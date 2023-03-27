На 398-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий вторника, 28 марта (время московское).

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В Одессе впервые с начала войны открылись первые пять ресторанов "Макдоналдс". Об этом сообщает издание "Страна.ua", публикуя видео из местных Telegram-каналов. Указывается, что во время воздушной тревоги обслуживание клиентов будет приостановлено.

Ирина Верещук: Россия похитила 4390 украинских детей

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В Украине официально признают похищенными Россией 4390 детей - сирот, полусирот и лишенных родительской опеки, заявила в эфире телемарафона министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук. По ее словам, похищенные дети находятся либо на временно оккупированных территориях, либо в самой России.

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Российское военное командование по-прежнему считает приоритетной операцию по окружению города Авдеевка в Донецкой области , но незначительные успехи в этом направлении достигнуты ценой больших потерь в бронетехнике. Об этом сообщается в отчете военной разведки Великобритании. Указывается, в частности, что 10-й танковый полк ВС РФ, входящий в состав 3-го армейского корпуса, вероятно, потерял большую часть своих танков, пытаясь окружить Авдеевку с юга. Ссылаясь на информацию из открытых источников, в британском Минобороны полагают, что сам армейский корпус испытывает проблемы, связанные с низким уровнем дисциплины и морального духа. Это формирование демонстрирует ограниченную боеспособность, а потери 10-го танкового полка большей частью связаны с тактически ошибочными лобовыми атаками и аналогичны потерям, например, в районе Угледара, считают военные эксперты.

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Российские войска за минувшие сутки 60 раз обстреляли Херсонскую область. Как сообщает в Telegram глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин , 29 снарядов попали в жилые кварталы города, частные и многоквартирные дома, территорию и здание учебного заведения. По предварительным данным, в результате обстрела ранения получили пять человек.

Украинские войска, отбив ночную атаку, сбили 14 российских беспилотников

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"Ночью для нанесения авиаударов противник задействовал 15 ударных БПЛА типа "Шахед-136". 14 из них уничтожены нашими защитниками", - сообщает в утренней оперативной сводке Генштаб ВСУ . Ранее сообщалось об уничтожении 13 дронов. Но данным Генштаба, вероятность нанесения дальнейших ракетных и авиационных ударов остается высокой на всей территории Украины.

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Необходимость прекращения войны в Украине и восстановления мирового порядка станет одной из главных тем обсуждения на "Саммите за демократию", который проводит администрация президента США Джо Байдена с 28 по 30 марта. "Конечно, жестокое нападение РФ на Украину, без всяких сомнений, будет темой для обсуждения. Я уверен", - цитирует в этой связи украинское агентство "Укринформ" заместителя спикера Госдепартамента США Веданта Патела.

++ 06.30++

Председатель Верховной рады Руслан Стефанчук встретился со спикером британской Палаты лордов бароном Джоном Макфолом. Как сообщает Стефанчук на своей странице в Facebook, они обсудили такие темы, как признание России государством-террористом, создание специального трибунала по преступлению агрессии РФ против Украины, восстановление Украины и вступление Украины в НАТО.

++ 06.00++

Россия, вероятно, привлекла опытных боевиков ЧВК "Вагнер" к наступлению на Авдеевку, пишут аналитики американского Института изучения войны (Institute for the Study of War - ISW). "Их участие может помочь объяснить ограниченные тактические успехи, достигнутые в этом районе за последнюю неделю", - говорится в обзоре ISW.

++ 05.35++

На фоне угрозы окружения Авдеевки и усиления обстрелов со стороны российских войск, в городе остаются около 2000 человек, заявил глава городской военной администрации Виталий Барабаш.

Берлин намерен увеличить военную помощь Киеву

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Правительство Германии намерено увеличить военную помощь для Украины в несколько раз - с нынешних трех миллиардов до 15 млрд евро. "Для устойчивого оснащения вооруженных сил Украины в соответствии с их потребностями необходимо незамедлительно заключить многочисленные контракты на закупки (вооружений. - Ред.)", - говорится в конфиденциальном письме Минфина ФРГ в адрес комитета бундестага по бюджетным вопросам, которое цитирует еженедельник Der Spiegel. Отмечается, что планируется закупить прежде всего средства воздушной обороны, гусеничную бронетехнику, а также боеприпасы для поставляемых Германией систем вооружений и артиллерии.

++ 04.05++

Совбез ООН в ближайшие дни обсудит планы России разместить ядерное оружие на территории Беларуси. Заседание по этому вопросу пройдет во вторник или среду, заявил зампостпреда США в ООН Ричард Миллс.

++ 03.30++

Немецкие танки могут сыграть "решающую роль" на фронте в Украине. Такое мнение высказал в Twitter министр обороны ФРГ Борис Писториус (Boris Pistorius), комментируя доставку в подвергшуюся российскому нападению страну из Германии 18 боевых танков Leopard 2A6 с комплектом амуниции и запчастей. "Вместе со Швецией и Португалией мы согласовали предоставление боевой группы. Чтобы выполнить это обещание, Германия даже поставила на четыре танка больше, чем изначально планировалось", - указал Писториус.

Украина отразила атаку дронов РФ

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Украина отразила российскую атаку дронов, уничтожив 12 беспилотников Shahed-131/136, один разведывательный беспилотник "Гранат-4" и две управляемые авиабомбы, говорится в заявлении командования Воздушных сил ВСУ в Telegram.

++ 02.25++

Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с польским главой государства Анджеем Дудой. "Обсудили текущие оборонные потребности Украины и совместные дипломатические усилия на ближайшее будущее. Готовимся к важным событиям", - подчеркнул Зеленский, не уточнив, о каких событиях идет речь.

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Украинские силы ПВО уничтожили "все вражеские цели" в воздушном пространстве вокруг Киева, заявил начальник городской военной администрации Сергей Попко. По его словам, в Святошинском районе столицы упали обломки одного из уничтоженных дронов, в результате чего возникло возгорание в нежилом помещении.

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Пожар в Святошенском районе Киева, возникший в результате атаки бесплиотников, удалось локализовать, пострадавших нет, сообщает в Telegram мэр украинской столицы Виталий Кличко.

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Президент Украины Владимир Зеленский впервые провел заседание ставки верховного главнокомандующего на выезде - в Днепре. Как сообщил украинский лидер вечернем видеообращении, перед этим он посетил города Марганец, Николаев, Запорожье, а также передовые позиции ВСУ в Запорожской области. По словам Зеленского, во время заседания обсуждалась общая ситуация в прифронтовых районах, укрепление и защита украинских рубежей по всей протяженности фронта - от Херсонщины до Харьковщины.

В Киеве и Днепре взрывы, Россия атакует Украину дронами

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Во время воздушной тревоги, объявленной из-за российской атаки дронами, в Киеве и Днепре прогремели взрывы. Мэр украинской столицы Виталий Кличко сообщил в Telegram, что удары нанесены по Оболонскому и Святошинскому районам города. В последнем загорелось помещение магазина, пока данных о пострадавших нет. По оценкам "Украинской правды", в Киеве раздалось не менее шести взрывов.

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В Киевской области во время воздушной тревоги в ночь на 28 марта сработала система ПВО, сообщает в Telegram областная военная администрация. Это связано с угрозой атаки дронов. Несколько беспилотников иранского производства уже уничтожены в Киевской и Днепропетровской областях, сообщил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат в эфире национального телемарафона новостей. "Враг атакует Украину "Шахедами". Атакуют с севера и с юго-восточного направления. Если слышите взрывы, вероятно, может работать противовоздушная оборона", - отметил он. Воздушная тревога объявлена также в Черниговской, Сумской, Запорожской и Днепропетровской областях.

Хроника событий 27 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 27 марта 00.00 - 13.59 >>>

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