехватка в России артиллерийских боеприпасов подорвет способность ВС РФ и дальше находить баланс среди своих уязвимых мест", подчеркивают эксперты ISW.

Между тем российская кампания по уничтожению единой энергетической инфраструктуры Украины ракетными обстрелами потерпела окончательный провал, и Москва, похоже, отказалась от этих усилий, указывают составители аналитического обзора, подтверждая аналогичный тезис министерства обороны Великобритании.

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Председатель Национального банка Украины (НБУ) Андрей Пышный и его заместитель Сергей Николайчук отправились в США с рабочим визитом в составе официальной делегации Украины. Они примут участие в ежегодном собрании Международного валютного фонда и группы Всемирного банка. В частности, глава НБУ намерен обсудить последствия российской военной агрессии, вопросы усиления санкционного давления на РФ и необходимые шаги для быстрого послевоенного экономического восстановления Украины, сообщили в банке.

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В новой партии секретных документов США, распространенных в соцсетях и касающихся в том числе войны в Украине, содержатся ежедневные и совершенные в режиме реального времени предупреждения американским спецслужбам о времени нанесения ударов российской армией и даже о ее конкретных целях, пишет издание The New York Times (NYT). Такие разведданные позволили Соединенным Штатам передать Украине важную информацию о том, как защитить себя, добавляет газета. В то же время в появившихся в Сети документах говорится не только об "истощенной российской армии", но и об острой нехватке боеприпасов для украинских систем противовоздушной обороны, отмечает NYT. "Кроме того, отчеты разведки, похоже, указывают, что Соединенные Штаты также шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что является отражением борьбы Вашингтона за получение четкого представления о боевых стратегиях" Киева, добавляет издание.

Киев и Варшава договорились о поставках 200 БТР Rosomak

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Бронетранспортер KTO Rosomak (фото из архива) Фото: Jaap Arriens/NurPhoto/picture alliance

Украина договорилась с Польшей о поставках 200 бронетранспортеров KTO Rosomak, заявил украинский президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении. Сто боевых машин будут поставлены "сейчас", аналогичное количество - позднее, указал глава государства. Кроме того, Киев и Варшава согласовали ряд гуманитарных и медицинских проектов на уровне супруг президентов Украины и Польши. Так, украинские медики проходят обучение комплексной помощи пациентам с ожогами и экстренной воздушной эвакуации раненых - в частности из зон боевых действий, и этот проект продолжат обучением по реабилитации и обучением украинских психологов, объяснил Зеленский.

Хроника событий 8 апреля 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 8 апреля 00.00 - 13.59 >>>

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