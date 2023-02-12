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Глава МОК Томас Бах
Глава МОК Томас БахФото: Xinhua News Agency/picture alliance
ПолитикаГлобальные темы

Томас Бах призвал правительства не вмешиваться в решения МОК

Ольга Лебедева
1 ч. назад

Государства не могут принимать решения о том, какие спортсмены будут участвовать в соревнованиях, поскольку это будет концом международных спортивных мероприятий в нынешнем виде, заявил глава МОК.

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По мнению главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха (Thomas Bach), правительства не могут принимать решения, какие спортсмены и в каких соревнованиях могут участвовать. Это положит конец международным спортивным соревнованиям, чемпионатам мира и Олимпийским играм в нынешнем виде, заявил он в воскресенье, 12 февраля, на чемпионате мира по горнолыжному спорту в Куршевеле.

Решение об участии спортсменов из РФ и Беларуси в международных соревнованиях не должно зависеть от позиций правительств, подчеркнул он, ответив таким образом на призыв министров более 30 стран, которые выступили против участия российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде.

"История покажет, кто больше делает для мира - те, кто пытается держать границы открытыми и коммуницировать или те, кто хочет изолировать и раскалывать", - добавил он и в очередной раз указал на "миссию мира", которую должен нести МОК. Одновременно Бах подчеркнул, что его организация разделяет "горе и человеческие страдания" украинских спортсменов и прилагает значительные усилия, чтобы помочь им. "Любой комментарий" с их стороны "воспринимается очень серьезно", отметил он.

Дискуссия о возвращении атлетов из РФ и Беларуси на международные старты

Новая дискуссия о возможном возвращения россиян и белорусов на международные соревнования разгорелась в конце января, когда МОК поднял вопрос о такой перспективе, несмотря на продолжающуюся агрессивную войну в Украине. Одним из предварительных условий, упомянутых МОК, было однозначно заявленное неприятие спортсменом политики своих государств. В этом случае их могли допустить к Олимпиаде в Париже под нейтральным флагом, заявил Томас Бах. Украина резко отреагировала на эту инициативу МОК, заявив, что в таком случае не исключает бойкота Олимпийских игр в Париже.

10 февраля группа из 35 стран, представляющих Европу, Северную Америку, Восточную Азию и Океанию, провели виртуальный саммит, на котором отвергли концепцию Международного олимпийского комитета (МОК) о возможности для российских и белорусских спортсменов при выполнении определенных требований выступить на летней Олимпиаде 2024 года в Париже под нейтральным флагом. Совместная декларация должна быть сформулирована и опубликована в ближайшие дни. Отвечающая за спорт в Великобритании министр культуры Люси Фрейзер, которая координировала встречу, сформулировала в Twitter позицию своей страны: "Пока Путин продолжает свою варварскую войну, Россия и Беларусь не должны быть представлены на Олимпийских играх".

Министр спорта Польши Камиль Бортничук высказался за компромисс, предложив "создать сборную беженцев". "Не нейтральную сборную, а сборную беженцев, в которой могли бы выступать россияне и белорусы, которые являются диссидентами в отношении соответственно режимов Путина и Лукашенко", - указал польский политик. В МВД Германии заявили об отсутствии оснований "предлагать российскому и белорусскому спорту вернуться к участию в международных соревнованиях". Реагируя на эту дискуссию, министр спорта РФ Олег Матыцин заявил о "попытке диктовать спортсменам условия участия в международных соревнованиях", назвав такую практику "абсолютно неприемлемой".

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