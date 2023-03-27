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Питер Стано
Питер СтаноФото: Dursun Aydemir/AA/picture alliance
КонфликтыБеларусь

ЕС ждет реакции Минска на заявление Путина о ядерном оружии

Ксения Польская Брюссель
28 мин. назад

Евросоюз не видит подтверждений со стороны Беларуси того, что угроза Путина разместить на ее территории ядерное оружие стоит на повестке дня, однако "готов к любому сценарию", сказал официальный представитель.

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Размещение Россией тактического ядерного оружия в Беларуси "стало бы дальнейшей эскалацией и прямой угрозой европейской безопасности", заявил в понедельник, 27 марта, на брифинге в Брюсселе официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано. "Мы не видели подтверждений от белорусской стороны того, что это стоит на повестке дня или когда-либо произойдет. Но если это произойдет, конечно, будут последствия", - сказал он.

Стано призвал дождаться реакции на заявления президента РФ Владимира Путина режима Александра Лукашенко,"который уже является соучастником этой жестокой незаконной агрессии".

До этого верховный дипломат Европейского Союза Жозеп Боррель предупредил, что Брюссель готов ввести новые санкции в случае размещения Москвой тактического ядерного оружия на белорусской территории. "Беларусь еще может это остановить, это их выбор", - написал он в Twitter.

Петер Стано подтвердил на брифинге, что такой шаг не останется без ответа со стороны стран Евросоюза, однако отказался обсуждать санкции до их принятия Советом ЕС, поскольку эта процедура строго конфиденциальна.

"Мы готовы к любому сценарию и пересматриваем эти приготовления (санкций. - Ред.) по мере того, как разворачивается конфликт и нарастает агрессия. Каждое решение о санкциях связано с конкретными событиями на местах. Таким образом, они, конечно, будут учитывать новые события и эскалацию, и будут соответствующим образом адаптированы", - уточнил Питер Стано.

Сейчас на рассмотрении стран ЕС находится новый пакет санкций в отношении режима в Беларуси, предложенный Еврокомиссией в феврале.

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Ксения Польская, корреспондентка DW в Брюсселе
Ксения Польская Передает главные новости о России, Украине, Беларуси и Европе из сердца Евросоюза - Брюсселя.
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