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Терминал для импорта СПГ к западу от Стамбула (фото из архива)Фото: picture-alliance/dpa/
Экономика и бизнесБолгария

Болгария получила доступ к газотранспортной сети Турции

Екатерина Венкина
32 мин. назад

Болгарская "Булгаргаз" и турецкая "Боташ" подписали соглашение сроком на 13 лет. Сделка поможет Софии заместить поставки газа из России.

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Болгария получила доступ к терминалам сжиженного природного газа (СПГ) и газотранспортной сети Турции в рамках долгосрочной сделки, которая поможет Софии заместить поставки, ранее осуществлявшиеся Россией. Государственная газовая компания Болгарии "Булгаргаз" и турецкая газотранспортная "Боташ" (Botas) подписали во вторник, 3 января, соглашение сроком на 13 лет.

Документ принят в Софии в присутствии руководства двух компаний, а также министра энергетики технического правительства Болгарии Росена Христова и министра энергетики и природных ресурсов Турции Фатиха Донмеза.

Газ в Болгарию будет поступать с территории Турции

По словам Христова, соглашение решает проблему отсутствия в Болгарии достаточной инфраструктуры для разгрузки СПГ.

"Благодаря этому соглашению мы обеспечиваем возможность покупать газ у производителей по всему миру и разгружать его на турецкой территории", - отметил он. После этого по сети "Боташ" сырье будет подаваться в Болгарию.

До полномасштабного вторжения РФ в Украину Болгария была почти полностью зависима от российского газа. Нынешняя сделка предусматривает поставку Софии до 1,5 миллиарда кубометров природного газа в год с территории Турции.

Россия прекратила поставки газа Софии в апреле 2022 года

В апреле 2022 года Россия прекратила поставки газа Софии. Болгария следовала линии Еврокомиссии, призвавшей страны ЕС не расплачиваться за российский газ в рублях, - последнего требовал президент РФ Владимир Путин.

Болгария была одной из трех стран ЕС, которые покупали газ из Азербайджана. Как передавало в августе 2022 года агентство "Интерфакс", ввод трубопровода IGB (Interconnector Greece-Bulgaria) в эксплуатацию должен был позволить Болгарии увеличить прием газа из Азербайджана до 1 млрд кубометров в год. Остальные потребности Софии, составляющие чуть более 3 млрд. кубометров в год, должны были покрываться за счет импорта СПГ из Греции.

После начала войны РФ против Украины многие европейские страны поставили цель полностью отказаться от использования энергоносителей из России и заменить их поставками из других регионов.

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