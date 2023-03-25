Северная Македония хочет передать Киеву 12 вертолетов Ми-24

На 396-й день полномасштабного военного вторжения России в Украину российские войска продолжают попытки удержать под контролем захваченные населенные пункты соседней страны. Вооруженные силы и отряды территориальной обороны Украины сопротивляются агрессии. Проверить заявления представителей обеих сторон по независимым источникам невозможно. Согласно данным ООН, свои дома покинули уже более 16 млн жителей Украины. DW следит за развитием событий воскресенья, 26 марта (время московское).

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В Одесской области морская мина сдетонировала, ударившись в прибрежные конструкции; в результате повреждены несколько зданий, сообщили в операционном командовании "Юг" . Из-за ограничения доступа к объекту, там не было людей и никто не пострадал. По информации издания "Думська" , боеприпас был выброшен на побережье села Сычавка под Одессой во время шторма.

Другая мина была обнаружена возле одного из пляжей области и контролируемо уничтожена, указывает оперативное командование.

По его сведениям, российская корабельная группировка в Черном море состоит из 12 кораблей и судов обеспечения, среди которых 2 подводных ракетоносителя, снаряженные до 8 ракет типа "Калибр".

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Более 500 гражданских жителей оккупированного Мелитополя находятся в российских застенках, еще тысячи - живут как в тюрьме, рассказал городской голова Иван Федоров . По его словам, после каждого взрыва оккупационные власти усиливают фильтрационные мероприятия. За лозунг "Слава Украине" и любое другое выражение проукраинской позиции местным жителям грозит штраф или арест. Федоров сообщил также, что во время передвижения российской военной техники, в частности, когда на оккупированные территории Запорожской области завозятся новые партии военных, местных жителей "закрывают дома", чтобы они ничего не видели.

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По информации Херсонской ОВА, российские оккупанты за сутки 49 раз атаковали населенные пункты области, выпустив 210 снарядов из минометов, артиллерии, танков, беспилотников и авиации. Трижды обстреливались жилые кварталы Херсона, в городе поврежден пункт выдачи гуманитарной помощи, частные и многоквартирные дома. За прошедшие сутки девять жителей Херсонщины получили ранения различной степени тяжести, указывают местные власти .

В Сумской области новью и утром россияне обстреляли территории Краснопольской (16 выстрелов из минометов) и Белопольской общин (10 выстрелов из гранатометов), указали в областной военной администрации .

Администрация Запорожской области сообщила об обстрелах в течение минувших суток гражданской инфраструктуры в районе населенных пунктов Новоданиловка, Чаривное, Каменское, Белогорье, Гуляйполе, Орехов, Ольговское, Гуляйпольское, Новоандреевка, Малая Токмачка, Красное, Малиновка, Луговское, Степногорск, Степное. Поступило 20 сообщений о разрушении домов (квартир) граждан и объектов инфраструктуры.

Северная Македония может передать Украине вертолеты Ми-24

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Правительство Северной Македонии предложит передать Украине 12 вертолетов Ми-24. Об этом министр обороны страны Славянка Петровская рассказала в эфире телеканала Alsat , уточнив, что Генштаб Северной Македонии уже согласовал передачу этих списанных вертолетов Киеву, и этот вопрос будет вынесен на заседание правительства в среду, 29 марта.

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В результате российских обстрелов один человек погиб в городе Часов Яр под Бахмутом, еще один - в Северном Торецкой территориальной общины, сообщил губернатор Донецкой области Павел Кириленко

По его словам, на Донецком направлении ночью и утром продолжаются интенсивные обстрелы Авдеевки из артиллерии и "Градов", в том числе кассетными боеприпасами. Снаряды попали по территории четырех улиц и коксохимзавода. В Кураховской общине повреждены две 2-этажки в Остром и частный дом в Курахово, в Константиновской - 2 дачных дома в Константиновке и несколько домов в Предтечино.

На Лисичанском направлении в Звановской общине повреждены 15 домов в Звановке и 5 домов в Переездном, в Северске - здание железнодорожного вокзала и несколько близлежащих частных домов.

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В течение минувших суток российские силы продолжали обстреливать приграничные населенные пункты Харьковской области: по словам главы областной военной администрации Олега Синегубова , под огонь попали Харьковский, Купянский, Чугуевский и Богодуховский районы, в частности населенные пункты Купянск, Волчанск и Стрелечья.

В результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве в селе Шестаково Чугуевского района погиб 70-лет гражданский мужчина.

"В результате танковых обстрелов села Тимофеевка Богодуховского района уничтожены жилой дом и хозяйственные постройки, еще два дома повреждены. Из-за обстрелов Волчанска из РСЗО также повреждены жилые дома", - отметил глава региона.

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За минувшие сутки в результате российских атак в Украине погибли 5 мирных жителей, ранения получили 25 гражданских, сообщил Ситуационный центр украинского Минобороны. По его информации, российские войска обстреляли из различных видов вооружения (минометы, танки, артиллерия, РСЗО, ЗРК "С-300", БПЛА "Ланцет", тактическая авиация) 132 населенных пунктов в 8 областях Украины. Подтверждено поражение 63 объектов инфраструктуры, указывается в сообщении.

++09.45++

С начала марта 2023 года Россия применила в войне против Украины как минимум 71 ударный дрон типа Shahed иранского производства, сообщило министерство обороны Великобритании в Twitter. Атаки были совершены после двухнедельного перерыва. По мнению британской военной разведки, это свидетельствует о том, что Иран возобновил поставки Москве «небольших партий» дронов-камикадзе. Запуск "шахедов" происходит, по всей вероятности, с двух направлений - из Брянской области и из Краснодарского края, что позволяет РФ наносить удары по широкой территории и сокращает время полета к целям на севере Украины, говорится в сообщении британского Минобороны.

++09.10++

"Российской информационной операцией по манипулированию Западом" считают объявленное Владимиром Путиным развертывание тактического ядерного оружия РФ в Беларуси аналитики американского Института изучения войны (ISW). Они считают, что сделать этот шаг Путин планировал, вероятно, еще до вторжения в Украину и сейчас просто воспользовался выгодным моментом. В очередном обзоре ISW указано, что на референдуме 27 февраля 2022 года из Конституции Беларуси было изъято положение о безъядерном и нейтральном статусе страны, а до этого, в ноябре 2021-го, Александр Лукашенко предложил разместить российское ядерное оружие на белорусской территории. В январе и феврале 2022 года ISW прогнозировал, что Путин может попытаться разместить тактическое или стратегическое ядерное оружие в Беларуси в рамках более широких мер усиления российского контроля над этой страной.

++08.10++

За время войны в Украине Россия потеряла уже более 170 тысяч военнослужащих, в том числе за последние сутки - 660 человек, сообщил Генштаб ВСУ. Согласно его сведениям, на утро 26 марта общие боевые потери РФ ориентировочно составили:

личного состава - около 170550 (+660) человек ликвидировано,

танков - 3595 (+15) единиц,

боевых бронированных машин - 6947 (+15) единиц,

артиллерийских систем - 2631 (+8) единица,

РСЗО - 522 (+2) единицы,

средства ПВО - 277 (+1) единиц,

самолетов - 305 (+0) единиц,

вертолетах - 291 (+0) единица,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 2216 (+2) единиц,

крылатые ракеты - 911 (+0) единиц,

корабли/катера - 18 (+0) единиц,

автомобильной техники и автоцистерн - 5486 (+3) единиц,

специальная техника - 282 (+3) единицы.

Данные уточняются, подчеркнули в украинском Генштабе.

++07.00++

За прошедшие сутки российские силы нанесли по украинской территории 34 авиационных и 4 ракетных удара, совершили свыше 70 обстрелов из РСЗО, сообщает Генштаб ВСУ. По его данным, основные усилия противника по-прежнему сосредоточены на наступлении на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском, Марьинском (в предыдущие дни в этом списке называлось и Шахтерское направление, теперь о нем речь не идет), где были отбиты более 85 атак.

В утренней оперативной сводке Генштаба указывается, что украинская авиация за минувшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов; были сбиты беспилотники типа "Орлан-10" и "Суперкам". Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили 3 пункта управления и 5 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника.

Кроме того, украинское командование сообщает, что в Бердянске Запорожской области российские оккупационные власти выдали распоряжение местным жителям до 1 апреля получить в городской комендатуре пропуска для перемещения по захваченным территориям Запорожской области. Пропуска будут выдаваться отдельно на людей и на транспортные средства при условии успешного прохождения фильтрации, отмечает Генштаб ВСУ.

МИД ФРГ: Путин вновь занимается ядерным запугиванием

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Российская ракета "Сармат" Фото: RU-RTR Russian Television/AP/picture alliance

Правительство Германии расценило заявление президента России о будущем размещении ядерного оружия РФ в Беларуси как "очередную попытку ядерного запугивания". Приведенное Владимиром Путиным в качестве примера размещение ЯО в странах НАТО "вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага", объявленного Москвой, процитировало агентство dpa представителя министерства иностранных дел ФРГ. Кроме того, германский МИД напомнил о том, что Беларусь на международном уровне неоднократно давала обязательство не размещать атомное оружие на своей территории.

++04.20++

Киев Фото: Maxym Marusenko/NurPhoto/picture alliance

В Киеве с 26 марта сократилась продолжительность комендантского часа. Теперь этот режим действует с 00.00 до 05.00 по местному времени (совпадает с московским). Во время комендантского часа выходить на улицу можно только с целью дойти до ближайшего укрытия во время воздушной тревоги, отметили в Киевской городской военной администрации.

++03.10++

Евангелическая церковь Германии (EKD) может предоставить убежище россиянам, отказавшимся от участия в войне против Украины. Об этом председатель Совета EKD Аннетте Куршус (Annette Kurschus) заявила изданиям медиагруппы Funke. "Если бы какая-либо церковная община решила предоставить убежище россиянину, который не хочет идти на войну, я смогла бы понять это", - объяснила она. "Решение о предоставлении убежища остается за отдельными общинами", которые "очень внимательно" изучают каждый случай, добавила Куршус. По мнению главы Совета EKD, президент России Владимир Путин "сжигает собственный народ".

++02.00++

"Международная кампания за запрещение ядерного оружия" (ICAN) осудила объявленное президентом России намерение разместить ядерное оружие РФ в Беларуси. Подобное обращение с ядерным оружием "значительно ухудшает ситуацию и чревато катастрофическими гуманитарными последствиями", подчеркнули в организации. Представители ICAN особо выделили "крайне высокую вероятность просчета" в свете войны в Украине.

Минобороны США не видит признаков подготовки РФ применения ядерного оружия

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Министерство обороны США отреагировало на слова президента России Владимира Путина о намерении РФ разместить свое ядерное оружие на территории Беларуси. "Мы видели сообщения о заявлении России и продолжим наблюдать за этой ситуацией", - приводит агентство Reuters выдержку из заявления ведомства. В то же время Вашингтон не видит причин изменять собственную позицию по вопросу ядерного оружия, а также не видит признаки того, что Москва готовится применить этот тип оружия массового поражения.

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Украина направит на приобретение беспилотных летательных аппаратов для армии как минимум 20 млрд гривен (около полумиллиарда евро) в текущем году. Такие данные президент страны Владимир Зеленский привел в ежедневном видеообращении. "И это не предел", - подчеркнул он. Украинское правительство 24 марта приняло постановление о поддержке массового производства беспилотников в стране.

Хроника событий 25 марта 14.00 - 23.59 >>>

Хроника событий 25 марта 00.00 - 13.59 >>>

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