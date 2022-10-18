В каких условиях сидит в СИЗО нобелевский лауреат Беляцкий

Глава белорусского правозащитного центра "Весна" уже 15 месяцев под стражей и почти без связи с миром.

Удивительно не то, что Алесь Беляцкий получил Нобелевскую премию, а то, что узнал об этом, грустно шутили в белорусских соцсетях. Новости в печально известный СИЗО-1 на улице Володарского в Минске попадают медленно. Свиданий не разрешают, письма цензурируют, если вообще отдают, а в государственных медиа, которые туда доходят, могут сообщить лишь то, что "Нобель замучился переворачиваться в гробу", - так отреагировал МИД Беларуси на премию соотечественнику.

И все же Алесь Беляцкий получил радостную новость в день присуждения "Нобелевки". А вот его реакция не известна до сих пор. Лауреатами премии мира вместе с Беляцким стали правозащитные организации "Мемориал" из России и "Центр гражданских свобод" из Украины.

"Не могу уехать, когда люди сидят за решеткой"

Алесь Беляцкий под стражей уже 15 месяцев, с 14 июля 2021 года. В тот день арестовали также его заместителя Валентина Стефановича и юриста "Весны" Владимира Лабковича. На руководство "Весны" завели уголовное дело об "организации групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок".

Еще раньше были взяты под стражу правозащитники и волонтеры Марфа Рабкова (уже получила 15 лет лишения свободы), Андрей Чепюк (6 лет), Леонид Судаленко (3 года) и Татьяна Ласица (получила 2,5 года, недавно вышла по амнистии).

Отчасти их задержаниями и объясняется то, что Беляцкий оставался в стране. "Как я могу уехать, когда мои люди сидят за решеткой", - сказал тогда родным руководитель "Весны". С началом протестов в 2020 году правозащитники и волонтеры "Вясны" играли важнейшую роль в помощи пострадавшим, сборе информации о задержанных и о нарушениях их прав.

У Беляцкого, Стефановича и Лабковича суда не было до сих пор. О том, как идет следствие, ничего не известно. Все, что связано с их делом, как и с большинством громких политических дел в Беларуси, покрыто тайной.

У правозащитника два адвоката, но они под подпиской о неразглашении и не могут говорить ни о следствии, ни о статьях, ни об условиях содержания.

Весной перевели в полуподвальную камеру

Это заключение - не первое в жизни 60-летнего Беляцкого. В 2011 году его задерживали якобы за сокрытие доходов и неуплату налогов - из-за денег на счетах "Весны" правозащитник провел в том же СИЗО на Володарского три месяца до суда, получил 4,5 года колонии, отсидел три и в 2014 вышел по амнистии. Во время того заключения он вел активную переписку, дневник, на их основе потом вышла книга.

В этот раз условия содержания правозащитника гораздо жестче, а возможный срок - больше, говорят коллеги. Письма от Беляцкого почти не проходят, большинство из тех, кто ему писал и пишет, не получили ответа.

Алесь Беляцкий с женой Натальей Пинчук после освобождения из колонии в 2014 году Фото: Dmitry Brushko/AP Photo/picture alliance

Был период, когда письма не приходили даже супруге правозащитника Наталье Пинчук, но в последнее время переписка наладилась. Свои письма Алесь нумерует - доходят не все. В переписке супруги стараются придерживаться тем, которые не вызовут подозрений у цензора, а Беляцкий всегда пишет, что у него "все хорошо".

Редкие письма, которые доходят до друзей, написаны кратко, в них минимум бытовых подробностей и поддержка тех, кто остался на свободе - призывы "не впадать в депрессию и не грустить", сообщения, что все хорошо. В одним из писем правозащитник писал, что в камере есть телевизор, поэтому приходится "выдерживать" российские сериалы, но в качестве вознаграждения есть новости спорта.

Правда, неизвестно, есть ли возможность смотреть новости спорта сейчас. Весной Беляцкого перевели в камеру в полуподвальном помещении. Условия содержания в таких камерах хуже, чем в помещениях "наверху".

На "Володарке", как называют этот изолятор в народе, самые худшие условия содержания именно в полуподвальных и подвальных камерах, их называют "Шанхай". После них у многих заключенных ухудшается здоровье. Алесь Беляцкий в письмах упоминал, что у него обострились хронические болезни.

В камерах СИЗО на Володарского нет холодильников, все хранится под нарами. Самые большие помещения - на 24 места. Прогулка - раз в день, душ - раз в неделю. Стирают вещи прямо в камерах, сушат там же. Рассказывали, что во многих камерах есть шахматы или нарды.

В СИЗО есть магазин, заключенные могут покупать продукты, если им с воли перевели деньги. Также на Володарского неплохая для изолятора библиотека, есть книги белорусских авторов.

В заключении у Беляцкого изменился почерк. Жена передала очки

В предыдущий раз в СИЗО Беляцкий много читал. Старается поступать так же и сейчас. Но, как рассказывала Наталья Пинчук журналистам, в какой-то момент у Алеся изменился почерк. По ее мнению, это значит, что у мужа начались проблемы со зрением. Очки он раньше не носил, жене удалось передать их в СИЗО.

В изоляторе есть требования к одежде задержанных, она должна быть темных тонов, без шнурков, завязок, ремней. Алесю передали теплую одежду и куртку.

Коллеги надеются, что Нобелевская премия мира поможет освобождению правозащитника. Как признавалась журналистам Наталья Пинчук, она уже даже и не следит, по каким статьям обвиняют мужа. Ведь все может измениться в любой момент. И действительно: спустя год после задержания следствие назвало новую статью, по которой обвиняют правозащитников, - теперь это "контрабанда" денег. С новой статьей больше стали и возможные сроки: теперь трем политзаключенным "весновцам" грозит от 7 до 12 лет заключения.

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