  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Заседание бундестага
Заседание бундестагаФото: Michael Kappeler/dpa/picture-alliance
КонфликтыГермания

В бундестаге сочли ЯО в Беларуси запугиванием со стороны РФ

Даниил Сотников
2 ч. назад

Парламентарии объяснили ядерные угрозы со стороны Путина желанием подорвать западную поддержку Украины.

https://p.dw.com/p/4PGda

Депутаты бундестага от различных партий в воскресенье, 26 марта, отреагировали на объявленное президентом РФ Владимиром Путиным размещение ядерного оружия в Беларуси. Парламентарии назвали этот шаг запугиванием со стороны Москвы.

Эксперт ХДС по вопросам обороны, полковник в отставке Родерих Кизеветтер (Roderich Kiesewetter) в разговоре с RND предостерег от страха на фоне угроз со стороны Путина. "Путин стремится здесь к страху и самосдерживанию, постоянно подчеркивая совершенно нереальную ядерную войну", - сказал он. По словам Кизеветтера, российский президент хочет достичь "цели перманентной неопределенности".

"Цель угроз - подорвать поддержку Украины Западом"

Член комитета бундестага по международным делам от ХДС Норберт Рёттген (Norbert Röttgen) в разговоре с изданиями медиагруппы Funke также призвал к спокойствию. По его словам, российское ядерное оружие в Беларуси не несет дополнительной угрозы для Европы, поскольку оно и так было размещено в Калининградской области.

"Ядерные угрозы были частью репертуара Кремля с самого начала российской агрессивной войны", - сказал Funke председатель комитета бундестага по делам Европы Антон Хофрайтер (Anton Hofreiter), подчеркнув, что до сих пор нет никаких доказательств того, что Россия действительно планирует применить ядерное оружие. "Цель угроз - подорвать поддержку Украины Западом", -  заявил он.

Депутат от возглавляющей коалицию Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер (Ralf Stegner) назвал размещение ядерного оружия в Беларуси "эскалацией" и "ухудшением ситуации", призвав не размещать в ответ ядерное оружие НАТО в Польше.

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси

Накануне Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. По его словам, речь идет о 10 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетном комплексе "Искандер". Кроме того, в июле 2023 года в Беларуси заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия, анонсировал Путин. По его словам, Россия делает "то же самое, что они США делают десятилетиями", когда размещают тактическое ядерное оружие в странах НАТО. Он добавил, что Россия не передает оружие Беларуси, а лишь размещает его, а значит этот шаг не нарушает договоренности о нераспространении ядерного оружия.

Правительство Германии раскритиковало объявленный Путиным шаг, назвав это "очередной попыткой ядерного запугивания". "Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - подчеркнул представитель МИД Германии.

Смотрите также:

Ядерный шантаж: реализует ли Путин свои угрозы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг

НАТО ищет генерального секретаря. Кто сменит Столтенберга?

НАТО ищет генерального секретаря. Кто сменит Столтенберга?

Размышления о кандидатуре на пост нового генерального секретаря НАТО можно услышать все чаще. Как происходит процесс отбора? Каким критериям должен отвечать глава альянса?
Политика18 ч. назад
Акция в поддержку Украины в Болгарии

Болгария призвала к переговорам после информации о ЯО в Беларуси

Болгария призвала к переговорам после информации о ЯО в Беларуси

В Софии назвали ситуацию с безопасностью "все более и более опасной" и призвали к переговорам между Москвой и Киевом после объявления о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси.
Конфликты7 ч. назад
external

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

Год войны в Украине: Путин не сломил сопротивление украинцев и лишь усилил НАТО. Европа в фокусе

24 февраля 2022 года Путин ввел войска в Украину. В Кремле считали, что смогут быстро выиграть эту войну. Но путинский расчет не оправдался. Благодаря мужественному сопротивлению и западной помощи украинцам вот уже год удается сдерживать российскую армию. А значительные части оккупированной территории Киев смог даже отвоевать обратно. Но прекращать эту войну Путин все равно не собирается.
Политика24 февраля 2023 г.25:58 мин.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель (фото из архива)

ЕС грозит санкциями за размещение ядерного оружия в Беларуси

Конфликты12 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву, 20 марта 2023 года

Пересмотрит ли ЕС отношения с КНР на фоне ее сближения с РФ?

Пересмотрит ли ЕС отношения с КНР на фоне ее сближения с РФ?

Политика19 ч. назад
Ивонка Сурвила

Глава Рады БНР: Беларусь нужна Западу так же, как Украина

Глава Рады БНР: Беларусь нужна Западу так же, как Украина

Политика25 марта 2023 г.
Карикатура Сергея Ёлкина на тему "Импортозамещение"

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Экономика и бизнес25 марта 2023 г.
Справа налево - Петр Авен и Михаил Фридман в Москве, март 2017 года

Снимет ли ЕС санкции с олигархов Фридмана и Авена?

Снимет ли ЕС санкции с олигархов Фридмана и Авена?

Политика25 марта 2023 г.
Обмен военнопленными Украины и РФ (фото из архива)

Ситуация с военнопленными и другие события 394-го дня войны

Ситуация с военнопленными и другие события 394-го дня войны

Конфликты24 марта 2023 г.
шенгенская виза в паспорте

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Политика24 марта 2023 г.
На главную страницу