Пересмотрит ли ЕС отношения с КНР на фоне ее сближения с РФ?

Демонстрация КНР солидарности с РФ вызвала недовольство в Брюсселе. Там растут опасения, что Пекин рассматривает возможность поставок Москве вооружений. Но реального желания дистанцироваться от Китая у ЕС пока нет.

Если Си Цзиньпин решил "подружиться с военным преступником, наш долг - очень серьезно рассмотреть вопрос Китая", - подчеркивает в беседе с DW министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис, комментируя трехдневный визит председателя КНР в Москву и его встречу с президентом РФ Владимиром Путиным.

17 марта 2023 года Международный уголовный суд (МУС) выдал ордер на арест Путина по подозрению в совершении военных преступлений.

По словам Ландсбергиса, единственная возможность двигаться вперед для ЕС сейчас - это предпринять "первые шаги по снятию рисков и, в конечном счете, отдалению от Китая".

Однако не все в Брюсселе считают столь решительные меры необходимыми. В интервью DW ряд чиновников ЕС напомнили, что за последние годы Си и Путин встречались более 40 раз. На этом фоне демонстрация двумя лидерами единства была "ожидаемой". Между тем у многих сейчас складывается впечатление, что Китай пользуется слабостью России.

КНР - одна из немногих стран, которые избегают называть агрессию РФ против Украины вторжением. Пекин также воздержался при голосовании по всем резолюциям ООН, осуждающим Москву. Он продолжает покупать российские нефть и газ. Во многих западных странах китайских чиновников и СМИ критикуют за повторение кремлевской пропаганды на тему войны. Обещание Си вечной дружбы с Россией ухудшило отношения Китая с ЕС, которые и без того были напряженными.

Как Китай поддерживает Россию?

21 марта генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил в Брюсселе, что у Североатлантического альянса нет доказательств, что Пекин готовится поставить России летальное оружие.

Между тем, как говорит аналитик брюссельского офиса немецкого фонда Mercator Institute for China Studies Гжегож Штек (Grzegorz Stec), Китай поддерживает военные действия России косвенным путем. В частности, речь идет о расширении экономического обмена и экспорте оборудования двойного назначения, а именно: "шин, грузовиков, одежды и других товаров, которые могут быть использованы российскими военными, хотя и не являются оружием в чистом виде".

Если Запад найдет весомые доказательства, что Китай поставляет России крупногабаритное военное оборудование, для европейцев это будет "красной чертой", говорит Штек. Однако он рекомендует все взвесить, прежде чем обвинять Китай в поставках оружия в Россию, учитывая масштаб потенциальных геополитических последствий.

После отказа Китаем от политики нулевой толерантности к коронавирусу началось открытие его экономики. Отношения Пекина с Западом также переживают период дипломатического восстановления и стабилизации, однако напряженность в них сохраняется, считает эксперт.

Это связано с ухудшением отношений Китая с США из-за Тайваня, репрессиями Китая против уйгуров в Синьцзяне и спором КНР с ЕС в ВТО по поводу торговых ограничений в отношении Литвы, поясняет Штек. "ЕС не хочет столкнуться с еще большей экономической дестабилизацией. Он заинтересован в сохранении стабильных отношений", - подчеркивает аналитик, сравнивая возможный пересмотр отношений Евросоюза с Китаем с "политическим открытием ящика Пандоры".

США подталкивают к объединению усилий против Китая

Это одна из причин, по которой Брюссель неохотно присоединяется к инициативам США по сдерживанию Китая.

Администрация президента США Джо Байдена пытается убедить ЕС и его членов работать вместе, чтобы противостоять Пекину. Но это удается Вашингтону лишь отчасти. В марте Нидерланды ввели запрет на продажу Китаю передовых технологий микрочипов, а Германия объявила о проведении проверки безопасности важнейших компонентов своих сетей мобильной связи, поставляемых китайскими производителями Huawei и ZTE.

В целом, однако, многие страны ЕС не решаются уйти с прибыльного китайского рынка - прежде всего Германия, для которой КНР является крупнейшим торговым партнером.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен указывает, что ЕС хочет "снять риск", но не отделяться от Китая Фото: John Thys/AFP

Заявление главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) на Всемирном экономическом форуме в Давосе в январе о том, что ЕС хочет "снять риск", но не "отделиться" от Китая, отчетливо выражает эти настроения.

Санкции Китая в отношении евродепутатов

По наблюдениям Райнхарда Бютикофера (Reinhard Bütikofer), председателя делегации Европарламента по Китаю, сегодня отношение Европы к КНР более скептическое, чем оно было на протяжении последних десятилетий.

Наряду с несколькими другими евродепутатами в марте 2021 года Бютикофер был включен в санкционный список Китая, после того как ЕС ввел санкции против китайских чиновников, обвиняемых в причастности к нарушениям прав человека в отношении уйгуров. После этого было приостановлено действие всеобъемлющего инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем.

"Штурм китайского обаяния"

По мнению эксперта по КНР Штека, под руководством нового посла Китая в ЕС Фу Цуна Пекин начал новый "штурм обаяния". Как говорит Штек, Фу проявил чрезвычайную активность в зондировании двух ключевых идей. Во-первых, это одновременная отмена санкций, введенных ЕС против Китая и Китаем против ЕС, которую Фу представляет как "предполагаемый жест доброй воли со стороны Пекина, учитывая, что ЕС ввел свои санкции первым".

Евродепутат Райнхард Бютикофер попал в санкционный список Китая Фото: Malte Ossowski/Sven Simon/imago images

Когда этот шаг будет совершен, Фу надеется на разморозку ратификации инвестиционного соглашения между ЕС и Китаем, продолжает Штек.

Отказ от "безграничной дружбы" с Россией

По словам источников DW, в Брюсселе нет особого желания начинать дискуссию о пересмотре отношений с Китаем, пока страны-члены занимают разные позиции по этому вопросу: некоторые из них стремятся развивать торговые отношения с КНР, другие - ориентируются на политику США в этой связи.

Что касается самого Китая, то он, по мнению Бютикофера, пытается "балансировать между двумя несовместимыми целями: быть закадычным приятелем Путина и добрым другом европейцев". Однако если Пекин будет настаивать на безграничной дружбе с россиянами, то он "потерпит поражение", считает евродепутат.

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