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Владимир Путин и Александр Лукашенко (фото из архива)Фото: Sergei Chirikov/POOL EPA/AP/dpa/picture alliance
ПолитикаРоссия

"Только спокойствие": СМИ ФРГ о ядерном оружии РФ в Беларуси

Михаил Бушуев
54 мин. назад

Россия продолжает попытки запугать Запад ядерным оружием и расколоть его единство, комментируют немецкие издания новость о планах разместить российское тактическое ядерное оружие в Беларуси.

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Субботняя новость о том, что Россия разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси, вызвала широкий резонанс в Европе - и в немецкой прессе. DW собрала некоторые наиболее яркие высказанные в СМИ Германии мнения.

"Спокойствие - вот правильная реакция на заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси", - считает Райнхард Фезер (Reinhard Veser), обозреватель Frankfurter Allgemeine Zeitung. Сдержанность и спокойствие влиятельных западных столиц, по мнению комментатора, сведут усилия Путина на нет. "Как и в случае с предыдущими угрозами применения ядерного оружия, он (Путин. - Ред.) преследует прежде всего цель запугать - вселить неуверенность в западные общества и добиться от членов ЕС и НАТО прекратить поддержку Украины или, по крайней мере, ослабить их решимость помогать Киеву", - пишет Райнхард Фезер.

Журналист Frankfurter Allgemeine напоминает, что заявление Путина не является неожиданностью, а подготовка к размещению тактического ядерного оружия в Беларуси ведется уже более года. И сам этот факт мало изменит баланс сил в Центральной и Восточной Европе, считает автор издания, ведь уже более 20 лет разведки западных стран предполагают, что Россия разместила ядерное оружие на территории Калининградской области - своего анклава, зажатого между Литвой и Польшей. Примечательно только то, что новый сигнал демонстрирует, "насколько Кремль уверен в своем контроле над минским правителем Александром Лукашенко", - резюмирует Frankfurter Allgemeine.

Ракета
Ракета "Сармат", способная нести ядерные боеголовкиФото: RU-RTR Russian Television/AP/picture alliance

Frankfurter Rundschau: "На выборы в США у Европы нет ответа"

К спокойствию призывает в своем комментарии и газета Frankfurter Rundschau. "Это часть стратегии Путина - демонстрировать силу внутри страны с помощью все новых угроз и пытаться вызвать неуверенность у оппонентов снаружи", - пишет автор комментария Андреас Шварцкопф (Andreas Schwarzkopf). Аргументом в пользу сохранения спокойствия, по мнению газеты, должно стать понимание, что Путин "не может позволить себе потерять поддержку прежде всего Китая. А Пекин недвусмысленно определил использование ядерного оружия в войне против Украины как красную черту", - замечает издание.

Как и коллеги из другой франкфуртской газеты, Андреас Шварцкопф из Frankfurter Rundschau обращает внимание на то, что Россия своим заявлением демонстрирует размах своего влияния на "государство-вассала" Беларусь. "Конечно все равно тревожно, когда Путин угрожает ядерным оружием. Это показывает, насколько серьезно он и его режим настроены вернуть России ее имперское величие", - делает вывод издание и задается одновременно вопросом, как на это стремление должны отреагировать западные страны.

Несмотря на заверения, что Киев получит всю необходимую помощь и увеличение оборонных расходов, "все равно им с трудом удается поставлять обещанные Киеву вооружения вовремя". Наконец, что случится, если США после президентских выборов 2024 года сократят объемы помощи Украине будь то в результате давления Республиканской партии на Джо Байдена или же победы президента-республиканца? "Смогут ли европейцы в одиночку противостоять российской угрозе? Ни у Германии, ни у других стран-членов ЕС нет ответов на эти вопросы", - резюмирует журналист Frankfurter Rundschau Андреас Шварцкопф.

taz: "Безъядерный статус Беларуси окончательно похоронен"

"Большого геостратегического значения заявление Путина о размещении российского ядерного оружия в Беларуси не имеет, - утверждает в своем комментарии Доминик Джонсон (Dominic Johnson) из газеты Die Tageszeitung (taz). - Оно не меняет ни динамику войны в Украине, ни масштаб ядерной угрозы, исходящей от России для стран НАТО". Россия могла бы и сегодня обстреливать Украину ядерными ракетами, а российские ядерные заряды в Калининградской области даже ближе к территории НАТО, чем те, что Кремль собирается разместить в Беларусь. Заявление Путина может испугать только ненадолго, добавляет автор комментария.

А вот с точки зрения внешней политики наличие российского ядерного арсенала в Беларуси будет иметь значительные последствия, уверена taz. "Теперь безъядерный статус Беларуси окончательно похоронен - это еще один шаг в реализации плана Путина по возвращению к порядку в Европе времен СССР. Представления Москвы ясны: Беларусь и Украина либо существуют как вассальные государства, либо не существуют вовсе", - заключает издание.

Размещение ядерного оружия в Беларуси автор комментария считает одновременно и проявлением слабости Кремля. "Россия цепляется за Беларусь тем более судорожно, чем больше готовится к тому, что проиграет войну в Украине. От наступления зимой, которого так боялись, не вышло ничего, кроме упрямых попыток захватить Бахмут", - написано в комментарии. А между тем приближается украинское контрнаступление. "Склады ядерных ракет в Беларуси должны быть готовы к 1 июля. Может быть, потому что к этому времени свободной станет Украина?"

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