10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

Правозащитников обвинили в контрабанде денег и "финансировании протестов" в Беларуси в виде помощи лицам, пострадавшим от преследований по политическим мотивам. Как на этот приговор отреагировали в Европе и в Беларуси?
"Это атака на правосудие"
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС решительным образом осуждает фиктивные судебные процессы, которые "являются еще одним ужасающим примером того, как режим Лукашенко пытается заставить замолчать выступающих в защиту прав человека и основных свобод народа в Беларуси". "Лукашенко не добьется успеха. Их призыв к свободе звучит громко даже за решеткой", - считает он.
"Атакой против правосудия и попыткой заставить замолчать независимые голоса" назвала решение суда комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.
Приговор осудили также в ООН. "Мы серьезно обеспокоены отсутствием справедливого судебного разбирательства и доступа к независимой судебной системе в Беларуси, что подвергает правозащитников в Беларуси риску уголовного преследования за их законную правозащитную деятельность", - говорится в заявлении управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
"Такой же позор, как поддержка Лукашенко войны Путина"
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook назвал приговор "еще одним возмутительным решением белорусского суда". "Власти (Беларуси - Ред.) неоднократно пытались заставить его замолчать, но Алесь Беляцкий никогда не уступал в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси", - написал он.
Отреагировала на приговор и глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), назвав суд "фарсом". “С помощью насилия и тюремного заключения минский режим борется с гражданским обществом. Это такой же ежедневный позор, как и поддержка Лукашенко войны Путина. Мы требуем прекращения политических преследований и свободы для более чем 1400 политических заключенных", - написала она в Twitter.
Представительница посольства Германии в Беларуси находилась у здания суда в Минске во время приговора Алесю Беляцкому, Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу. "Сегодня им вынесли несправедливые приговоры - именно за их неизменно ненасильственную деятельность в защиту прав человека и основных свобод”, - говорится в заявлении посольства в Facebook.
"Исключить Беларусь из международных соревнований"
Немецко-швейцарская неправительственная правозащитная организация Libereco призвала к созданию международного специального трибунала по Беларуси. "Длительные сроки заключения наших давних партнеров и друзей - Алеся, Валентина и Владимира - шокируют и огорчают нас. Но еще больше они заставляют нас злиться на преступника Лукашенко и его помощников и пособников. Мы являемся свидетелями преступления против человечества в центре Европы, когда тысячи невинных людей становятся заложниками диктатора. Европейские демократии не должны больше терпеть это и должны принять решительные меры против режима Лукашенко", - говорит президент Libereco Ларс Бюнгер (Lars Bünger).
Организация также призвала все международные спортивные федерации исключить Беларусь из соревнований, в том числе УЕФА - не допустить белорусскую сборную к участию в отборочных матчах Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Правозащитники также считают, что западные компании, имеющие производственные мощности в Беларуси и не производящие товары первой необходимости или медицинские товары, должны полностью уйти из Беларуси до тех пор, пока в стране сохраняется диктатура.
В интервью "Радыё Свабода" один из основателей российской правозащитной организации "Мемориал" Олег Орлов отметил, что "когда оказываешься в Беларуси, то видишь, что России еще есть куда падать". "В суде в Беларуси запрещено даже махать людям в клетке. Обвинение абсолютно дикое. Финансирование протестных акций - это, оказывается, оплата адвокатской помощи, штрафов и помощь жертвам беззакония. Это же правозащитная деятельность. Или обвинение в контрабанде - люди абсолютно законно возили валюту, не превышая разрешенной суммы. После обвинение собрало все эти законные действия и утверждает, что они незаконные. Какое это имеет отношение к праву? Никакого", - считает он.
"Алесь несет крест за нас всех"
Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская говорит, что видела фото из зала суда над правозащитниками: "У них нет отчаяния - но есть энергия, готовность продолжать борьбу. Они знают, что делают правое дело".
Она подчеркнула, что Алесь Беляцкий "даже из тюрьмы способен притягивать внимание к Беларуси". "Мы видим, что благодаря ему Беларусь возвращается в повестку дня, благодаря ему говорят и о других политзаключенных", - заявила она. Тихановская назвала правозащитников героями и заверила, что "белорусы будут делать все возможное, чтобы этот ужас закончился как можно быстрее".
Алина Ковшик, представитель Объединенного переходного кабинета оппозиции, поблагодарила Алеся Беляцкого за "тот крест, который он несет за нас всех". "Хочу обнять его близких, и быть с ними вместе в эту минуту. Ко всем белорусам у меня только одна просьба: чтобы каждый из нас подумал и решил, что конкретно он может сделать на своем месте, чтобы уменьшить страдания Алеся, чтобы он быстрее вышел на волю".
Нобелевскую премию мира в декабре 2022 года получала вместо Алеся Беляцкого его жена Наталья Пинчук. "Осуждены люди и осуждена свобода. Осуждены люди, которые боролись за свободу, за правду, боролись с помощью правозащитной деятельности. И за эту правозащитную деятельность они и осуждены", - сказала она после приговора в интервью "Еврорадио".
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