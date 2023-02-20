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Олимпийские кольца (фото из архива)Фото: Jiji Press Photo/dpa/picture alliance
ПолитикаГлобальные темы

МОК: Решение об участии атлетов из РФ в Играх еще не принято

Екатерина Венкина
33 мин. назад

Международный олимпийский комитет заявил, что автономия спортивных организаций должна уважаться, и критически отреагировал на резолюцию Европарламента по российским и белорусским спортсменам.

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Международный олимпийский комитет (МОК) заявил, что автономия спортивных организаций должна уважаться, и критически отреагировал на недавнюю резолюцию Европарламента (ЕП) по российским и белорусским спортсменам. Как указал в понедельник, 20 февраля, представитель МОК, заявление ЕП "явно противоречит объединяющей миротворческой миссии Олимпийских игр и Олимпийской хартии, неоднократно одобренной Европейским Союзом и его государствами-членами".

В МОК подчеркнули, что окончательное решение должно быть принято до начала Игр в Париже 26 июля 2024 года и что представители ООН предписали комитету обеспечить условия, при которых спортсмены не будут подвергаться дискриминации на основе их гражданства.

В резолюции от 16 февраля Европарламент подчеркнул, что осуждает недавнее решение Международного олимпийского комитета разрешить российским и белорусским спортсменам участвовать в квалификации к Олимпийским играм 2024 года в Париже под нейтральным флагом, "что противоречит многосторонней изоляции этих стран и будет использоваться обоими режимами в пропагандистских целях".

Дискуссия о возвращении атлетов из РФ и Беларуси на международные старты

Дискуссия о возможном возвращении российских и белорусских атлетов на международные соревнования разгорелась в конце января, когда МОК поднял вопрос о такой перспективе, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну в Украине.

Комитет заявил, что изучит возможность допуска этих спортсменов к участию в соревнованиях при условии выполнения строгих требований. Во-первых, атлеты не должны "никоим образом представлять свое государство или любую другую организацию в своей стране". Второе условие - к соревнованиям могут быть допущены лишь спортсмены, которые "не выступали против миротворческой миссии МОК, активно поддерживая войну в Украине", и соблюдали все антидопинговые правила.

Украина резко отреагировала на эту инициативу МОК, заявив, что в таком случае не исключает бойкота Олимпийских игр в Париже.

Предложение министра спорта Польши

Группа из 35 стран, представляющих Европу, Северную Америку, Восточную Азию и Океанию, 10 февраля провела виртуальный саммит, на котором отвергла концепцию Международного олимпийского комитета о возможности для российских и белорусских спортсменов при выполнении определенных требований выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Отвечающая за спорт в Великобритании министр культуры Люси Фрейзер, которая координировала встречу, сформулировала в Twitter позицию своей страны: "Пока Путин продолжает свою варварскую войну, Россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпийских играх".

Министр спорта Польши Камиль Бортничук высказался за компромисс, предложив "создать сборную беженцев". "Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко", - указал польский политик. В МВД Германии заявили об отсутствии оснований "предлагать российскому и белорусскому спорту вернуться к участию в международных соревнованиях". Реагируя на эту дискуссию, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о "попытке диктовать спортсменам условия участия в международных соревнованиях", назвав такую практику "абсолютно неприемлемой".

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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