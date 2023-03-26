В бундестаге сочли ЯО в Беларуси запугиванием со стороны РФ

Депутаты бундестага от различных партий в воскресенье, 26 марта, отреагировали на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным размещение ядерного оружия в Беларуси. Парламентарии назвали этот шаг запугиванием со стороны Москвы.

Эксперт ХДС по вопросам обороны, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в разговоре с RND предостерег от страха на фоне угроз со стороны Путина. "Путин стремится здесь к страху и самосдерживанию, постоянно подчеркивая совершенно нереальную ядерную войну", - сказал он. По словам Кизеветтера, российский президент хочет достичь "цели перманентной неопределенности".

"Цель угроз - подорвать поддержку Украины Западом"

Член комитета бундестага по международным делам от ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в разговоре с изданиями медиагруппы Funke также призвал к спокойствию. По его словам, российское ядерное оружие в Беларуси не несет дополнительной угрозы для Европы, поскольку оно и так было размещено в Калининградской области.

"Ядерные угрозы были частью репертуара Кремля с самого начала российской агрессивной войны", - сказал Funke председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), подчеркнув, что до сих пор нет никаких доказательств того, что Россия действительно планирует применить ядерное оружие. "Цель угроз - подорвать поддержку Украины Западом", - заявил он.

Депутат от возглавляющей коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер (Ralf Stegner) назвал размещение ядерного оружия в Беларуси "эскалацией" и "ухудшением ситуации", призвав не размещать в ответ ядерное оружие НАТО в Польше.

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси

Накануне Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. По его словам, речь идет о 10 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетном комплексе "Искандер". Кроме того, в июле 2023 года в Беларуси заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия, анонсировал Путин. По его словам, Россия делает "то же самое, что они США делают десятилетиями", когда размещают тактическое ядерное оружие в странах НАТО. Он добавил, что Россия не передает оружие Беларуси, а лишь размещает его, а значит этот шаг не нарушает договоренности о нераспространении ядерного оружия.

Правительство Германии раскритиковало объявленный Путиным шаг, назвав это "очередной попыткой ядерного запугивания". "Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - подчеркнул представитель МИД Германии.

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