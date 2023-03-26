ЕС грозит санкциями за размещение ядерного оружия в Беларуси

На 396-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW продолжает следить за развитием событий воскресенья, 26 марта (время московское).

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Число пострадавших при взрыве в Киреевске Тульской области выросло до трех человек, сообщают российские информагентства. В экстренных службах города заявили, что причиной взрыва стал беспилотник с боеприпасом. Речь идет об украинском беспилотнике Ту-141 "Стриж", начиненном взрывчаткой, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

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Евросоюз готов ввести новые санкции в случае размещения Россией тактического ядерного оружия в Беларуси, заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель. "Беларусь еще может это остановить, это их выбор. ЕС готов ответить дальнейшими санкциями", - написал он в Twitter. По словам Борреля, размещение в Беларуси российского ядерного оружия будет означать "безответственную эскалацию и угрозу европейской безопасности".

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Польша подвергла резкой критике заявление президента России Владимира Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси. "Мы осуждаем это усиление угрозы миру в Европе и во всем мире", - заявил польскому агентству PAP представитель МИД в Варшаве.

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НАТО раскритиковала Россию за "опасную и безответственную" ядерную риторику после того, как президент Владимир Путин заявил, что РФ разместит тактическое ядерное оружие в Беларуси. "НАТО проявляет бдительность, и мы внимательно следим за ситуацией. Мы не наблюдаем никаких изменений в ядерной политике России, которые заставили бы нас скорректировать свою собственную", - приводит агентство Reuters слова представителя альянса.

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В городе Киреевск Тульской области прогремел взрыв, сообщают ТАСС и РИА "Новости" со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу (ЕДДС). Взрыв произошел в черте города на улице Дорожников в 15.19 по местному времени. На месте взрыва образовалась воронка. По данным властей, пострадали два местных жителя 2002 и 2006 годов рождения, у них осколочные раны. В настоящее время неизвестно, что стало источником взрыва.

Местные жители опубликовали в соцсетях запись, на которой видна глубокая воронка, сообщает Telegam-канал Baza . Очевидцы говорят, что причиной взрыва мог стать упавший беспилотник. По их словам, в нескольких жилых домах, как многоэтажных, так и частных, выбило окна и повредило стены. Telegam-канал SHOT со ссылкой на источник в экстренных службах пишет, что, по предварительным данным, в Киреевске взорвался Ту-141 "Стриж", начиненный взрывчаткой. Эти советские беспилотники активно используются ВСУ.

Украина требует созвать Совбез ООН из-за ядерной риторики РФ

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Украина требует немедленно созвать внеочередное заседание Совета Безопасности ООН в связи с заявлениями РФ о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси, говорится в сообщении министерства иностранных дел Украины. По данным ведомства, эти намерения российских властей "подрывают основы Договора о нераспространении ядерного оружия, архитектуру ядерного разоружения и систему международной безопасности в целом". Размещение на территории Беларуси ядерного оружия вопреки ее обязательствам в рамках Договора нераспространении ядерного оружия "еще больше превратит эту страну в заложника Кремля и будет иметь катастрофические последствия для ее будущего", указывает МИД.

Ведомство призывает государства "большой семерки" и Европейского Союза предупредить Минск о далеко идущих последствиях для Беларуси в случае ее согласия принять на своей территории тактическое ядерное оружие России. Кроме того, отмечается, что Украина ожидает эффективного противодействия "ядерному шантажу" Кремля со стороны Великобритании, Китая, США и Франции, в том числе как постоянных членов Совета Безопасности ООН, и требует немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза.

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Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к переговорам между Россией и Украиной в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о размещении в Беларуси российского ядерного оружия. По словам Йотовой, которую цитирует агентство dpa, По словам Йотовой, ситуация становится "все более и более опасной и пугающей", и поэтому они с президентом Болгарии Руменом Радевым неоднократно призывали к переговорам. "Это не пустые слова", - подчеркнула Йотова, добавив, что большее количество вооружений во всех странах приводит к непредсказуемым решениям и на практике грозит серьезной войной.

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С августа 2022 года Франция отправила Украине 22 груза энергетического оборудования в качестве гуманитарной помощи общим весом 183 тонны, сообщило министерство энергетики Украины. По данным ведомства, среди оборудования - генераторы различной мощности, автоматические выключатели, спецодежда, разъединители, осветительные приборы, химическая продукция и газовое оборудование, необходимое для проведения ремонтных работ. В частности, в марте этого года было передано 1389 конвекторов и 11 генераторов от французской общественной организации "Электрики без границ".

Министр энергетики Герман Галущенко поблагодарил Францию за помощь энергетическому сектору Украины. "Полученное оборудование используют для скорейшего восстановления электро- и газоснабжения тысячам украинских семей. Это вклад наших французских партнеров не только в восстановление украинской энергосистемы, но и в энергетическую безопасность Европы", - отметил Галущенко, слова которого приводятся в сообщении.

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Алексей Макеев (фото из архива) Фото: Richard Walker/DW

Посол Украины в Германии Алексей Макеев не видит возможности для дипломатии с президентом РФ Владимиром Путиным. "Ни одному президенту или канцлеру не удалось успешно провести переговоры с Путиным, - сказал он в интервью газете Rheinische Post. - Никому не удалось помешать ему развязать широкомасштабную наступательную войну в Европе".

При этом Макеев с осторожностью относится к наблюдающемуся сближению России и Китая. По его словам, оценивать действия Китая непросто. Однако Украина "сама давно ищет контактов с Китаем, и не все, что обсуждается, сразу становится достоянием общественности", отметил посол. "Пусть наши дипломаты немного поработают", - сказал он.

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Российские силы нанесли ракетный авиаудар по двум многоэтажным домам в Авдеевке, сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак, приложив к посту в Telegram фотографии разрушений. По предварительным данным, обошлось без жертв.

Киев расценивает Беларусь как ядерного заложника России

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, комментируя заявление Владимира Путина о размещении российского ядерного оружия на белорусской территории, назвал Беларусь "ядерным заложником" Кремля. "Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - написал Данилов в Twitter.

По мнению же советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, слова Путина свидетельствуют о том, что ему страшно и что он проигрывает. "Путин очень предсказуем. Делая заявление о тактическом ядерном оружии в Беларуси, он признается, что ему страшно, он проигрывает и ему осталось только пугать тактикой", - заявил Подоляк.

Хроника событий 26 марта 00.00 - 13.59 >>>

Хроника событий 25 марта 14.00 - 23.59 >>>

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