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Солдаты бундесвераФото: Uwe Meinhold/IMAGO
ПолитикаЕвропа

НАТО ускорит развертывание сил на восточном фланге

Ольга Лебедева
36 мин. назад

В ближайшие месяцы НАТО разместит на восточном фланге десятки тысяч солдат, способных в сжатые сроки отправиться на помощь союзникам, пишет Politico. Тем самым планируется помешать РФ расширить войну.

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По данным Politico, в предстоящие месяцы НАТО приложит дополнительные усилия по развертыванию войск и техники на восточном фланге и разместит десятки тысяч военнослужащих, способных в сжатые сроки отправиться на помощь государствам-союзникам. Этот шаг призван помешать России расширить войну за пределы Украины, указывает издание в субботу, 18 марта.

По оценкам официальных лиц альянса, для этого потребуется до 300 000 военнослужащих. Первый эшелон войск может состоять примерно из 100 000 военных, готовых к выдвижению в течение 10 дней. В него могут войти военнослужащие из Польши, Норвегии, Латвии, Литвы и Эстонии, объясняет бывший помощник генерального секретаря НАТО по оборонной политике Хорст-Хайнрих Браус (Horst-Heinrich Brauß). Второй эшелон предназначен для поддержки первого и должен в течение 10-30 дней быть готов к отправке из таких стран, как Германия, уточняет издание.

Страны НАТО должны предоставить военнослужащих, инфраструктуру и вооружения

Однако для успешного воплощения плана альянсу необходимо убедить отдельные страны предоставить различные элементы - от военнослужащих и структур для их обучения до инфраструктуры и большого количества дорогостоящего оружия, обмундирования и боеприпасов, пишет Politico. Поскольку страны уже обеспокоены недостаточными собственными запасами боеприпасов, а Киев остро нуждается в продолжении поставок снарядов и оружия союзниками, имеется риск того, что не все страны НАТО смогут выполнить свои обещания в связи с новыми планами альянса, отмечается далее.

Как указывает Politico, это вызов, который может стать постоянной проблемой для НАТО, учитывая, что война РФ против Украины продолжается уже второй год. Этой весной страны альянса представят обновленные региональные планы по обороне НАТО, сообщается далее.

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