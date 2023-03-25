Глава Рады БНР: Беларусь нужна Западу так же, как Украина

25 марта белорусы празднуют День Воли - годовщину провозглашения независимости Белорусской Народной Республики (БНР). Официальные власти Беларуси дату не признают и обычно "отмечают" ее арестами активистов. БНР была провозглашена 105 лет назад - в 1918 году - советом, выбранным на Всебелорусском съезде в Минске. Позже совет переименовали в Раду БНР. Как самостоятельное государство БНР существовала до 1919 года, после чего временный парламент, которым стала Рада БНР, и сформированное ею правительство были вынуждены эмигрировать и до сих пор существуют в изгнании.

Сегодня в Раду БНР входят 80 представителей белорусской эмиграции из 15 стран. Вот уже четверть века ее возглавляет Ивонка Сурвила из Канады. Накануне Дня Воли она рассказала DW, как сейчас работает правительство БНР, как она относится к Светлане Тихановской и чему белорусам стоит поучиться у французов.

DW: Чем сейчас занимается Рада БНР?



Ивонка Сурвила: Мы информируем о Беларуси, участвуем в жизни белорусов мира. У нас есть контакты с правительствами стран, в которых мы живем. Мы много работаем, чтобы познакомить мир с Беларусью, потому что очень долго, фактически до 2020 года, мир не мог понять, что у Беларуси нет ничего общего с Россией.

Теперь предстоит еще большая работа - доказать, что белорусский народ не участвует и не хочет участвовать в войне против Украины.

Мы не враги Украины. Над нами появился ужасный диктатор, который втянул нас в эту войну. Думаю, каждый белорус на него за это очень зол.

Отношение к Светлане Тихановской

Как вы относитесь к новой белорусской оппозиции, в частности, к Светлане Тихановской?

Светлана приезжала в Оттаву четыре месяца назад, это была очень приятная встреча, белорусы встретили ее очень гостеприимно, с большой радостью и уважением. Она делает ту работу, которую нужно делать: информирует мир о том, что происходит в Беларуси, и о нашем отношении к войне с Украиной. Я благодарна ей. У нее больше возможностей, чем у нас, потому что она построила свою структуру на фундаменте нашей революции 2020 года, когда мир увидел, что Беларусь существует и хочет быть независимой.

Мы работаем для достижения одних и тех же целей. Тихановская - фактически избранный президент будущего белорусского государства без Лукашенко. Надеюсь, она дождется этого времени. Мы же приемники первого правительства свободной Беларуси, провозгласившего ее независимость в 1918 году.

С юридической точки зрения мы на данный момент более легитимны, потому что Светлана - президент-элект: избранный, но не утвержденный президент. Мы же продолжаем работу утвержденного правительства БНР. У нас давние отношения с разными странами, правительствами и белорусами за рубежом. Каждый день из 25 лет, что я возглавляю Раду, я что-то делала для Беларуси.

В белорусской оппозиции часто возникают конфликты. Как белорусам прийти к взаимопониманию?

Я полностью согласна с Алесем Беляцким, который говорит о публичном диалоге. Что нам нужно? Научиться разговаривать друг с другом. И научиться, если есть какая-то проблема, если в Беларуси беда, забывать о разногласиях, работать вместе, как это делают многие свободные страны Запада. Я недавно вспоминала выборы во Франции, когда Ширак боролся против Ле Пена (президентские выборы во Франции 2002 года, во второй тур которых вышли Жак Ширак и лидер Национального фронта Жан-Мари Ле Пен. - Ред.). 80 процентов французов проголосовали за Ширака. Почему? Потому что они были против вреда, который мог нанести Ле Пен. Тогда за Ширака боролись все партии. В этом великий смысл национального достоинства, уважения и силы.

Роль белорусов в войне с Украиной

Репрессии в Беларуси не прекращаются, страна фактически стала соучастницей войны. В чем вы видите выход из этой ситуации?

Ситуация может измениться быстро, а может длиться очень долго, для этого нужно терпение, вера в будущее. На первое место я бы поставила то, чтобы белорусы знали и верили, что это закончится, что это не будет длиться вечно. С нашей стороны, тех, кто может что-то сделать с другими странами, нужно заверить каждого политика, что Беларусью нельзя торговать, что Беларусь нужна Западу и миру так же, как и Украина.

И в случае необходимости, чтобы они защищали нас, как защищают Украину. Это очень важный вопрос, я бы хотела, чтобы каждый белорус помнил об этом и использовал любую возможность, чтобы об этом говорить.

То, как мы изменим ситуацию, безусловно, будет зависеть от войны в Украине, а также от отношений белорусского народа с другими странами. Если они (другие государства. - Ред.) увидят то, что видели в 2020 году, что независимость и свободная Беларусь стоят на повестке дня белорусов, думаю, они нам помогут.

Какие принципы основателей БНР актуальны и сегодня?

Основатели Белорусской народной республики заявили о создании независимого государства. Во Второй уставной грамоте сказано, какой общественный строй мы хотим иметь в Беларуси - это современное, демократическое, независимое государство, в которое верили они тогда и в которое я твердо верю сейчас.

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