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Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года
Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 годаФото: Thomas Padilla/MAXPPP/picture alliance
СпортГлобальные темы

МОК отреагировал на призыв Лондона по атлетам из России

Екатерина Венкина
1 ч. назад

Международный олимпийский комитет потребовал от британского правительства уважать автономию спорта. Лондон призывал спонсоров Игр-2024 поддержать недопуск спортсменов из РФ и Беларуси на Олимпиаду.

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Международный олимпийский комитет (МОК) резко отреагировал на призыв правительства Великобритании не допускать спортсменов из России и Беларуси к участию в Олимпийских играх (ОИ). Позиция МОК изложена в вопросах и ответах, размещенных на сайте комитета в понедельник, 13 марта.

"Не правительства должны решать, кто может принимать участие в спортивных состязаниях, потому что это стало бы концом международных спортивных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в котором мы их знаем", - заявили в Международном олимпийском комитете.

"Очень надеемся, что британское правительство будет уважать автономию спорта, которую оно подчеркивало во многих решениях, заявлениях и резолюциях ООН", - добавили в комитете.

"Мы стремимся найти решение, которое будет соответствовать миссии спорта - объединять, а не способствовать усилению конфронтации или эскалации", - подчеркнули в МОК.

Послания британского министра спорта спонсорам Игр-2024

Ранее глава министерства культуры, СМИ и спорта Соединенного Королевства Люси Фрейзер направило письма с изложением позиции Лондона спонсорам Игр 2024 года - Coca-Cola, Intel, Samsung и Visa, имеющим представительства в Великобритании. "Мы знаем, что спорт и политика в РФ и Беларуси тесно переплетены, и мы твердо решили, что режимам в России и Беларуси нельзя позволять использовать спорт в своих пропагандистских целях", - говорилось в посланиях. Они были адресованы в общей сложности руководителям 13 официальных глобальных партнеров МОК, включая Airbnb и Deloitte.

Ранее Сейм в Литве принял резолюцию, в которой призвал все парламенты мира "выразить свое четкое и решительное несогласие" с любыми предложениями разрешить российским и белорусским спортсменам и официальным лицам участвовать в Олимпийских играх или других международных соревнованиях, в том числе - под нейтральным флагом.

Все 109 депутатов литовского парламента проголосовали за то, чтобы ограничения действовали до тех пор, пока Россия не прекратит полномасштабную военную агрессию против Украины.

Условия МОК

Международный олимпийский комитет ищет способы разрешить российским и белорусским атлетам соревноваться в качестве нейтральных спортсменов при соблюдении ряда условий.

Во-первых, атлеты не должны "никоим образом представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране".

Второе условие - к соревнованиям могут быть допущены лишь спортсмены, которые "не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине", и соблюдали все антидопинговые правила.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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