10 лет нобелевскому лауреату: как отреагировали в Европе?

В Минске 3 марта вынесли приговор по громкому делу правозащитников "Вясны". Нобелевского лауреата Алеся Беляцкого белорусский суд приговорил к 10 годам колонии, зампреда организации Валентина Стефановича - к 9 годам, юриста Владимира Лабковича - к 7 годам.

Правозащитников обвинили в контрабанде денег и "финансировании протестов" в Беларуси в виде помощи лицам, пострадавшим от преследований по политическим мотивам. Как на этот приговор отреагировали в Европе и в Беларуси?

"Это атака на правосудие"

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС решительным образом осуждает фиктивные судебные процессы, которые "являются еще одним ужасающим примером того, как режим Лукашенко пытается заставить замолчать выступающих в защиту прав человека и основных свобод народа в Беларуси". "Лукашенко не добьется успеха. Их призыв к свободе звучит громко даже за решеткой", - считает он.

"Атакой против правосудия и попыткой заставить замолчать независимые голоса" назвала решение суда комиссар Совета Европы по правам человека Дунья Миятович.

Приговор осудили также в ООН. "Мы серьезно обеспокоены отсутствием справедливого судебного разбирательства и доступа к независимой судебной системе в Беларуси, что подвергает правозащитников в Беларуси риску уголовного преследования за их законную правозащитную деятельность", - говорится в заявлении управления Верховного комиссара ООН по правам человека.

"Такой же позор, как поддержка Лукашенко войны Путина"

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в Facebook назвал приговор "еще одним возмутительным решением белорусского суда". "Власти (Беларуси - Ред.) неоднократно пытались заставить его замолчать, но Алесь Беляцкий никогда не уступал в своей борьбе за права человека и демократию в Беларуси", - написал он.

Отреагировала на приговор и глава МИД Германии Анналена Бербок (Annalena Baerbock), назвав суд "фарсом". “С помощью насилия и тюремного заключения минский режим борется с гражданским обществом. Это такой же ежедневный позор, как и поддержка Лукашенко войны Путина. Мы требуем прекращения политических преследований и свободы для более чем 1400 политических заключенных", - написала она в Twitter.

Представительница посольства Германии в Беларуси находилась у здания суда в Минске во время приговора Алесю Беляцкому, Валентину Стефановичу и Владимиру Лабковичу. "Сегодня им вынесли несправедливые приговоры - именно за их неизменно ненасильственную деятельность в защиту прав человека и основных свобод”, - говорится в заявлении посольства в Facebook.

"Исключить Беларусь из международных соревнований"

Немецко-швейцарская неправительственная правозащитная организация Libereco призвала к созданию международного специального трибунала по Беларуси. "Длительные сроки заключения наших давних партнеров и друзей - Алеся, Валентина и Владимира - шокируют и огорчают нас. Но еще больше они заставляют нас злиться на преступника Лукашенко и его помощников и пособников. Мы являемся свидетелями преступления против человечества в центре Европы, когда тысячи невинных людей становятся заложниками диктатора. Европейские демократии не должны больше терпеть это и должны принять решительные меры против режима Лукашенко", - говорит президент Libereco Ларс Бюнгер (Lars Bünger).

Организация также призвала все международные спортивные федерации исключить Беларусь из соревнований, в том числе УЕФА - не допустить белорусскую сборную к участию в отборочных матчах Чемпионата Европы по футболу 2024 года. Правозащитники также считают, что западные компании, имеющие производственные мощности в Беларуси и не производящие товары первой необходимости или медицинские товары, должны полностью уйти из Беларуси до тех пор, пока в стране сохраняется диктатура.

В интервью "Радыё Свабода" один из основателей российской правозащитной организации "Мемориал" Олег Орлов отметил, что "когда оказываешься в Беларуси, то видишь, что России еще есть куда падать". "В суде в Беларуси запрещено даже махать людям в клетке. Обвинение абсолютно дикое. Финансирование протестных акций - это, оказывается, оплата адвокатской помощи, штрафов и помощь жертвам беззакония. Это же правозащитная деятельность. Или обвинение в контрабанде - люди абсолютно законно возили валюту, не превышая разрешенной суммы. После обвинение собрало все эти законные действия и утверждает, что они незаконные. Какое это имеет отношение к праву? Никакого", - считает он.

"Алесь несет крест за нас всех"

Лидер белорусских демократических сил Светлана Тихановская говорит, что видела фото из зала суда над правозащитниками: "У них нет отчаяния - но есть энергия, готовность продолжать борьбу. Они знают, что делают правое дело".

Она подчеркнула, что Алесь Беляцкий "даже из тюрьмы способен притягивать внимание к Беларуси". "Мы видим, что благодаря ему Беларусь возвращается в повестку дня, благодаря ему говорят и о других политзаключенных", - заявила она. Тихановская назвала правозащитников героями и заверила, что "белорусы будут делать все возможное, чтобы этот ужас закончился как можно быстрее".

Жена Алеся Беляцкого Наталья Пинчук на церемонии вручения Нобелевской премии мира Фото: Markus Schreiber/AP Photo/picture alliance

Алина Ковшик, представитель Объединенного переходного кабинета оппозиции, поблагодарила Алеся Беляцкого за "тот крест, который он несет за нас всех". "Хочу обнять его близких, и быть с ними вместе в эту минуту. Ко всем белорусам у меня только одна просьба: чтобы каждый из нас подумал и решил, что конкретно он может сделать на своем месте, чтобы уменьшить страдания Алеся, чтобы он быстрее вышел на волю".

Нобелевскую премию мира в декабре 2022 года получала вместо Алеся Беляцкого его жена Наталья Пинчук. "Осуждены люди и осуждена свобода. Осуждены люди, которые боролись за свободу, за правду, боролись с помощью правозащитной деятельности. И за эту правозащитную деятельность они и осуждены", - сказала она после приговора в интервью "Еврорадио" .

Смотрите также: