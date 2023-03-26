  1. Перейти к содержанию
  2. Перейти к главному меню
  3. К другим проектам DW
Последние аудиоПоследние видео
В фокусе
Война в Украине: хроника
Ситуация в Беларуси
Оружие для Украины
Акция в поддержку Украины в Болгарии
Акция в поддержку Украины в БолгарииФото: Alexandar Detev
КонфликтыРоссия

Болгария призвала к переговорам после слов о ЯО в Беларуси

Даниил Сотников
44 мин. назад

В Софии назвали ситуацию с безопасностью "все более и более опасной" и призвали к переговорам между Москвой и Киевом после объявления о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси.

https://p.dw.com/p/4PGI6

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к переговорам между Россией и Украиной в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о размещении в Беларуси российского ядерного оружия. Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 26 марта.

По словам Йотовой, ситуация становится "все более и более опасной и пугающей", и поэтому они с президентом Болгарии Руменом Радевым неоднократно призывали к переговорам. "Это не пустые слова", - подчеркнула Йотова, добавив, что большее количество вооружений во всех странах приводит к непредсказуемым решениям и на практике грозит серьезной войной.

"Я надеюсь, что разум все же возобладает и что речь идет скорее об угрозах, чем о реальных действиях", - добавила Йотова.

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси

Накануне Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. По словам российского президента, в Беларуси уже размещены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетный комплекс "Искандер". Кроме того, 1 июля 2023 года в Беларуси заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия, анонсировал Путин.

Он добавил, что Россия не передает оружие Беларуси, а лишь размещает его, а значит этот шаг не нарушает договоренности о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Россия делает "то же самое, что они США делают десятилетиями", когда размещают тактическое ядерное оружие в странах НАТО.

Реакция Запада

Правительство Германии раскритиковало объявленный Путиным шаг, назвав это "очередной попыткой ядерного запугивания". "Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - подчеркнул представитель МИД Германии.

В свою очередь в администрации США заявили, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией. "Мы не видим никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО", - сообщили в пресс-службе Пентагона.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, комментируя заявление Владимира Путина, назвал Беларусь "ядерным заложником" Кремля. "Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - написал Данилов в Twitter.

Смотрите также:

Ядерный шантаж: реализует ли Путин свои угрозы?

Пропустить раздел Еще по теме

Еще по теме

Тогдашний премьер-министр Болгарии Кирилл Петков и президент Украины Владимир Зеленский в Киеве в апреле 2022 года

Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны

Как Болгария "тайно спасла" Украину в начале войны

Расследование газеты Die Welt раскрывает подробности того, каким способом тогдашнее правительство Болгарии поставляло вооружения подвергшейся российскому нападению Украине.
Конфликты21 января 2023 г.
Терминал для импорта СПГ к западу от Стамбула

Болгария получила доступ к терминалам СПГ и газотранспортной сети Турции

Болгария получила доступ к терминалам СПГ и газотранспортной сети Турции

Болгарская "Булгаргаз" и турецкая "Боташ" подписали соглашение сроком на 13 лет. Сделка поможет Софии заместить поставки газа из России.
Экономика и бизнес4 января 2023 г.
Российский флаг на экране ноутбука на фоне компьютерного экрана с цифрами

Российские хакеры атаковали государственные сайты Болгарии

Российские хакеры атаковали государственные сайты Болгарии

Ответственность за кибератаку взяла на себя группировка Killnet, которая ранее уже атаковала сайты в ряде западных стран. Причиной атаки хакеры называют поддержку Болгарией Украины.
Цифровые технологии16 октября 2022 г.
Показать еще
Пропустить раздел Топ-тема

Топ-тема

Правители Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин

Киев расценивает Беларусь как ядерного заложника России

Конфликты27 мин. назад
1 стр. из 3
Пропустить раздел Другие публикации DW

Другие публикации DW

Председатель КНР Си Цзиньпин с президентом РФ Владимиром Путиным во время визита в Москву, 20 марта 2023 года

Пересмотрит ли ЕС отношения с КНР на фоне ее сближения с РФ?

Пересмотрит ли ЕС отношения с КНР на фоне ее сближения с РФ?

Политика13 ч. назад
Ивонка Сурвила

Глава Рады БНР: Беларусь нужна Западу так же, как Украина

Глава Рады БНР: Беларусь нужна Западу так же, как Украина

Политика25 марта 2023 г.
Карикатура Сергея Ёлкина на тему "Импортозамещение"

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Уход западных фирм из РФ: идет новая волна продаж бизнеса

Экономика и бизнес25 марта 2023 г.
Справа налево - Петр Авен и Михаил Фридман в Москве, март 2017 года

Снимет ли ЕС санкции с олигархов Фридмана и Авена?

Снимет ли ЕС санкции с олигархов Фридмана и Авена?

Политика25 марта 2023 г.
Обмен военнопленными Украины и РФ (фото из архива)

Ситуация с военнопленными и другие события 394-го дня войны

Ситуация с военнопленными и другие события 394-го дня войны

Конфликты24 марта 2023 г.
шенгенская виза в паспорте

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Почему Литва хочет ограничить выдачу виз жителям РФ и РБ

Политика24 марта 2023 г.
На главную страницу