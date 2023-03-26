Болгария призвала к переговорам после слов о ЯО в Беларуси

В Софии назвали ситуацию с безопасностью "все более и более опасной" и призвали к переговорам между Москвой и Киевом после объявления о размещении Россией ядерного оружия в Беларуси.

Вице-президент Болгарии Илияна Йотова призвала к переговорам между Россией и Украиной в связи с заявлением президента РФ Владимира Путина о размещении в Беларуси российского ядерного оружия. Об этом сообщает агентство dpa в воскресенье, 26 марта.

По словам Йотовой, ситуация становится "все более и более опасной и пугающей", и поэтому они с президентом Болгарии Руменом Радевым неоднократно призывали к переговорам. "Это не пустые слова", - подчеркнула Йотова, добавив, что большее количество вооружений во всех странах приводит к непредсказуемым решениям и на практике грозит серьезной войной.

"Я надеюсь, что разум все же возобладает и что речь идет скорее об угрозах, чем о реальных действиях", - добавила Йотова.

Россия размещает ядерное оружие в Беларуси

Накануне Путин заявил, что Россия разместит в Беларуси российское тактическое ядерное оружие. По словам российского президента, в Беларуси уже размещены 10 самолетов, способных нести тактическое ядерное оружие, и ракетный комплекс "Искандер". Кроме того, 1 июля 2023 года в Беларуси заканчивается строительство хранилища для тактического ядерного оружия, анонсировал Путин.

Он добавил, что Россия не передает оружие Беларуси, а лишь размещает его, а значит этот шаг не нарушает договоренности о нераспространении ядерного оружия. По его словам, Россия делает "то же самое, что они США делают десятилетиями", когда размещают тактическое ядерное оружие в странах НАТО.

Реакция Запада

Правительство Германии раскритиковало объявленный Путиным шаг, назвав это "очередной попыткой ядерного запугивания". "Сравнение с совместными ядерными миссиями НАТО вводит в заблуждение и не может служить оправданием шага, объявленного Россией", - подчеркнул представитель МИД Германии.

В свою очередь в администрации США заявили, что Вашингтон продолжит следить за ситуацией. "Мы не видим никаких оснований корректировать размещение собственных ядерных сил, а также никаких признаков того, что Россия готова применить ядерное оружие. Мы по-прежнему привержены коллективной обороне в рамках альянса НАТО", - сообщили в пресс-службе Пентагона.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов, комментируя заявление Владимира Путина, назвал Беларусь "ядерным заложником" Кремля. "Заявление Путина о размещении тактического ядерного оружия в Беларуси - шаг к внутренней дестабилизации страны - максимально повышает уровень негативного восприятия и общественного отторжения у белорусского общества России и Путина", - написал Данилов в Twitter.

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